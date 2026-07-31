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31 июля 2026, 11:59 | Обновлено 31 июля 2026, 12:20
544
0

Фиаско Динамо, неудача ЛНЗ, гол Сикана, трансфер Довбика, битва в волейболе

Главные новости за 30 июля на Sport.ua

31 июля 2026, 11:59 | Обновлено 31 июля 2026, 12:20
544
0
Фиаско Динамо, неудача ЛНЗ, гол Сикана, трансфер Довбика, битва в волейболе
ФК Динамо
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 30 июля.

1A. Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОК
Киевляне продолжат бороться за евроосень в Лиге конференций

1B. Первый барьер оказался непреодолимым. ЛНЗ вылетел из ЛК от Гента
Команда Пономарева выстояла, но не справилась в серии пенальти

2A. Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
Киевская команда на выезде потерпела второе поражение от греческого ПАОК

2B. Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
Черкасская команда на выезде в серии пенальти уступила бельгийскому Генту

3A. Убедительный реванш. Бенфика с Трубиным и Судаковым отгрузила 5 мячей в ЛЕ
Швейцарский Санкт-Галлен потерпел сокрушительное поражение в Q2 Лиги Европы

3B. Андерлехт с голом Сикана вышел в 3-й раунд Лиги Европы на ПАОК
Андерлехт переиграл Хаммарбю, а Ференцварош прошел Твенте

4A. Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?
После фиаско в Греции столичная команда сыграет в третьем еврокубке

4B. Стал известен соперник Динамо в третьем раунде Лиги конференций
В Лиге Европы ЦСКА София и Карабах провели серию пенальти

5. Артем Довбик перешел из Ромы в Болонью на правах аренды
Арендный договор подписан на один сезон с возможностью выкупа

6. Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы
Сборная Украины по волейболу в четвертьфинале уступила Польше

7. Свитолина удачно стартовала в Вашингтоне, одолев зашифрованную россиянку
Элина в двух сетах переиграла Полину Кудерметову в 1/8 финала WTA 500 в США

8. Пляжный футбол. Украина проиграла Германии, но сохранила шансы в Евролиге
Сине-желтые уступили в ключевом матче группы со счетом 2:3

9. Трамп всухую разгромил Хиггинса. Определены полуфиналисты Шанхай Мастерс
В полуфиналах сыграют: Кайрен Уилсон – Чжао Синьтун, Джадд Трамп – У Ицзе

10A. 10 футболистов, чья рыночная стоимость выросла больше всего после ЧМ-2026
Мундиаль стал историей, а вот игроки продолжают развивать свои карьеры

10B. Минус два клуба. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть
Динамо проиграло ПАОК в ЛЕ, а ЛНЗ и Полесье сражу же выбыли из ЛК

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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