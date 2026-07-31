Свитолина удачно стартовала в Вашингтоне, одолев зашифрованную россиянку
Элина в двух сетах переиграла Полину Кудерметову в матче 1/8 финала пятисотника в США
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 10) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне, США.
Во втором раунде украинка, которая посеяна под вторым номером, в двух сетах переиграла экс-россиянку Полину Кудерметову (WTA 108), которая сейчас представляет Узбекистан. Встреча завершилась за 1 час и 29 минут.
WTA 500 Вашингтон. Хард, 1/8 финала
Полина Кудерметова (Узбекистан) [Q] – Элина Свитолина (Украина) [2] – 6:7 (4:7), 4:6
В первой партии Элина трижды уступала с брейком (0:2, 3:5, 5:6), отыграла сетбол на приеме в 12-м гейме и сумела выиграть тай-брейк.
Это было первое очное противостояние Свитолиной и Кудерметовой-младшей.
Элина провела первый матч за месяц – в последний раз она играла на Уимблдоне-2026, где проиграла Дарье Снигур в матче первого раунда.
В четвертьфинале пятисотника в Вашингтоне Свитолина встретится с Александрой Эалой (Филиппины, WTA 28). Ранее Элина играла против Александры лишь один раз – 19 июня Свитолина уступила Эале в четвертьфинале травяных соревнований WTA 500 в Берлине.
Видеообзор матча
Фото с матча (Элина Свитолина)
Инфографика
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