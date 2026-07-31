Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
Киевская команда на выезде потерпела второе поражение от греческого ПАОК
Вечером 30 июля прошли поединки квалификации Лиги Европы 2026/27.
В этот игровой день состоялись ответные матчи раунда Q2, и определены все пары Q3 ЛЕ.
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Киевское Динамо на выезде уступило греческому ПАОК со счетом 0:2, завершило выступления в Лиге Европы и перешло в Лигу конференций.
После результативной первой игры в Люблине (2:3) бело-синим нужно было отыгрывать минимальное отставание, но не удалось.
Игрок греческой команды Яннис Константелиас оформил дубль в повторном поединке на стадионе Тумба (2:0).
Динамо продолжит еврокубковый сезон в Лиге конференций, где в Q3 сыграет против Карабаха из Азербайджана.
Первую игру Динамо проведет 6 августа условно дома, а ответную – 13 августа на выезде.
Андерлехт из Бельгии переиграл Хаммарбю из Швеции (3:1 после ничьей 1:1) и вышел в Q3 на ПАОК, который обыграл Динамо.
Один из голов для Андерлехта забил на 48-й минуте украинский форвард Даниил Сикан, он был заменен на 84-й минуте.
Португальская Бенфика на своем поле не оставила шансов швейцарскому Санкт-Галлену (5:0) после поражения 1:2 в первом матче.
Греческий форвард Вангелис Павлидис забил в матче 4 гола. За Бенфику весь матч сыграли украинские футболисты: голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков.
Матчи квалификации Q3 Лиги Европы пройдут 6 и 13 августа, а встречи Q4 запланированы на 20 и 27 августа (жеребьевка – 3 августа).
Финал Лиги Европы 2026/27 состоится 26 мая 2027 года в немецком Франкфурте на арене Вальдштадион.
🏆 Лига Европы 2026/27
Квалификация Q2. Ответные матчи, 30 июля 2026
- 19:00. Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Шериф (Молдова) – 1:0 [5:0]
- 20:00. Градец-Кралове (Чехия) – Тромсе (Норвегия) – 3:1 [1:0]
- 20:00. Мидтьюлланд (Дания) – Бешикташ (Турция) – 0:2 [0:1]
- 20:00. Пафос (Кипр) – Хайдук Сплит (Хорватия) – 4:0 д.в. [0:2]
- 20:45. ПАОК (Греция) – Динамо Киев (Украина) – 2:0 [3:2]
- 21:00. ЦСКА София (Болгария) – Карабах (Азербайджан) – 0:0 (пен. 5:4) [0:0]
- 21:30. Андерлехт (Бельгия) – Хаммарбю (Швеция) – 3:1 [1:1]
- 21:30. Ференцварош (Венгрия) – Твенте (Нидерланды)– 2:2 [2:1]
- 22:00. Бенфика (Португалия) – Санкт-Галлен (Швейцария) – 5:0 [1:2]
В квадратных скобках указан результат первой игры.
Пары 2-го раунда квалификации ЛЕ
Пары 3-го раунда квалификации ЛЕ
Путь чемпионов
- Ларн (Северная Ирландия) – Иберия 1999 (Грузия)
- Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Омония (Кипр)
- КуПС (Финляндия) – Университет Крайова (Румыния)
- Шэмрок Роверс (Ирландия) – Эгнатия (Албания)
- Лех Познань (Польша) – КИ Клаксвик (Фарерские острова)
- Тун (Швейцария) – Викингур Рейкьявик (Исландия)
Основной путь
- Градец-Кралове (Чехия) – Бешикташ (Турция)
- Ягеллония (Польша) – Рейнджерс (Шотландия)
- ПАОК (Греция) – Андерлехт (Бельгия)
- Пафос (Кипр) – Ред Булл Зальцбург (Австрия)
- Бенфика (Португалия) – Хартс (Шотландия)
- Маккаби Тель-Авив (Израиль) – ЦСКА София (Болгария)
- Ференцварош (Венгрия) – Гурник Забже (Польша)
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