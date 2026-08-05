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Лига чемпионов
05 августа 2026, 15:59 | Обновлено 05 августа 2026, 16:08
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Харьков проиграл турецкому Фенербахче в квалификации женской Лиги чемпионов

У харьковской команды гол забила Виктория Гирин на 15-й минуте

05 августа 2026, 15:59 | Обновлено 05 августа 2026, 16:08
350
1 Comments
Харьков проиграл турецкому Фенербахче в квалификации женской Лиги чемпионов
ФК Харьков
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Женская команда Харьков в статусе чемпиона Украины неудачно стартовала в женской Лиге чемпионов 2026/27.

В полуфинальной игре 2-го квалификационного раунда Харьков уступил турецкому Фенербахче (1:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мини-турнир четырех команд в квалификации Q2 принимает стадион Ден Дреф в бельгийском городе Левен.

Виктория Гирин открыла счет для Харькова на 15-й минуте, но затем украинская команда пропустила два гола и проиграла матч (1:2).

В матчей за третье место мини-турнира 8 августа Харьков сыграет с неудачником в паре Левен (Бельгия) – ТСЦ Бачка-Топола (Сербия), которые проведут полуфинал вечером 5 августа.

Победитель мини-турнира выйдет в следующий этап Лиги чемпионов, а команды, занявшие 2-е и 3-е места, перейдут в Кубок Европы (второй по силе евротурнир).

Лига чемпионов 2026/27 (женщины). Квалификация Q2

Путь чемпионов. Группа 5. Левен (Бельгия). Стадион Ден Дреф

Полуфинал. 5 августа 2026

14:00. Харьков (Украина) – Фенербахче (Турция) – 1:2

Гол: Виктория Гирин, 15 – Едже Тюркоглу, 42, Мария Алвес, 67

Сетка мини-турнира

Видеозапись матча

Инфографика

Видео гола Харькова

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Закономерно, команда никакая.
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