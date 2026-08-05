Арсенал пропустил три мяча от Бетиса и проиграл спарринг в Дублине
У английского клуба забитым голом отличился Пьеро Инкапье
Вечером 5 августа в Дублине на стадионе Авива Стэдиум состоялся товарищеский матч между английским Арсеналом и испанским Бетисом.
Команда из испанского города Севилья одержала убедительную победу над чемпионом Англии со счетом 3:1.
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Испанский клуб открыл счет уже на 9-й минуте. После передачи Пабло Форнальса отличился Родриго Рикельме. В середине тайма преимущество Бетиса удвоил Нельсон Деосса, которому снова ассистировал Форнальс.
Арсенал вскоре сократил отставание. На 32-й минуте после подачи Христоса Цолиса головой забил Пьеро Инкапье. Однако Бетис вернул себе комфортное преимущество. На этот раз Деосса выступил в роли ассистента, а Пабло Форнальс установил окончательный счет (3:1).
После перерыва главные тренеры почти полностью обновили составы. Микель Артета провел ряд замен, выпустив Габриэла Жезуса, Фабиу Виейру, Габриэла Мартинелли и других известных футболистов, однако изменить ход встречи его команда не сумела.
Товарищеский матч
5 августа 2026. Дублин (Ирландия)
Арсенал (Англия) – Бетис (Испания) – 1:3
Голы: Пьеро Инкапье, 32 – Родриго Рикельме, 9, Нельсон Деосса, 26, Пабло Форнальс, 43
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