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Товарищеские матчи
Мальорка
05.08.2026 22:00 - : -
ПСЖ
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Франция
05 августа 2026, 21:44 | Обновлено 05 августа 2026, 22:17
718
0

Назван состав ПСЖ на спарринг с Мальоркой. Сыграет ли Забарный?

5 августа в 22:00 в Испании состоится товарищеский матч

05 августа 2026, 21:44 | Обновлено 05 августа 2026, 22:17
718
0
Назван состав ПСЖ на спарринг с Мальоркой. Сыграет ли Забарный?
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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5 августа в 22:00 в Пальма-де-Мальорке состоится товарищеский матч.

Местный клуб Мальорка будет принимать французский ПСЖ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный заявлен в стартовом составе гостей.

Команды ведут подготовку к новому сезону.

Стартовые составы на товарищеский матч Мальорки и ПСЖ

Мальорка: Арнау Тенас, Калатаюд, Вальент, Антонио Райльо, Лато, Серхи Дардер, Морланес, Пабло Торре, З. Лувумбо, Виргили, Фуэнтес.

ПСЖ: Сафонов, Боли, Забарный, Лукеа, Кукаба, Бералдо, Маюлу (кап), Дро, Нджанту, Кварацхелия, Мбайе.

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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