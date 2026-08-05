Игорь КОСТЮК: «Карабах – непростой суперник, в прошлом сезоне играл в ЛЧ»
Главный тренер Динамо дал пресс-конференцию перед игрой Q3 ЛК
Главный тренер Динамо Игорь Костюк дал пресс-конференцию накануне первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против Карабаха, который состоится вечером 6 августа в польском Люблине.
– Мы видим, что происходит в нашем государстве, в частности прошлой ночью. Очень больно, когда террористы и агрессоры разрушают наши дома, убивают мирных людей. Психологически тяжело, когда не можешь в этот момент быть рядом с родными. Еще раз подчеркиваю, что это больно, и с этим тяжело справиться.
– Достаточно ли тщательно вы изучили будущего соперника? Не будет ли сюрпризов со стороны Карабаха и не найдется ли там футболист, который сможет в одиночку обыграть Динамо, как это произошло в матче с ПАОК?
– Комментарий о том, что нас обыграл один игрок, был саркастическим. Мы играли против непростой и качественной команды, которая выступает в сильном европейском чемпионате, и проиграли вследствие наших ошибок.
Для меня важно сделать выводы после матча с ПАОК и увидеть, как команда будет реагировать на ошибки и исправлять их. В футболе невозможно избежать ошибок, и важно, как игроки реагируют на них и исправляют их. Мы будем совершенствоваться от матча к матчу. Это наша работа. Прогресс команды определяется способностью правильно реагировать на замечания и не допускать старых ошибок. Надеюсь, что мы будем быстрее реагировать на ошибки и исправлять их.
Карабах – непростой соперник, в прошлом сезоне играл в Лиге чемпионов. В то же время рассчитываем на свои силы, анализируем, совершенствуемся. Сделаем все зависящее от нас, чтобы пройти дальше.
– Звучат мнения, что Динамо лучше вылететь из еврокубков, чтобы сосредоточиться на внутренних соревнованиях. Как вы к этому относитесь?
– Конечно, будет тяжело, но мы готовились к этому на сборах. Еврокубковые матчи стимулируют рост как молодых, так и опытных игроков. Матчи чемпионата важны с точки зрения игровой практики, ведь у нас будут два состава, и все получат возможность сыграть. Будет возникать конкуренция, и от матча к матчу составы могут меняться. Это даст возможность быть конкурентоспособными как в чемпионате, так и в еврокубках.
– Какая текущая кадровая ситуация в команде?
– Александр Тимчик присоединился к нам. Константин Вивчаренко пока остается в лазарете. Кирилл Осипенко, Владислав Захарченко и Денис Попов сейчас восстанавливаются в Киеве. Николай Михайленко не тренируется в общей группе, также проходит восстановление. Все остальные игроки находятся в общей группе и готовятся к матчу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский хавбек сыграл впервые с ноября 2024 года
Боксер поздравил функционера с днём рождения
Це наочно демонструє рівень готовності грати на рівні з учасниками Ліги чемпіонів саме гранду з Першої Столиці. Поки Харків спокійно і на класі декласує такі команди, друга столиця тремтить ще до стартового свистка.