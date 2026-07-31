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Лига конференций
31 июля 2026, 02:15 | Обновлено 31 июля 2026, 02:31
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Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца

Черкасская команда на выезде в серии пенальти уступила бельгийскому Генту

31 июля 2026, 02:15 | Обновлено 31 июля 2026, 02:31
470
0
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
ФК ЛНЗ
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​​Вечером 30 июля прошли поединки квалификации Лиги конференций 2026/27.

В этот день состоятся ответные матчи 2-го раунда (Q2), и определены все пары Q3 ЛК.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Черкасский ЛНЗ на выезде в серии пенальти проиграл бельгийскому Генту (0:0, пен. 2:4) и выбыл из еврокубков. Неделей ранее первая игра в польском городе Плоцк тоже завершилась в нулевую ничью (0:0).

Днем ранее житомирское Полесье выбыло в противостоянии с командой Копенгаген из Дании (3:3 дома, 1:2 на выезде).

Киевское Динамо после двух поражений от ПАОК в Q2 Лиги Европы (дома 2:3, на выезде 0:2) перешло в Лигу конференций и сыграет с Карабахом из Азербайджана.

Команда Нефтчи Баку, которую тренирует украинский специалист Юрий Вернидуб, проиграло минскому динамо по сумме двух матчей (2:4 дома, 1:0 на выезде).

Суперкамбек сделал Жальгирис из Вильнюса, разгромив Динамо Тбилиси (7:2) после неудачи в первой игре (0:3). Хет-трик для хозяев поля оформил украинский форвард Станислав Беленький.

Матчи квалификации Q3 Лиги конференций пройдут 6 и 13 августа, а встречи Q4 запланированы на 20 и 27 августа (жеребьевка – 3 августа).

Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.

🏆 Лига конференций 2026/27

Квалификация Q2. Ответные матчи

Матчи 28 июля 2026

  • 20:00. Аполлон (Кипр) – Дила Гори (Грузия) – 3:0 (4:0)
  • 20:00. Рига (Латвия) – Вардар (Северная Македония) – 5:2 д.в. (3:2)
  • 20:30. ЦСКА 1948 (Болгария) – Спартак Т (Словакия) – 0:0 (пен. 5:3) [0:0]
  • 21:00. Дрита (Косово) – Флориана (Мальта) – 2:1 д.в. [1:1]

Матчи 29 июля 2026

  • 17:00. Дукаджини (Косово) – Лугано (Швейцария) – 1:5 [0:1]
  • 20:00. Копенгаген (Дания) – Полесье Житомир (Украина) – 2:1 [3:3]
  • 21:30. Рапид Вена (Австрия) – Санта-Колома (Андорра) – 6:2 [3:1]

