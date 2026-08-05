Назван состав ПСЖ на спарринг с Мальоркой. Сыграет ли Забарный?
5 августа в 22:00 в Испании состоится товарищеский матч
5 августа в 22:00 в Пальма-де-Мальорке состоится товарищеский матч.
Местный клуб Мальорка будет принимать французский ПСЖ.
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Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный заявлен в стартовом составе гостей.
Команды ведут подготовку к новому сезону.
Стартовые составы на товарищеский матч Мальорки и ПСЖ
Мальорка: Арнау Тенас, Калатаюд, Вальент, Антонио Райльо, Лато, Серхи Дардер, Морланес, Пабло Торре, З. Лувумбо, Виргили, Фуэнтес.
ПСЖ: Сафонов, Боли, Забарный, Лукеа, Кукаба, Бералдо, Маюлу (кап), Дро, Нджанту, Кварацхелия, Мбайе.
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