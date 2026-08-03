Динамо может перенести свой матч из-за сложной логистики
Киевский клуб планирует сыграть поединок против «Колоса» в декабре вместо 16 августа
Киевское «Динамо» может воспользоваться своим правом участника еврокубков и перенести матч третьего тура Украинской Премьер-лиги против «Колоса», который запланирован на 16 августа.
В четверг, 13 августа, в Баку состоится второй поединок третьего квалификационного раунда Лиги конференций против азербайджанского «Карабаха».
«Бело-синие» рассматривают вариант, при котором противостояние в чемпионате Украины против соперника из Ковалевки состоится в декабре. Согласно регламенту, динамовцы имеют право перенести два из трех первых туров элитного дивизиона.
Такое решение планируется принять из-за сложной логистики – подопечным Игоря Костюка придется за короткий срок преодолеть солидную дистанцию из Баку до польского Люблина и вернуться в столицу Украины.
Ожидается, что календарь «Динамо» будет выглядеть следующим образом: «Карабах» (6 августа), «Верес» (9 августа), «Карабах» (13 августа), «Буковина» (29 августа).
Стоит отметить, что киевский клуб может сыграть еще два матча в августе – 20 и 27, если одолеет «Карабах» и завоюет путевку в четвертый раунд Лиги конференций.
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