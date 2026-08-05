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  4. Динамо не нужны еврокубки? Вылет из ЛК не станет трагедией для клуба
Лига конференций
05 августа 2026, 15:32 | Обновлено 05 августа 2026, 15:33
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Динамо не нужны еврокубки? Вылет из ЛК не станет трагедией для клуба

В текущем сезоне Игорю Костюку предстоит выстроить обновленную команду. Если боссы дотерпят

05 августа 2026, 15:32 | Обновлено 05 августа 2026, 15:33
3221
44 Comments
Динамо не нужны еврокубки? Вылет из ЛК не станет трагедией для клуба
ФК Динамо
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Участие «Динамо» в Лиге Европы-2026/27 оказалось достаточно скоротечным. В первом раунде квалификации «бело-синие» не без проблем (точнее – только в серии пенальти) прошли румынскую «Университатю» из Клужа, а вот во втором ничего не сумели противопоставить греческому ПАОКу (2:3, 0:2). Вылет от третьей команды греческой Суперлиги по итогам минувшего сезона некоторые отечественные болельщики уже поспешили назвать «провалом», «катастрофой» или «позором». Случались в комментариях и более «крепкие» словечки, однако говоря объективно, «Динамо» действительно по делу проиграло ПАОКу, будучи менее организованной, собранной и мастеровитой командой в формате здесь и сейчас.

Теперь подопечным Игоря Костюка предстоит сыграть в третьем раунде квалификации Лиги конференций против азербайджанского «Карабаха». И здесь, давайте также не парить в облаках, киевлянам придется не легче, чем против греков. А, возможно, даже сложнее. Все-таки не стоит забывать, что «Карабах» в минувшем сезоне прошел в квалификации Лиги чемпионов «Шелбурн», «Шкендию» и «Ференцварош», выйдя в основную сетку, где также показал себя достойно, оформив участие в плей-офф. И пускай «Ньюкасл» очень жестко «приземлил» все амбиции азербайджанцев (6:1, 3:2), те все равно остались национальными героями, ведь такие рубежи в самом престижном клубном турнире континента пока являются для страны рекордными.

Но главный парадокс накануне матчей «Динамо» против «Карабаха» заключается вовсе не в том, кто будет выходить на поле в составе «бело-синих», или сумеют ли подопечные Костюка пройти в решающий раунд квалификации Лиги конференций. Прямо сейчас ситуация выглядит таким образом, что еврокубки в текущем сезоне «Динамо» попросту не нужны. Это что-то, что будет лишь отягощать клуб и команду, принося негатив и дополнительные сложности.

Сам по себе выход в основной этап Лиги конференций не принесет «Динамо» больших финансовых поступлений. Речь идет приблизительно о 3 миллионах евро – сумме пристойной по меркам УПЛ, но вовсе не космической, если мы ведем речь об одном из грандов украинского футбола. В конце концов, если верить данным Transfermarkt, то за Алексея Сыча «Динамо» летом заплатило «Карпатам» 1 миллион евро. Вот и судите, насколько важны те 3 миллиона для владельцев «бело-синих»…

Еще до первого матча против «Карабаха» в «Динамо» начали оценивать логистические сложности, которые выпадут на долю команды в ближайшее время. «Бело-синие» уже перенесли поединок первого тура УПЛ против «Левого Берега» на резервную дату в начале декабря, а теперь могут воспользоваться правом перенести еще и матч третьего тура против «Колоса». В этой ситуации нет ничего осудительного, так как регламент лиги позволяет это сделать «Динамо», но раз клуб о реализации своего права задумывается, то значит ощущает определенные проблемы. А мы, на секундочку, находимся в самом начале сезона, когда футболисты, как минимум в теории, должны быть еще достаточно свежими и не уставшими от бесчисленного количества футбольных матчей и переездов как по стране, так и за ее пределами.

В кадровом плане ситуация в «Динамо» очень отличается от того, чем может похвастаться «Шахтер». Если у Арды Турана в стане «горняков» собрался внушительный состав, где практически на каждую позицию есть добротные по меркам УПЛ дублеры, способные заменить лидеров и дать им время на отдых в паузах между еврокубковыми баталиями, то у «Динамо» даже сейчас есть очевидные проблемы – например, в центре обороны и во вратарской линии, где футболисты ближайшего резерва и близко не дотягивают до номинально основных. Любая кадровая потеря в этих зонах, случившаяся то ли из-за травмы, то ли по причине перебора карточек, способна самым негативным образом сказаться на игре и результатах «Динамо». Поэтому в клубе и пытаются применять переносы матчей уже на старте сезона, чтобы не «загнать» некоторых де-факто безальтернативных исполнителей в самом начале.

