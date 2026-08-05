Харьков проиграл турецкому Фенербахче в квалификации женской Лиги чемпионов
У харьковской команды гол забила Виктория Гирин на 15-й минуте
Женская команда Харьков в статусе чемпиона Украины неудачно стартовала в женской Лиге чемпионов 2026/27.
В полуфинальной игре 2-го квалификационного раунда Харьков уступил турецкому Фенербахче (1:2).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Мини-турнир четырех команд в квалификации Q2 принимает стадион Ден Дреф в бельгийском городе Левен.
Виктория Гирин открыла счет для Харькова на 15-й минуте, но затем украинская команда пропустила два гола и проиграла матч (1:2).
В матчей за третье место мини-турнира 8 августа Харьков сыграет с неудачником в паре Левен (Бельгия) – ТСЦ Бачка-Топола (Сербия), которые проведут полуфинал вечером 5 августа.
Победитель мини-турнира выйдет в следующий этап Лиги чемпионов, а команды, занявшие 2-е и 3-е места, перейдут в Кубок Европы (второй по силе евротурнир).
Лига чемпионов 2026/27 (женщины). Квалификация Q2
Путь чемпионов. Группа 5. Левен (Бельгия). Стадион Ден Дреф
Полуфинал. 5 августа 2026
14:00. Харьков (Украина) – Фенербахче (Турция) – 1:2
Гол: Виктория Гирин, 15 – Едже Тюркоглу, 42, Мария Алвес, 67
Сетка мини-турнира
Видеозапись матча
Инфографика
Видео гола Харькова
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец выделил Шейверса
Час от часу не легче, но все равно нужно спасать евросезон