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  4. Свитолина проиграла Эале в матче 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
WTA
19 июня 2026, 20:45 | Обновлено 19 июня 2026, 22:07
4770
25

Свитолина проиграла Эале в матче 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине

Элина не сумела справиться с Александрой в третьем раунде травяного пятисотника

19 июня 2026, 20:45 | Обновлено 19 июня 2026, 22:07
4770
25 Comments
Свитолина проиграла Эале в матче 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 8) завершила выступления на травяном турнире WTA 500 в Берлине, Германия.

В четвертьфинале украинка потерпела поражение от представительницы Филиппин Александры Эалы (WTA 35) за 1 час и 23 минуты.

WTA 500 Берлин. Трава, 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) [6] – Александра Эала (Филиппины) – 3:6, 4:6

Это было первое очное противостояние соперниц.

Свитолина провела 90-й четвертьфинал на уровне Тура, восьмой в сезоне и шестой на траве. В Берлине Элина успела переиграть Анну Калинскую и Еву Лис.

Эала одержала вторую громкую победу подряд – в предыдущем раунде филиппинка справилась с Еленой Рыбакиной. Следующей соперницей Александры будет Линда Носкова.

Свитолина на следующей неделе выступит на пятисотнике в Бад-Хомбурге, после чего отправится на Уимблдон.

Фотогалерея

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Видеообзор матча

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Элина Свитолина – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина Александра Эала WTA Берлин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 25
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Не пішла сьогодні гра. І подвійних багато і невимушених... І в першому і
другому сетах були моменти, коли здавалося, що отямилася і зараз закамбечить, але в обох
випадках камбеки скінчилися на ударі з убивчої позиції в аут 
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+8
Настільки погано Еля сьогодні грала, що було б несправедливо,якщо б вона відкамбечила би бодай сет. Перша відсутня 90% матчу, купа дивних невимушених і класичне накидування лівші під сильну сторону. У Еали є неймовірно сильна сторона - це її прийом, бо так агресивно на траві приймати вміють одиниці, особливо навиліт з 190 проти Рибакіної, плюс вона дуже тягуча і головою користується добре(вкорочені, різані все при ній). Але потужності їй не вистачає ні на подачі, ні на розіграшах. Еліна повинна була розносити зі свого форхенду, але не сьогодні. Може святкувала перед матчем, хз. Так не можна виходити 
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+6
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У цієї філіпинкі якась магія-спочатку Рибакіна наробила кучу не природних для неї помилок, теж саме спідкало Еліну. А якщо серйозно,то до того, що Елінна не може подати першу подачу, постійно потрапляє у сітку,навіть у не дуже складних сітуаціях, допускає багато подвійних, філіпинка не причасна. 
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+4
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Еля там казала що взяла квитки на концерт на вихідні, тому швиденько відстрілялася, щоб не пропустити захід 
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+3
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Дві прикрі помилки в останньому геймі і все. Склалося враження , що Еліна грає в напівтренувальному режимі. Ну то таке. Головне Вімблон відіграти . 
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+3
З "лівшами" завжди Еліні нелегко було грати.
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+3
Хто там казав, що Еала розчищає сітку? Смішні. Реально хтось думав, що проти Рибакіної буде важче грати?
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+1
Все нормуль,  уже прошла на раунд выше чем в прошлом году. Теперь отдыхай 
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+1
 Почнемо з об'єктивних речей. На траві Еліна грає, м'яко кажучи, дещо гірше, ніж на харді чи грунті. Тому проти більш-менш пристойних травниць їй світить небагато. Натомість Санька має цього року челенджер в Бірмінгемі, а минулого року фінал в Істборні, де їй лише трохи не пощастило (чотири матчболи на таї третього сета). Крім того, вона абсолютно не боїться топів. Коли вона до скальпів Свьонтек, Гофф, Паоліні додала скальп Риби, ми раділи? Раділи. Якщо додасть в колекцію ще й скальп бульбозавра, діфірамби співати будемо? Будемо. От і все.
Щодо гри, то Еліна подавала вкрай погано (все інше похідне), але й Алекс не набагато краще. І це напружує, бо Лінда може й вибачить, а омонівка слабкої подачі точно не вибачить, як не вибачила сьогодні Бартункову, яка трішки зарано повірила в перемогу.
Програш в парі Юлі і Лейли засмутив більше 
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+1
Прикра невдача.Сьогодні Еліна просто сипала помилками, й таким чином подарувала перемогу суперниці.Сподіваюся на УІМі Еліна буде грати більш зібрано!
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+1
Трава і українські тенісистки не сумісні. Тому нічого дивного. Буду дуже здивованим, якщо хтось з наших дійде до 1/8 Вімблдону
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0
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Проиграла позорно малолетке.
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0
никто не может на пике все время быть, может  если только коменты на диване строчить)
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-1
Подивимось хто з них де буде на Вімблдоні
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-1
Та пофіг на цей п'тисотник,все правильно, не треба викладатися, ,сили ще знадобляться на Вімбдлдоні -це основне!!
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-1
Осьо...
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-2
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
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-3
фантазія про шлем
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-3
Элине нужно отдохнуть. На греческий остров Идра где нет автомобилей, но есть бесконечный лазурный океан и чистый кайф. Там уже неделю отдыхает Костюк. Марта буквально растворилась в средиземноморском релаксе: нежится на солнце на фоне ослепительно лазурной воды, ныряет, гуляет по аутентичным мощеным улочкам и с детским восторгом катается на водных горках. Свитолине такой отдых тоже пойдёт на пользу! Бросай ракетку Элина и мчись к своей подруге!
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-4
Після ставок на футбольних гнід (іспанія,португалія) вирішив поставити на тенісних,ось що......при тому остання ставка була в експресі не на перемогу,а хоча би на вийграшний сет королеви. Залишився тільки хокей.
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-5
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