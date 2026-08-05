Одесский Систерс потерпел разгромное поражение в женской ЛЧ от Спортинга

​Женская команда Систерс Одесса неудачно стартовала в женской Лиге чемпионов 2026/27.

В полуфинальной игре 2-го квалификационного раунда клуб Систерс Одесса уступил Спортингу Лиссабон со счетом 0:5

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Одесская команда пропустила три гола до перерыва, а во втором тайме в ее ворота влетели еще два мяча (0:5).

Мини-турнир четырех команд в квалификации Q2 принимает стадион Sportzentrum Niederosterreich в австрийском городе Санкт-Пельтен (Австрия).

В матчей за третье место мини-турнира 8 августа команда Систерс сыграет с неудачником в паре Санкт-Пельтен (Австрия) – Янг Бойз (Швейцария), которые проведут полуфинал вечером 5 августа.

Победитель мини-турнира выйдет в следующий этап Лиги чемпионов, а команды, занявшие 2-е и 3-е места, перейдут в Кубок Европы (второй по силе евротурнир).

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Лига чемпионов 2026/27 (женщины). Квалификация Q2

Путь представителей лиг. Группа 4. Санкт-Пельтен (Австрия)

Полуфинал. 5 августа 2026. Sportzentrum Niederosterreich

15:30. Спортинг Лиссабон (Португалия) – Систерс (Одесса, Украина) – 5:0

Голи: Ана Діаш, 20, Флоренсія Бонсегундо, 39, 45+2, Женева Хернандес-Грей, 77, Тельма Енкарнасау, 90.

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