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  4. Харьков – Фенербахче – 1:2. Квалификация женской ЛЧ. Видео голов и обзор
Лига чемпионов
05 августа 2026, 19:59 | Обновлено 05 августа 2026, 20:02
132
0

Харьков – Фенербахче – 1:2. Квалификация женской ЛЧ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор полуфинального матча турнира четырех в Q2

05 августа 2026, 19:59 | Обновлено 05 августа 2026, 20:02
132
0
Харьков – Фенербахче – 1:2. Квалификация женской ЛЧ. Видео голов и обзор
ФК Харьков
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Женская команда Харьков в статусе чемпиона Украины неудачно стартовала в женской Лиге чемпионов 2026/27.

В полуфинальной игре 2-го квалификационного раунда Харьков уступил турецкому Фенербахче (1:2).

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Мини-турнир четырех команд в квалификации Q2 принимает стадион Ден Дреф в бельгийском городе Левен.

Виктория Гирин открыла счет для Харькова на 15-й минуте, но затем украинская команда пропустила два гола и проиграла матч (1:2).

Лига чемпионов 2026/27 (женщины). Квалификация Q2

Путь чемпионов. Группа 5. Левен (Бельгия). Стадион Ден Дреф

Полуфинал. 5 августа 2026

14:00. Харьков (Украина) – Фенербахче (Турция) – 1:2

Гол: Виктория Гирин, 15 – Едже Тюркоглу, 42, Мария Алвес, 67

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Харьков Фенербахче Дарья Апанащенко Лига чемпионов по футболу среди женщин Ауд-Хеверле Левен видео голов и обзор ТСЦ Бачка-Топола Виктория Гирин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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