Матчи 30 июля 2026

  • 17:00. Атлетик Эскальдес (Андорра) – Вадуц (Лихтенштейн) – 0:2 [0:4]
  • 17:00. Тобол (Казахстан) – Паневежис (Литва) – 1:1 пен. 3:2 [1:1]
  • 19:00. Ауда (Латвия) – ФКСБ Стяуа (Румыния) – 4:1 [3:2]
  • 19:00. Зира (Азербайджан) – Пайде (Эстония) – 1:1 [0:1]
  • 19:00. Ильвес (Финляндия) – Стьярнан (Исландия) – 2:1 пен. 5:4 [0:1]
  • 19:00. Интер Турку (Финляндия) – Истанбул Башакшехир (Турция) – 2:0 [1:1]
  • 19:00. Нымме Калью (Эстония) – Шелбурн (Ирландия) – 2:1 [2:5]
  • 19:00. Ноа (Армения) – Зимбру Кишинев (Молдова) – 2:1 [1:1]
  • 19:00. Пюник Ереван (Армения) – Дебрецен (Венгрия) – 0:0 [0:1]
  • 19:00. Яблонец (Чехия) – Вараждин (Хорватия) – 2:0 [2:3]
  • 19:30. Левадия (Эстония) – Гетеборг (Швеция) – 1:3 д.в. [2:1]
  • 20:00. Бранн (Норвегия) – Университатя Клуж (Румыния) – 3:1 [2:2]
  • 20:00. Вележ Мостар (Босния и Герцеговина) – ДАК 1904 (Словакия) – 0:3 [0:1]
  • 20:00. динамо минск (беларусь) – Нефтчи Баку (Азербайджан) – 0:1 [4:2]
  • 20:00. Дьер (Венгрия) – Атерт Биссен (Люксембург) – 1:1 [6:2]
  • 20:00. Жальгирис (Литва) – Динамо Тбилиси (Грузия) – 7:2 [0:3]
  • 20:00. Нордшелланд (Дания) – ГАИС (Швеция) – 6:0 [0:1]
  • 20:00. Петрокуб (Молдова) – Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – 3:3 [0:3]
  • 20:00. ХБ Торсхавн (Фарерские острова) – Мотеруэлл (Шотландия) – 0:3 [0:2]
  • 20:30. Бейтар Иерусалим (Израиль) – АЕК Ларнака (Кипр) – 2:3 пен. 4:3 [1:0]
  • 20:30. Валлетта (Мальта) – Ракув (Польша) – 0:4 [1:3]
  • 20:30. Дерри Сити (Северная Ирландия) – Риека (Хорватия) – 0:1 [0:1]
  • 20:30. Нью-Сейнтс (Уэльс) – Флора (Эстония) – 1:0 пен. 2:4 [0:1]
  • 21:00. Аякс (Нидерланды) – Войводина (Сербия) – 4:1 [4:1]
  • 21:00. Балкани (Косово) – Богемиан (Ирландия) – 3:2 пен. 4:5 [1:2]
  • 21:00. Вестри (Исландия) – РФШ (Латвия) – 1:1 [1:4]
  • 21:00. Лудогорец (Болгария) – Хапоэль Тель-Авив (Израиль) – 2:2 [0:2]
  • 21:00. Шкендия (Северная Македония) – Браво (Словения) – 3:1 [1:2]
  • 21:15. Сьон (Швейцария) – батэ (беларусь) – 4:0 [1:1]
  • 21:15. УНА Штрассен (Люксембург) – Партизан (Сербия) – 0:1 [0:4]
  • 21:30. Аустрия Вена (Австрия) – Лиепая (Латвия) – 3:1 [2:0]
  • 21:30. Гент (Бельгия) – ЛНЗ Черкассы (Украина) – 0:0 пен. 4:2 [0:0]
  • 21:30. ГКС Катовице (Польша) – Жилина (Словакия) – 3:1 [1:2]
  • 21:30. Зриньски (Босния и Герцеговина) – Валюр (Исландия) – 2:2 [0:1]
  • 21:30. Панатинаикос (Греция) – Пакш (Венгрия) – 2:2 [2:1]
  • 21:30. ЧФР Клуж (Румыния) – Алашкерт (Армения) – 3:0 [1:1]
  • 21:45. Колрейн (Северная Ирландия) – ХИК (Финляндия) – 0:3 [0:5]
  • 21:45. Копер (Словения) – Рунавик (Фарерские острова) – 1:3 пен. 3:4 [2:0]
  • 22:00. Брага (Португалия) – Железничар Панчево (Сербия) – 4:0 [1:0]
  • 22:00. Динамо Тирана (Албания) – Алюминий (Словения) – 3:0 [1:1]
  • 22:00. Сутьеска (Черногория) – витебск (беларусь) – 1:2 [0:3]
  • 22:00. Хиберниан (Шотландия) – Малишева (Косово) – 4:1 [0:2]

Результаты 2-го раунда квалификации ЛК

Пары 3-го раунда квалификации ЛК

Инфографика

ВИДЕО. Гент (Бельгия) – ЛНЗ Черкассы (Украина) – 0:0 пен. 4:2 [0:0]

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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