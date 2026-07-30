Стал известен соперник Динамо в третьем раунде Лиги конференций

Стал известен соперник киевского Динамо в третьем раунде Лиги конференций 2026/27.

В Q2 Лиги Европы ЦСКА София и Карабах определили победителя и неудачника противостояния.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Клуб ЦСКА София выиграл у Карабаха по пенальти (0:0, пен. 5:4) и вышел в Q3 Лиги Европы.

После ничьей 0:0 в Азербайджане команды не забили и в ответном матче в Софии. Судьба путевки в следующий раунд решалась в серии послематчевых пенальти. В серии 11-метровых точнее оказались футболисты ЦСКА София, которые победили 5:4.

Карабах стал соперником Динамо в 3-м раунде Лиги конференций.

Матчи Динамо – Карабах в Q3 Лиги конференций пройдут 6 и 13 августа 2026 года. Первую игру Динамо проведет условно дома, а ответную – на выезде.

ЦСКА София вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет против израильского Маккаби Тель-Авив.

🏆 Лига Европы 2026/27. Квалификация Q2

Ответный матч. 30 июля 2026. София (Болгария)

ЦСКА София (Болгария) – Карабах (Азербайджан) – 0:0 д.в. (пен. 5:4)

Первый матч – 0:0.