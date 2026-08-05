Динамо не нужны еврокубки? Вылет из ЛК не станет трагедией для клуба

Участие «Динамо» в Лиге Европы-2026/27 оказалось достаточно скоротечным. В первом раунде квалификации «бело-синие» не без проблем (точнее – только в серии пенальти) прошли румынскую «Университатю» из Клужа, а вот во втором ничего не сумели противопоставить греческому ПАОКу (2:3, 0:2). Вылет от третьей команды греческой Суперлиги по итогам минувшего сезона некоторые отечественные болельщики уже поспешили назвать «провалом», «катастрофой» или «позором». Случались в комментариях и более «крепкие» словечки, однако говоря объективно, «Динамо» действительно по делу проиграло ПАОКу, будучи менее организованной, собранной и мастеровитой командой в формате здесь и сейчас.

Теперь подопечным Игоря Костюка предстоит сыграть в третьем раунде квалификации Лиги конференций против азербайджанского «Карабаха». И здесь, давайте также не парить в облаках, киевлянам придется не легче, чем против греков. А, возможно, даже сложнее. Все-таки не стоит забывать, что «Карабах» в минувшем сезоне прошел в квалификации Лиги чемпионов «Шелбурн», «Шкендию» и «Ференцварош», выйдя в основную сетку, где также показал себя достойно, оформив участие в плей-офф. И пускай «Ньюкасл» очень жестко «приземлил» все амбиции азербайджанцев (6:1, 3:2), те все равно остались национальными героями, ведь такие рубежи в самом престижном клубном турнире континента пока являются для страны рекордными.

Но главный парадокс накануне матчей «Динамо» против «Карабаха» заключается вовсе не в том, кто будет выходить на поле в составе «бело-синих», или сумеют ли подопечные Костюка пройти в решающий раунд квалификации Лиги конференций. Прямо сейчас ситуация выглядит таким образом, что еврокубки в текущем сезоне «Динамо» попросту не нужны. Это что-то, что будет лишь отягощать клуб и команду, принося негатив и дополнительные сложности.

Сам по себе выход в основной этап Лиги конференций не принесет «Динамо» больших финансовых поступлений. Речь идет приблизительно о 3 миллионах евро – сумме пристойной по меркам УПЛ, но вовсе не космической, если мы ведем речь об одном из грандов украинского футбола. В конце концов, если верить данным Transfermarkt, то за Алексея Сыча «Динамо» летом заплатило «Карпатам» 1 миллион евро. Вот и судите, насколько важны те 3 миллиона для владельцев «бело-синих»…

Еще до первого матча против «Карабаха» в «Динамо» начали оценивать логистические сложности, которые выпадут на долю команды в ближайшее время. «Бело-синие» уже перенесли поединок первого тура УПЛ против «Левого Берега» на резервную дату в начале декабря, а теперь могут воспользоваться правом перенести еще и матч третьего тура против «Колоса». В этой ситуации нет ничего осудительного, так как регламент лиги позволяет это сделать «Динамо», но раз клуб о реализации своего права задумывается, то значит ощущает определенные проблемы. А мы, на секундочку, находимся в самом начале сезона, когда футболисты, как минимум в теории, должны быть еще достаточно свежими и не уставшими от бесчисленного количества футбольных матчей и переездов как по стране, так и за ее пределами.

В кадровом плане ситуация в «Динамо» очень отличается от того, чем может похвастаться «Шахтер». Если у Арды Турана в стане «горняков» собрался внушительный состав, где практически на каждую позицию есть добротные по меркам УПЛ дублеры, способные заменить лидеров и дать им время на отдых в паузах между еврокубковыми баталиями, то у «Динамо» даже сейчас есть очевидные проблемы – например, в центре обороны и во вратарской линии, где футболисты ближайшего резерва и близко не дотягивают до номинально основных. Любая кадровая потеря в этих зонах, случившаяся то ли из-за травмы, то ли по причине перебора карточек, способна самым негативным образом сказаться на игре и результатах «Динамо». Поэтому в клубе и пытаются применять переносы матчей уже на старте сезона, чтобы не «загнать» некоторых де-факто безальтернативных исполнителей в самом начале.

