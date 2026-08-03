Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо – Карабах
Первый поединок третьего раунда состоится 6 августа в 20:00 по киевскому времени
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций который состоится в четверг, 6 августа, встретятся киевское «Динамо» и азербайджанский «Карабах».
Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени, команды сыграют на стадионе «Motor Lublin Arena» в польском Люблине. Главным арбитром назначен Мортен Крог из Дании.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Подопечные Игоря Костюка вылетели из Лиги Европы после поражений от греческого ПАОКа (2:3, 0:2), а азербайджанский клуб опустился в Лигу конференций после противостояния с болгарским ЦСКА (0:0, 0:0, пен – 4:5).
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале 2+2 и платформе Киевстар ТБ.
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