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Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 09:51 |
2063
17

Динамо может перенести свой матч из-за сложной логистики

Киевский клуб планирует сыграть поединок против «Колоса» в декабре вместо 16 августа

03 августа 2026, 09:51 |
2063
17 Comments
Динамо может перенести свой матч из-за сложной логистики
ФК Динамо Киев
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Киевское «Динамо» может воспользоваться своим правом участника еврокубков и перенести матч третьего тура Украинской Премьер-лиги против «Колоса», который запланирован на 16 августа.

В четверг, 13 августа, в Баку состоится второй поединок третьего квалификационного раунда Лиги конференций против азербайджанского «Карабаха».

«Бело-синие» рассматривают вариант, при котором противостояние в чемпионате Украины против соперника из Ковалевки состоится в декабре. Согласно регламенту, динамовцы имеют право перенести два из трех первых туров элитного дивизиона.

Такое решение планируется принять из-за сложной логистики – подопечным Игоря Костюка придется за короткий срок преодолеть солидную дистанцию ​​из Баку до польского Люблина и вернуться в столицу Украины.

Ожидается, что календарь «Динамо» будет выглядеть следующим образом: «Карабах» (6 августа), «Верес» (9 августа), «Карабах» (13 августа), «Буковина» (29 августа).

Стоит отметить, что киевский клуб может сыграть еще два матча в августе – 20 и 27, если одолеет «Карабах» и завоюет путевку в четвертый раунд Лиги конференций.

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Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 17
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У темнім донецькім підвалі
АК.228 строчить далі.
Це легендарний крото-бот,
Що знає сотні нечистот.
​День і ніч на Sport.ua
Свою дурість роздава.
Цілодобово, 24/7,
Під себе ходить без проблем.
​За «Шахтар» палає гнівом,
На Ахметова молиться дивом.
Він хвалить їх на весь інтернет
І засирає кожен тред.
​Сидить у пилу та багнюці,
Тримає мишку в брудній руці.
Великий бот, банальний лох,
В коментарях навів полох!
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+5
Дуже ціную і люблю  свого колегу AK.228. Від щирого серця ,написав для тебе вірш.
Ответить
+5
Хай там уже і залишається, а то логістика надто складна щоб її вирішити 
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-3
Пусть переносят. Может это им поможет.
Ответить
-3
Серьезно? Т.е. у Шахтера перед полуфиналом ЛК сложной логистики не было? 
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-5
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Заєбали рахіти зі своїми перенесеннями,якби ще якісь підстави були.
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-5
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