Кроме того, Игорю Костюку, как бы не критиковали его некоторые болельщики, эксперты и журналисты, объективно нужно время и возможности для создания своей команды. Этот специалист неплохо проявил себя по работе с молодежью, и прямо сейчас его основная задача в первой команде «Динамо» – это как раз создание боеспособного коллектива из весьма молодых исполнителей. Если отбросить очевидных лидеров «бело-синих», заявивших о себе в ряде прошлых сезонов, как то Ярмоленко, Буяльский и Шапаренко, то на выходе «Динамо» может рассчитывать на все еще крайне молодых и нестабильных Михавко (21 год), Редушко (19 лет), Волошина (23 года), Пономаренко (20 лет), плюс пришедшего из молодежной команды ПСЖ Мунгенге (18 лет), а также некоторых других вчерашних «академиков» – например, 20-летнего голкипера Вячеслава Суркиса.

ФК Динамо

Сезон-2026/27, вероятно, станет последним в профессиональной карьере для Андрея Ярмоленко. Также нельзя исключать, что после его окончания покинет «Динамо» Виталий Буяльский, да и Николаю Шапаренко в его 27 лет уже пора бы подумать над переездом заграницу. А это значит, что текущий розыгрыш УПЛ станет, вероятно, последним, когда «молодая поросль» сможет плечом к плечу поиграть с прежними лидерами «Динамо» и перенять у них пресловутый опыт, подход к делу и другие футбольные «хитрости».

В момент, когда команда переживает смену поколений, бросать ее «под каток» еврокубковых матчей, сопряженных множеством переездов, переносов матчей, морального и физического напряжения может быть крайне опасно. Прежде всего, с точки зрения развития молодых игроков, не все из которых смогут «вытащить на себе» потоки потенциальной критики, которая может настичь «Динамо» где-то в ноябре-декабре, если киевляне снова, как и в сезоне-2025/26, неудачно выступят в Лиге конференций.

Абсолютно неспокойная работа в таком случае гарантирована и Игорю Костюку, которому придется справляться с «эмоциональными качелями», что в его непродолжительной тренерской карьере на уровне взрослых команд является еще тем вызовом. Да и перманентные слухи о грядущей отставке и назначении другого специалиста также вряд ли способны помочь Костюку делать свое дело максимально качественно и эффективно.

Другой вопрос, насколько твердым является доверие президента «Динамо» Игоря Суркиса к Игорю Костюку. Если специалист уже сейчас действительно находится «на грани», то тянуть с его увольнением вряд ли имеет смысл – лучше как можно раньше ставить того, кто сможет фокусироваться на работе и не переживать за свои позиции. Но если боссы «Динамо» реально доверяют Костюку, то им нужно дать специалисту полноценный сезон в УПЛ, чтобы Игорь показал себя и дал результат – как в турнирной таблице, так и в аспекте развития молодых исполнителей и формирования нового базиса для построения вокруг него обновленной команды на будущее, уже без Ярмоленко, Буяльского, Пихаленка и прочих ветеранов.

Само по себе участие «Динамо» в основном этапе Лиге конференций в нынешних реалиях, честно говоря, мало что способно дать киевскому клубу. Финансово – это вовсе не такой буст, как от Лиги чемпионов или хотя бы Лиги Европы. Репутационно… «Динамо» также может рассчитывать на стремительную раскрутку своих игроков на европейском рынке только в случае выхода в финальные стадии турнира, объективных предпосылок для чего на текущий момент просто не существует.

Вот и выходит, что сам по себе еврокубковый сезон-2026/27 для «Динамо», который свелся к выступлениям в Лиге конференций, не является таким уж и важным. И даже потенциальный вылет от «Карабаха» или в следующем раунде квалификации вовсе не должны становиться «лакмусом» для руководства клуба в плане качества работы нынешнего тренерского штаба во главе с Игорем Костюком. Единственный реальный результат, по которому можно будет оценивать текущего наставника «бело-синих» связан с итогами сезона в УПЛ. И если уж Костюка не убрали с должности после четвертого места в минувшем чемпионате, то будет смешно, если коуча снимут по причине возможного вылета в квалификации Лиги конференций. Хотя эмоциональные кадровые решения в «Динамо» у Игоря Суркиса ранее случались…