Кроме того, Игорю Костюку, как бы не критиковали его некоторые болельщики, эксперты и журналисты, объективно нужно время и возможности для создания своей команды. Этот специалист неплохо проявил себя по работе с молодежью, и прямо сейчас его основная задача в первой команде «Динамо» – это как раз создание боеспособного коллектива из весьма молодых исполнителей. Если отбросить очевидных лидеров «бело-синих», заявивших о себе в ряде прошлых сезонов, как то Ярмоленко, Буяльский и Шапаренко, то на выходе «Динамо» может рассчитывать на все еще крайне молодых и нестабильных Михавко (21 год), Редушко (19 лет), Волошина (23 года), Пономаренко (20 лет), плюс пришедшего из молодежной команды ПСЖ Мунгенге (18 лет), а также некоторых других вчерашних «академиков» – например, 20-летнего голкипера Вячеслава Суркиса.

ФК Динамо

Сезон-2026/27, вероятно, станет последним в профессиональной карьере для Андрея Ярмоленко. Также нельзя исключать, что после его окончания покинет «Динамо» Виталий Буяльский, да и Николаю Шапаренко в его 27 лет уже пора бы подумать над переездом заграницу. А это значит, что текущий розыгрыш УПЛ станет, вероятно, последним, когда «молодая поросль» сможет плечом к плечу поиграть с прежними лидерами «Динамо» и перенять у них пресловутый опыт, подход к делу и другие футбольные «хитрости».

В момент, когда команда переживает смену поколений, бросать ее «под каток» еврокубковых матчей, сопряженных множеством переездов, переносов матчей, морального и физического напряжения может быть крайне опасно. Прежде всего, с точки зрения развития молодых игроков, не все из которых смогут «вытащить на себе» потоки потенциальной критики, которая может настичь «Динамо» где-то в ноябре-декабре, если киевляне снова, как и в сезоне-2025/26, неудачно выступят в Лиге конференций.

Абсолютно неспокойная работа в таком случае гарантирована и Игорю Костюку, которому придется справляться с «эмоциональными качелями», что в его непродолжительной тренерской карьере на уровне взрослых команд является еще тем вызовом. Да и перманентные слухи о грядущей отставке и назначении другого специалиста также вряд ли способны помочь Костюку делать свое дело максимально качественно и эффективно.

Другой вопрос, насколько твердым является доверие президента «Динамо» Игоря Суркиса к Игорю Костюку. Если специалист уже сейчас действительно находится «на грани», то тянуть с его увольнением вряд ли имеет смысл – лучше как можно раньше ставить того, кто сможет фокусироваться на работе и не переживать за свои позиции. Но если боссы «Динамо» реально доверяют Костюку, то им нужно дать специалисту полноценный сезон в УПЛ, чтобы Игорь показал себя и дал результат – как в турнирной таблице, так и в аспекте развития молодых исполнителей и формирования нового базиса для построения вокруг него обновленной команды на будущее, уже без Ярмоленко, Буяльского, Пихаленка и прочих ветеранов.

Само по себе участие «Динамо» в основном этапе Лиге конференций в нынешних реалиях, честно говоря, мало что способно дать киевскому клубу. Финансово – это вовсе не такой буст, как от Лиги чемпионов или хотя бы Лиги Европы. Репутационно… «Динамо» также может рассчитывать на стремительную раскрутку своих игроков на европейском рынке только в случае выхода в финальные стадии турнира, объективных предпосылок для чего на текущий момент просто не существует.

Вот и выходит, что сам по себе еврокубковый сезон-2026/27 для «Динамо», который свелся к выступлениям в Лиге конференций, не является таким уж и важным. И даже потенциальный вылет от «Карабаха» или в следующем раунде квалификации вовсе не должны становиться «лакмусом» для руководства клуба в плане качества работы нынешнего тренерского штаба во главе с Игорем Костюком. Единственный реальный результат, по которому можно будет оценивать текущего наставника «бело-синих» связан с итогами сезона в УПЛ. И если уж Костюка не убрали с должности после четвертого места в минувшем чемпионате, то будет смешно, если коуча снимут по причине возможного вылета в квалификации Лиги конференций. Хотя эмоциональные кадровые решения в «Динамо» у Игоря Суркиса ранее случались…