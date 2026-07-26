Женская Лига чемпионов. Завершился первый раунд и определены пары Q2
Украинские клубы Харьков и Систерс вступят в борьбу со второго раунда
22–25 июля состоялись матчи квалификации Q1 женской Лиги чемпионов УЕФА 2026/27.
По их итогам определены пары полуфиналов в мини-турнирах Q2
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Обе украинские команды – Харьков и Систерс Одесса – начнут свой путь со второго квалификационного раунда (Q2).
Харьков (бывший Металлист 1925) как чемпион Украины выступит в квалификации Q2 по Пути чемпионов.
Одесский клуб Систерс (второе место в ЧУ) стартует во втором квалификационном раунде по Пути представителей лиг.
Матчи второго раунда (Q2) квалификации женской Лиги чемпионов запланированы на 5 и 8 августа. Только победители мини-турниров четырех команд продолжат борьбу в Q3, третьем раунде (26 августа и 2 сентября) за выход в основной этап.
Раунд Q2 квалификации. Путь чемпионов. Мини-турнир 5
- Полуфинал SF1: Харьков (Украина) – Фенербахче (Турция)
- Полуфинал SF2: Левен (Бельгия) – ТСЦ Бачка-Топола (Сербия)
- Финал: победитель SF1 – победитель SF2
Раунд Q2 квалификации. Путь представителей лиг. Мини-турнир 4
- Полуфинал SF1: Спортинг (Португалия) – Систерс Одесса (Украина)
- Полуфинал SF2: Санкт-Пельтен (Австрия) – Янг Бойз (Швейцария)
- Финал: победитель SF1 – победитель SF2
Во второй раз Украина будет представлена тремя командами в женских еврокубках. Колос из Ковалевки снова сыграет в квалификации второго еврокубка – Кубка Европы, аналогичного мужской Лиге Европы.
🏆 Лига чемпионов УЕФА 2026/27 (женщины)
Результаты полуфиналов и финалов мини-турниров Q1
Сетки мини-турниров Q1
Пары мини-турниров Q2
Пары и даты матчей Q2
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