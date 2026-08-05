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Товарищеские матчи
Арсенал
05.08.2026 21:30 – FT 1 : 3
Бетис
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Англия
05 августа 2026, 23:47 | Обновлено 05 августа 2026, 23:54
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Арсенал пропустил три мяча от Бетиса и проиграл спарринг в Дублине

У английского клуба забитым голом отличился Пьеро Инкапье

05 августа 2026, 23:47 | Обновлено 05 августа 2026, 23:54
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Арсенал пропустил три мяча от Бетиса и проиграл спарринг в Дублине
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вечером 5 августа в Дублине на стадионе Авива Стэдиум состоялся товарищеский матч между английским Арсеналом и испанским Бетисом.

Команда из испанского города Севилья одержала убедительную победу над чемпионом Англии со счетом 3:1.

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Испанский клуб открыл счет уже на 9-й минуте. После передачи Пабло Форнальса отличился Родриго Рикельме. В середине тайма преимущество Бетиса удвоил Нельсон Деосса, которому снова ассистировал Форнальс.

Арсенал вскоре сократил отставание. На 32-й минуте после подачи Христоса Цолиса головой забил Пьеро Инкапье. Однако Бетис вернул себе комфортное преимущество. На этот раз Деосса выступил в роли ассистента, а Пабло Форнальс установил окончательный счет (3:1).

После перерыва главные тренеры почти полностью обновили составы. Микель Артета провел ряд замен, выпустив Габриэла Жезуса, Фабиу Виейру, Габриэла Мартинелли и других известных футболистов, однако изменить ход встречи его команда не сумела.

Товарищеский матч

5 августа 2026. Дублин (Ирландия)

Арсенал (Англия) – Бетис (Испания) – 1:3

Голы: Пьеро Инкапье, 32 – Родриго Рикельме, 9, Нельсон Деосса, 26, Пабло Форнальс, 43

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Арсенал Лондон Бетис товарищеские матчи Пьеро Инкапье Христос Цолис Пабло Форнальс Родриго Рикельме Нельсон Деосса Микель Артета Габриэл Жезус Фабиу Виейра Габриэл Мартинелли
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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