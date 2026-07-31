Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов

​​Вечером 30 июля прошли поединки квалификации Лиги Европы 2026/27.

В этот игровой день состоялись ответные матчи раунда Q2, и определены все пары Q3 ЛЕ.

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Киевское Динамо на выезде уступило греческому ПАОК со счетом 0:2, завершило выступления в Лиге Европы и перешло в Лигу конференций.

После результативной первой игры в Люблине (2:3) бело-синим нужно было отыгрывать минимальное отставание, но не удалось.

Игрок греческой команды Яннис Константелиас оформил дубль в повторном поединке на стадионе Тумба (2:0).

Динамо продолжит еврокубковый сезон в Лиге конференций, где в Q3 сыграет против Карабаха из Азербайджана.

Первую игру Динамо проведет 6 августа условно дома, а ответную – 13 августа на выезде.

Андерлехт из Бельгии переиграл Хаммарбю из Швеции (3:1 после ничьей 1:1) и вышел в Q3 на ПАОК, который обыграл Динамо.

Один из голов для Андерлехта забил на 48-й минуте украинский форвард Даниил Сикан, он был заменен на 84-й минуте.

Португальская Бенфика на своем поле не оставила шансов швейцарскому Санкт-Галлену (5:0) после поражения 1:2 в первом матче.

Греческий форвард Вангелис Павлидис забил в матче 4 гола. За Бенфику весь матч сыграли украинские футболисты: голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков.

Матчи квалификации Q3 Лиги Европы пройдут 6 и 13 августа, а встречи Q4 запланированы на 20 и 27 августа (жеребьевка – 3 августа).

Финал Лиги Европы 2026/27 состоится 26 мая 2027 года в немецком Франкфурте на арене Вальдштадион.

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🏆 Лига Европы 2026/27

Квалификация Q2. Ответные матчи, 30 июля 2026

19:00. Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Шериф (Молдова) – 1:0 [5:0]

(Израиль) – Шериф (Молдова) – 1:0 [5:0] 20:00. Градец-Кралове (Чехия) – Тромсе (Норвегия) – 3:1 [1:0]

(Чехия) – Тромсе (Норвегия) – 3:1 [1:0] 20:00. Мидтьюлланд (Дания) – Бешикташ (Турция) – 0:2 [0:1]

(Турция) – 0:2 [0:1] 20:00. Пафос (Кипр) – Хайдук Сплит (Хорватия) – 4:0 д.в. [0:2]

(Кипр) – Хайдук Сплит (Хорватия) – 4:0 д.в. [0:2] 20:45. ПАОК (Греция) – Динамо Киев (Украина) – 2:0 [3:2]

(Греция) – Динамо Киев (Украина) – 2:0 [3:2] 21:00. ЦСКА София (Болгария) – Карабах (Азербайджан) – 0:0 (пен. 5:4) [0:0]

(Болгария) – Карабах (Азербайджан) – 0:0 (пен. 5:4) [0:0] 21:30. Андерлехт (Бельгия) – Хаммарбю (Швеция) – 3:1 [1:1]

(Бельгия) – Хаммарбю (Швеция) – 3:1 [1:1] 21:30. Ференцварош (Венгрия) – Твенте (Нидерланды)– 2:2 [2:1]

(Венгрия) – Твенте (Нидерланды)– 2:2 [2:1] 22:00. Бенфика (Португалия) – Санкт-Галлен (Швейцария) – 5:0 [1:2]

В квадратных скобках указан результат первой игры.

Пары 2-го раунда квалификации ЛЕ

Пары 3-го раунда квалификации ЛЕ

Путь чемпионов

Ларн (Северная Ирландия) – Иберия 1999 (Грузия)

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Омония (Кипр)

КуПС (Финляндия) – Университет Крайова (Румыния)

Шэмрок Роверс (Ирландия) – Эгнатия (Албания)

Лех Познань (Польша) – КИ Клаксвик (Фарерские острова)

Тун (Швейцария) – Викингур Рейкьявик (Исландия)

Основной путь

Градец-Кралове (Чехия) – Бешикташ (Турция)

Ягеллония (Польша) – Рейнджерс (Шотландия)

ПАОК (Греция) – Андерлехт (Бельгия)

Пафос (Кипр) – Ред Булл Зальцбург (Австрия)

Бенфика (Португалия) – Хартс (Шотландия)

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – ЦСКА София (Болгария)

Ференцварош (Венгрия) – Гурник Забже (Польша)

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