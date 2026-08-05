Харьков – Фенербахче – 1:2. Квалификация женской ЛЧ. Видео голов и обзор

Женская команда Харьков в статусе чемпиона Украины неудачно стартовала в женской Лиге чемпионов 2026/27.

В полуфинальной игре 2-го квалификационного раунда Харьков уступил турецкому Фенербахче (1:2).

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Мини-турнир четырех команд в квалификации Q2 принимает стадион Ден Дреф в бельгийском городе Левен.

Виктория Гирин открыла счет для Харькова на 15-й минуте, но затем украинская команда пропустила два гола и проиграла матч (1:2).

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Лига чемпионов 2026/27 (женщины). Квалификация Q2

Путь чемпионов. Группа 5. Левен (Бельгия). Стадион Ден Дреф

Полуфинал. 5 августа 2026

14:00. Харьков (Украина) – Фенербахче (Турция) – 1:2

Гол: Виктория Гирин, 15 – Едже Тюркоглу, 42, Мария Алвес, 67

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча