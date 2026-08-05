ПСЖ потерпел фиаско в спарринге с Мальоркой. Забарный отыграл весь матч

Вечером 5 августа в Пальма-де-Мальорке состоялся товарищеский матч между испанской Мальоркой и французским ПСЖ.

Команда Луиса Энрике неожиданно потерпела разгромное поражение со счетом 0:3.

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Украинский центральный защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе парижской команды и провел на поле весь матч.

Хозяева открыли счет на 21-й минуте. После передачи Жана Виржили отличился Зиту Лувумбу. Перед перерывом Мальорка удвоила преимущество, на этот раз Виржили забил после ассиста Серхи Дардера.

В начале второго тайма островитяне довели счет до разгромного. На 51-й минуте после подачи Алекса Салы головой забил капитан команды Антонио Раильо.

Луис Энрике после перерыва сделал ряд замен, выпустив Люка Шевалье, Хвичу Кварацхелию, Виллиана Пачо и других известных футболистов, однако переломить ход встречи чемпиону Франции не удалось.

Для ПСЖ этот спарринг стал одним из заключительных этапов подготовки к новому сезону. Мальорка порадовала родную публику и одержала престижную победу над действующим победителем Лиги чемпионов.

Товарищеский матч

5 августа 2026. Пальма-де-Мальорка (Испания)

Мальорка (Испания) – ПСЖ (Франция) – 3:0

Голы: Зиту Лувумбу, 21, Жан Виржили, 40, Антонио Раильо, 51

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