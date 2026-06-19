Свитолина проиграла Эале в матче 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 8) завершила выступления на травяном турнире WTA 500 в Берлине, Германия.

В четвертьфинале украинка потерпела поражение от представительницы Филиппин Александры Эалы (WTA 35) за 1 час и 23 минуты.

WTA 500 Берлин. Трава, 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) [6] – Александра Эала (Филиппины) – 3:6, 4:6

Это было первое очное противостояние соперниц.

Свитолина провела 90-й четвертьфинал на уровне Тура, восьмой в сезоне и шестой на траве. В Берлине Элина успела переиграть Анну Калинскую и Еву Лис.

Эала одержала вторую громкую победу подряд – в предыдущем раунде филиппинка справилась с Еленой Рыбакиной. Следующей соперницей Александры будет Линда Носкова.

Свитолина на следующей неделе выступит на пятисотнике в Бад-Хомбурге, после чего отправится на Уимблдон.

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