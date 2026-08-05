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Лига конференций
05 августа 2026, 20:07 | Обновлено 05 августа 2026, 20:08
1265
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Игорь КОСТЮК: «Карабах – непростой суперник, в прошлом сезоне играл в ЛЧ»

Главный тренер Динамо дал пресс-конференцию перед игрой Q3 ЛК

05 августа 2026, 20:07 | Обновлено 05 августа 2026, 20:08
1265
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Игорь КОСТЮК: «Карабах – непростой суперник, в прошлом сезоне играл в ЛЧ»
ФК Динамо. Игорь Костюк
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Главный тренер Динамо Игорь Костюк дал пресс-конференцию накануне первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против Карабаха, который состоится вечером 6 августа в польском Люблине.

– Мы видим, что происходит в нашем государстве, в частности прошлой ночью. Очень больно, когда террористы и агрессоры разрушают наши дома, убивают мирных людей. Психологически тяжело, когда не можешь в этот момент быть рядом с родными. Еще раз подчеркиваю, что это больно, и с этим тяжело справиться.

– Достаточно ли тщательно вы изучили будущего соперника? Не будет ли сюрпризов со стороны Карабаха и не найдется ли там футболист, который сможет в одиночку обыграть Динамо, как это произошло в матче с ПАОК?

– Комментарий о том, что нас обыграл один игрок, был саркастическим. Мы играли против непростой и качественной команды, которая выступает в сильном европейском чемпионате, и проиграли вследствие наших ошибок.

Для меня важно сделать выводы после матча с ПАОК и увидеть, как команда будет реагировать на ошибки и исправлять их. В футболе невозможно избежать ошибок, и важно, как игроки реагируют на них и исправляют их. Мы будем совершенствоваться от матча к матчу. Это наша работа. Прогресс команды определяется способностью правильно реагировать на замечания и не допускать старых ошибок. Надеюсь, что мы будем быстрее реагировать на ошибки и исправлять их.

Карабах – непростой соперник, в прошлом сезоне играл в Лиге чемпионов. В то же время рассчитываем на свои силы, анализируем, совершенствуемся. Сделаем все зависящее от нас, чтобы пройти дальше.

– Звучат мнения, что Динамо лучше вылететь из еврокубков, чтобы сосредоточиться на внутренних соревнованиях. Как вы к этому относитесь?

– Конечно, будет тяжело, но мы готовились к этому на сборах. Еврокубковые матчи стимулируют рост как молодых, так и опытных игроков. Матчи чемпионата важны с точки зрения игровой практики, ведь у нас будут два состава, и все получат возможность сыграть. Будет возникать конкуренция, и от матча к матчу составы могут меняться. Это даст возможность быть конкурентоспособными как в чемпионате, так и в еврокубках.

– Какая текущая кадровая ситуация в команде?

– Александр Тимчик присоединился к нам. Константин Вивчаренко пока остается в лазарете. Кирилл Осипенко, Владислав Захарченко и Денис Попов сейчас восстанавливаются в Киеве. Николай Михайленко не тренируется в общей группе, также проходит восстановление. Все остальные игроки находятся в общей группе и готовятся к матчу.

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Динамо Киев Карабах пресс-конференция Лига конференций Динамо - Карабах Игорь Костюк
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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І за останні два роки Карабах був двічі розбитий Харковом — 5:4 у 2025-му та нищівні 6:2 у липні 2026-го.
Це наочно демонструє рівень готовності грати на рівні з учасниками Ліги чемпіонів саме гранду з Першої Столиці. Поки Харків спокійно і на класі декласує такі команди, друга столиця тремтить ще до стартового свистка.
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