Свитолина проиграла Эале в матче 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
Элина не сумела справиться с Александрой в третьем раунде травяного пятисотника
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 8) завершила выступления на травяном турнире WTA 500 в Берлине, Германия.
В четвертьфинале украинка потерпела поражение от представительницы Филиппин Александры Эалы (WTA 35) за 1 час и 23 минуты.
WTA 500 Берлин. Трава, 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) [6] – Александра Эала (Филиппины) – 3:6, 4:6
Это было первое очное противостояние соперниц.
Свитолина провела 90-й четвертьфинал на уровне Тура, восьмой в сезоне и шестой на траве. В Берлине Элина успела переиграть Анну Калинскую и Еву Лис.
Эала одержала вторую громкую победу подряд – в предыдущем раунде филиппинка справилась с Еленой Рыбакиной. Следующей соперницей Александры будет Линда Носкова.
Свитолина на следующей неделе выступит на пятисотнике в Бад-Хомбурге, после чего отправится на Уимблдон.
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Видеообзор матча
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