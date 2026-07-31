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Лига Европы
31 июля 2026, 00:41 | Обновлено 31 июля 2026, 01:09
478
0

Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов

Киевская команда на выезде потерпела второе поражение от греческого ПАОК

31 июля 2026, 00:41 | Обновлено 31 июля 2026, 01:09
478
0
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
ФК Динамо
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​​Вечером 30 июля прошли поединки квалификации Лиги Европы 2026/27.

В этот игровой день состоялись ответные матчи раунда Q2, и определены все пары Q3 ЛЕ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо на выезде уступило греческому ПАОК со счетом 0:2, завершило выступления в Лиге Европы и перешло в Лигу конференций.

После результативной первой игры в Люблине (2:3) бело-синим нужно было отыгрывать минимальное отставание, но не удалось.

Игрок греческой команды Яннис Константелиас оформил дубль в повторном поединке на стадионе Тумба (2:0).

Динамо продолжит еврокубковый сезон в Лиге конференций, где в Q3 сыграет против Карабаха из Азербайджана.

Первую игру Динамо проведет 6 августа условно дома, а ответную – 13 августа на выезде.

Андерлехт из Бельгии переиграл Хаммарбю из Швеции (3:1 после ничьей 1:1) и вышел в Q3 на ПАОК, который обыграл Динамо.

Один из голов для Андерлехта забил на 48-й минуте украинский форвард Даниил Сикан, он был заменен на 84-й минуте.

Португальская Бенфика на своем поле не оставила шансов швейцарскому Санкт-Галлену (5:0) после поражения 1:2 в первом матче.

Греческий форвард Вангелис Павлидис забил в матче 4 гола. За Бенфику весь матч сыграли украинские футболисты: голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков.

Матчи квалификации Q3 Лиги Европы пройдут 6 и 13 августа, а встречи Q4 запланированы на 20 и 27 августа (жеребьевка – 3 августа).

Финал Лиги Европы 2026/27 состоится 26 мая 2027 года в немецком Франкфурте на арене Вальдштадион.

🏆 Лига Европы 2026/27

Квалификация Q2. Ответные матчи, 30 июля 2026

  • 19:00. Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Шериф (Молдова) – 1:0 [5:0]
  • 20:00. Градец-Кралове (Чехия) – Тромсе (Норвегия) – 3:1 [1:0]
  • 20:00. Мидтьюлланд (Дания) – Бешикташ (Турция) – 0:2 [0:1]
  • 20:00. Пафос (Кипр) – Хайдук Сплит (Хорватия) – 4:0 д.в. [0:2]
  • 20:45. ПАОК (Греция) – Динамо Киев (Украина) – 2:0 [3:2]
  • 21:00. ЦСКА София (Болгария) – Карабах (Азербайджан) – 0:0 (пен. 5:4) [0:0]
  • 21:30. Андерлехт (Бельгия) – Хаммарбю (Швеция) – 3:1 [1:1]
  • 21:30. Ференцварош (Венгрия) – Твенте (Нидерланды)– 2:2 [2:1]
  • 22:00. Бенфика (Португалия) – Санкт-Галлен (Швейцария) – 5:0 [1:2]

В квадратных скобках указан результат первой игры.

Пары 2-го раунда квалификации ЛЕ

Пары 3-го раунда квалификации ЛЕ

Путь чемпионов

  • Ларн (Северная Ирландия) – Иберия 1999 (Грузия)
  • Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Омония (Кипр)
  • КуПС (Финляндия) – Университет Крайова (Румыния)
  • Шэмрок Роверс (Ирландия) – Эгнатия (Албания)
  • Лех Познань (Польша) – КИ Клаксвик (Фарерские острова)
  • Тун (Швейцария) – Викингур Рейкьявик (Исландия)

Основной путь

  • Градец-Кралове (Чехия) – Бешикташ (Турция)
  • Ягеллония (Польша) – Рейнджерс (Шотландия)
  • ПАОК (Греция) – Андерлехт (Бельгия)
  • Пафос (Кипр) – Ред Булл Зальцбург (Австрия)
  • Бенфика (Португалия) – Хартс (Шотландия)
  • Маккаби Тель-Авив (Израиль) – ЦСКА София (Болгария)
  • Ференцварош (Венгрия) – Гурник Забже (Польша)

Инфографика

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Лига Европы Динамо Киев Твенте Андерлехт Бенфика Бешикташ ЦСКА София ПАОК Мидтьюлланд Тромсе Карабах Ференцварош Хайдук Сплит Шериф Тирасполь Маккаби Тель-Авив эксклюзив Градец-Кралове Санкт-Галлен выбор редакции Пафос статистические расклады ПАОК - Динамо Хаммарбю Анатолий Трубин Георгий Судаков Даниил Сикан Вангелис Павлидис Тайсон
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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