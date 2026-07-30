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Лига Европы
Проходит дальше Ференцварош
30.07.2026 21:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 2 : 2
Твенте
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Лига Европы
30 июля 2026, 23:39 | Обновлено 30 июля 2026, 23:42
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Андерлехт с голом Сикана вышел в 3-й раунд Лиги Европы на ПАОК

Андерлехт переиграл Хаммарбю, а Ференцварош прошел Твенте

30 июля 2026, 23:39 | Обновлено 30 июля 2026, 23:42
542
0
Андерлехт с голом Сикана вышел в 3-й раунд Лиги Европы на ПАОК
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан
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30 июля состоялись ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/27.

Ференцварош и Андерлехт выиграли свои поединки и вышли в 3-й раунд Лиги Европы

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Андерлехт из Бельгии переиграл Хаммарбю из Швеции (3:1 после ничьей 1:1) и вышел в Q3 на ПАОК, который обыграл Динамо.

Один из голов для Андерлехта забил на 48-й минуте украинский форвард Даниил Сикан. Он был заменен на 84-й минуте

Ференцварош из Венгрии прошел Твенте из Нидерландов (2:2 после победы 2:1) и в Q3 будет играть с клубом Гурник Забже из Польши, за который играет украинец Максим Хлань.

Хаммарбю и Твенте перейдут в Лигу конференций.

🏆 Лига Европы 2026/27. Квалификация Q2

Ответные матчи. 30 июля 2026

21:30. Андерлехт (Бельгия) – Хаммарбю (Швеция) – 3:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Даниил Сикан, 48, Михайло Цветкович, 81, Тристан Дегреф, 89 – Паулос Абрахам, 2

21:30. Ференцварош (Венгрия) – Твенте (Нидерланды) – 2:2 (первый матч – 2:1)

Голы: Тон Ремакерс, 22 (пен), Ленни Жозеф, 50 – Ваут Веггорст, 82, Лукас Веннегоор оф Хесселинк, 86

Инфографика

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Лига Европы Ференцварош Андерлехт Даниил Сикан Твенте Хаммарбю ПАОК Гурник Забже Максим Хлань Ваут Вегхорст
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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