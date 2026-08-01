Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис может прибегнуть к смене главного тренера из-за неудачных результатов команды в начале сезона.

По информации источника, руководитель «бело-синих» уже сформировал список кандидатов, которые могут заменить нынешнего наставника Игоря Костюка. В шорт-лист вошли два известных украинских тренера.

30 июля состоялся второй матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между греческим ПАОК и киевским «Динамо». Матч прошел в греческих Салониках на стадионе «Тумба» и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. По сумме двух матчей 5:2 дальше прошел ПАОК.