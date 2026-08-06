ПСЖ – Мальорка – 0:3. Забарный – худший игрок матча. Видео голов и обзор

Вечером 5 августа в Пальма-де-Мальорке состоялся товарищеский матч между испанской Мальоркой и французским ПСЖ.

Команда Луиса Энрике неожиданно потерпела разгромное поражение в матче за Trofeu Ciutat de Palma de Futbol со счетом 0:3.

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Украинский центральный защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе парижской команды и провел на поле весь матч. По оценкам он стал худшим игроком матча (5.9 от SofaScore).

На 21-й минуте после передачи Жана Виржили отличился Зиту Лувумбу. Перед перерывом Жан Виржили забил после ассиста Серхи Дардера. На 51-й минуте после подачи Алекса Салы головой забил капитан команды Антонио Раильо.

Товарищеский матч. Trofeu Ciutat de Palma de Futbol

5 августа 2026. Пальма-де-Мальорка (Испания)

22:00. Мальорка (Испания) – ПСЖ (Франция) – 3:0

Голы: Зиту Лувумбу, 21, Жан Виржили, 40, Антонио Раильо, 51

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