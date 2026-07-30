Стал известен соперник Динамо в третьем раунде Лиги конференций
В Лиге Европы ЦСКА София и Карабах определили лучшего и неудачника
Стал известен соперник киевского Динамо в третьем раунде Лиги конференций 2026/27.
В Q2 Лиги Европы ЦСКА София и Карабах определили победителя и неудачника противостояния.
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Клуб ЦСКА София выиграл у Карабаха по пенальти (0:0, пен. 5:4) и вышел в Q3 Лиги Европы.
После ничьей 0:0 в Азербайджане команды не забили и в ответном матче в Софии. Судьба путевки в следующий раунд решалась в серии послематчевых пенальти. В серии 11-метровых точнее оказались футболисты ЦСКА София, которые победили 5:4.
Карабах стал соперником Динамо в 3-м раунде Лиги конференций.
Матчи Динамо – Карабах в Q3 Лиги конференций пройдут 6 и 13 августа 2026 года. Первую игру Динамо проведет условно дома, а ответную – на выезде.
ЦСКА София вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет против израильского Маккаби Тель-Авив.
🏆 Лига Европы 2026/27. Квалификация Q2
Ответный матч. 30 июля 2026. София (Болгария)
ЦСКА София (Болгария) – Карабах (Азербайджан) – 0:0 д.в. (пен. 5:4)
Первый матч – 0:0.
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Так что не известе, что хуже или лучше. Может так даже и лучше по итогу.
Чи є в Динамо для цього час ????? Чи Костюк знову скаже про плани А В С ???? Якась ЖОПА !!!!
Будемо вболівати за українську команду!✊
А динамо це може гегко!..