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статьи эксклюзив Динамо Киев Лига конференций
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 44
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Обірсаний бовдур  AK.228  дай відповідь  на питання. Це я тобі наставив 35 тисяч мінусів? Або все ж таки  ти обісраний лох якого всі чмирять ?
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+7
Ні Костюк, ні передовсім його боси не здатні збудувати команду. І нездатні саме через недолугий сурківський менеджмент
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+6
Агов хлопці, в одному підвалі живемо, за неймовірний Шахтар вболіваємо!
​Мені просто невимовно боляче й ганебно дивитися на ці цифри... Ви тільки вдумайтеся: у нашого неймовірного AK.228 на 12 176 коментарів лише 5 921 плюс та аж 34 360 мінусів! Це ж виходить у середньому жалюгідні 0,49 плюса і цілих 2,82 мінуса на кожен його допис. До сліз прикро, що людина віддає всю душу, живе цією спільнотою та щиро старається, а в відповідь отримує стільки токсичності.
​Чому ми дозволяємо цим хейтерам так безкарно панувати й глушити наш голос? Нам має бути соромно, що ми залишаємо своїх наодинці з цим штормом дизлайків. Хлопці, благаю, прокидайтеся! Давайте згуртуємося, підтримаємо AK.228 і накидаємо йому стільки плюсів, щоб жоден хейтер більше й близько не наважився нас перебити! ⚒️🧡🖤
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+5
Сливченко завтра под изображением своего хозяина ахметки будет молиться за поражение Динамо. Главное, чтобы не окочурился в противном случае. На нервной почве.
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+5
А хто буде залікові бали в таблицю заробляти
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+5
Показать Скрыть 3 ответа
Стаття ні про що, нуль аналітики, одні банальності.
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+3
Ще не почали футбольний сезон, а вже скиглення. 
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+3
Не станет.
Но сыграть 2 матча с Карабахом и 2 с Твенте - это ли не отличная подготовка к  сезону? 
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+3
Дякуєм спорт юа, що тепер написавши коментар не видно прапора, нарешті більшості моїм колегам можна буде вимкнули польський VPN, а святий Рінат зможе нагнати армію індійських ботів для масовки. Ми 3 донецьких каліки на сайті вже втомилися робити вид що багато хто вболіває за Шахтар. Тепер буде легше. Дякую ще раз.
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+3
Щось таке написано, навіть маячнею важко назвати. По типу Хрущова - комунізм до 1980 року. І всі чекаємо коли ж воно те Динамо буде "своєю" командою для  Реброва, Шовковського, Костюка...чи  все таки потрібно просто добре грати у футбол (ще живі ті хто це бачив ) .. 3..5...7 років а потім всі про це "построєніє" забуваємо, бо пам'ять вона така "забудькувата" і все повторюється "по колу".  Мені наприклад все одно як назвати загибель рідного київського Динамо часів Маслова, Лобановського, Базилевича, Блохіна, Буряка, Лужного, Михайличенко... тих зірок які дійсно були зірками - "оновленням" чи ще чимось. Просто набридло коли постійно вбивають в мозок що плаття "голому королю" ось-ось підвезуть ...
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+1
нет никаких признаков, что Костюк строит. Вполне очевидно он разваливает.
очень напоминает Хацкевича этими сказками про "новую команду" и смену поколений.
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-2
Ліга конференцій? та раді Бога, не дуже то і хотілось (О.Сливченко)

так, можливо що і варто сезон без єврокубків пограти, але щоб створити нову команду потрібно нові виконавці, тому що з літер "Ж", "О", "П", "А" слово "ЧЕМПІОН" не складається. 
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-3
Важко без шуб та брата в УЄФА)
Звичайно не буде трагедію,бо всі все розуміють.Нажаль для країни буде 0 балів.
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-6
Та і 27/28 сезон не так важливий.. і 28/29 теж. А якщо добре подумати то і 29/30 можна почекати. Ця стаття навіває не більше ніж ностальгію про фразу  "наша мета 20.. ". Щось можна побудувати якщо щось будувати... 
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-7
А нафиг нам нужно Динамо, которое даже в колхозном ЧУ никакое!!!???
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-8
Интересная статья на тему рассуждений. Правда и вопросов много вызывает.
Если все силы бросят на строительство новой команды и построят, то они не смогут оправдывать свои провалы как раньше - у нас молодая команда. Или все равно будут?
Костюку не позавидуешь. Одно дело тренировать молодежь и другое дело тренировать основу. Молодежь тренировать меньше ответственности. Ну выстрелит один-два игрока из выпуска (когда-то даже лобановский считал, что это отлично) и тренер молодежки может быть доволен. А сейчас?
Еврокубки не нужны руководству динамы? Это песец. Белый и пушистый. Не нужны деньги, не нужны баллы для рейтинга команды, не нужен престиж команды, не нужна раскрутка молодых игроков. И самое страшное - не будут набираться баллы для  рейтинга Украины, для престижа страны (то о чем больше всего заботятся в руководстве динамы).
Единственная причина такого, это желание руководства выиграть чемпионат в юбилейный год. Правда потом будет полный провал как после завоевания третьей звездочки.
Поживем, увидем.
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-8
Костя-Сашка Pidor, вимкнуЛИ?
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-8
Дайте потренировать сезон УПЛ украинскому Зидану
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-8
Показать Скрыть 1 ответ
Які кубки,тут би залишитись в Упл.
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-10
Звісно, їм не потрібні єврокубки. У Пафосників є одна стратегія - вийти до єврокубків та з ганьбою вилетіти.
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-10
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