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Товарищеские матчи
Арсенал
05.08.2026 21:30 – FT 1 : 3
Бетис
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Англия
06 августа 2026, 09:53 | Обновлено 06 августа 2026, 09:56
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0

Арсенал – Бетис – 1:3. Фиаско чемпионов Англии. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Дублине

06 августа 2026, 09:53 | Обновлено 06 августа 2026, 09:56
315
0
Арсенал – Бетис – 1:3. Фиаско чемпионов Англии. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вечером 5 августа в Дублине на стадионе Авива Стэдиум состоялся товарищеский матч между английским Арсеналом и испанским Бетисом.

Команда из испанского города Севилья одержала убедительную победу над чемпионом Англии со счетом 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 9-й минуте после передачи Пабло Форнальса отличился Родриго Рикельме. На 26-й минуте преимущество Бетиса удвоил Нельсон Деосса, которому снова ассистировал Пабло Форнальс.

На 32-й минуте после подачи Христоса Цолиса головой для канониров забил Пьеро Инкапье. Однако Бетис вернул себе комфортное преимущество. На 43-й минуте Нельсон Деосса выступил в роли ассистента, а Пабло Форнальс установил окончательный счет (3:1).

Товарищеский матч

5 августа 2026. Дублин (Ирландия)

Арсенал (Англия) – Бетис (Испания) – 1:3

Голы: Пьеро Инкапье, 32 – Родриго Рикельме, 9, Нельсон Деосса, 26, Пабло Форнальс, 43

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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