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  4. Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 23:48 |
312
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Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка

У президента есть два кандидата из Украины

01 августа 2026, 23:48 |
312
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Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
ФК Динамо. Игорь Суркис
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Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис может прибегнуть к смене главного тренера из-за неудачных результатов команды в начале сезона.

По информации источника, руководитель «бело-синих» уже сформировал список кандидатов, которые могут заменить нынешнего наставника Игоря Костюка. В шорт-лист вошли два известных украинских тренера.

30 июля состоялся второй матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между греческим ПАОК и киевским «Динамо». Матч прошел в греческих Салониках на стадионе «Тумба» и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. По сумме двух матчей 5:2 дальше прошел ПАОК.

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Динамо Киев Игорь Суркис чемпионат Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига Игорь Костюк
Дмитрий Олийченко Источник: Инсайды от Пасичныка
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"Колишній головний тренер збірної України Сергій Ребров запланував повернення на батьківщину вперше після звільнення зі своєї посади..." посони, діло розкрито, можете йти спати - з вас пиво)
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Луческу молодший міг би бути варіантом, або Лоран Блан.
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