Арсенал – Бетис – 1:3. Фиаско чемпионов Англии. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Дублине
Вечером 5 августа в Дублине на стадионе Авива Стэдиум состоялся товарищеский матч между английским Арсеналом и испанским Бетисом.
Команда из испанского города Севилья одержала убедительную победу над чемпионом Англии со счетом 3:1.
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На 9-й минуте после передачи Пабло Форнальса отличился Родриго Рикельме. На 26-й минуте преимущество Бетиса удвоил Нельсон Деосса, которому снова ассистировал Пабло Форнальс.
На 32-й минуте после подачи Христоса Цолиса головой для канониров забил Пьеро Инкапье. Однако Бетис вернул себе комфортное преимущество. На 43-й минуте Нельсон Деосса выступил в роли ассистента, а Пабло Форнальс установил окончательный счет (3:1).
Товарищеский матч
5 августа 2026. Дублин (Ирландия)
Арсенал (Англия) – Бетис (Испания) – 1:3
Голы: Пьеро Инкапье, 32 – Родриго Рикельме, 9, Нельсон Деосса, 26, Пабло Форнальс, 43
Видео голов и обзор матча
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