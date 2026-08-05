Назван состав ПСЖ на спарринг с Мальоркой. Сыграет ли Забарный?

Стартовые составы на товарищеский матч Мальорки и ПСЖ

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5 августа в 22:00 в Пальма-де-Мальорке состоится товарищеский матч.

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