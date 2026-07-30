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Лига Европы
Проходит дальше ЦСКА София
30.07.2026 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 0 : 0
5 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Карабах
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
30 июля 2026, 23:48 | Обновлено 30 июля 2026, 23:57
3811
17

Стал известен соперник Динамо в третьем раунде Лиги конференций

В Лиге Европы ЦСКА София и Карабах определили лучшего и неудачника

30 июля 2026, 23:48 | Обновлено 30 июля 2026, 23:57
3811
17 Comments
Стал известен соперник Динамо в третьем раунде Лиги конференций
ФК Динамо
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Стал известен соперник киевского Динамо в третьем раунде Лиги конференций 2026/27.

В Q2 Лиги Европы ЦСКА София и Карабах определили победителя и неудачника противостояния.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Клуб ЦСКА София выиграл у Карабаха по пенальти (0:0, пен. 5:4) и вышел в Q3 Лиги Европы.

После ничьей 0:0 в Азербайджане команды не забили и в ответном матче в Софии. Судьба путевки в следующий раунд решалась в серии послематчевых пенальти. В серии 11-метровых точнее оказались футболисты ЦСКА София, которые победили 5:4.

Карабах стал соперником Динамо в 3-м раунде Лиги конференций.

Матчи Динамо – Карабах в Q3 Лиги конференций пройдут 6 и 13 августа 2026 года. Первую игру Динамо проведет условно дома, а ответную – на выезде.

ЦСКА София вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет против израильского Маккаби Тель-Авив.

🏆 Лига Европы 2026/27. Квалификация Q2

Ответный матч. 30 июля 2026. София (Болгария)

ЦСКА София (Болгария) – Карабах (Азербайджан) – 0:0 д.в. (пен. 5:4)

Первый матч – 0:0.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 17
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Конечно лучше бы были ЦСКа , но так есть один плюс. Рейтинг Карабаха наверняка позволит победителю пары быть в числе сеяных на жеребьёвке.
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+8
Головне - участь! ДК пограє у двох євротурнірах, хоч і не дуже довго...
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+3
Карабах в ЛЧ гиав здається минулого сезону... тому ДК буде кепсько...
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Там вже і ЛНЗ пролетів !!!! Весь наш корумпований футбол накрився мідним тазом !!!!!!!
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+2
Тащи Азер!
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+2
Дві команди які не вміють забивати. То може побачимо лотерейні пенальті, чи зразу додому в основний час?
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+2
Далеко летіти щоб вилітати
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+1
вот бы домашний матч сыграли бы в Ереване
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+1
В итоге чтобы попасть в групповой этап ЛК Динамо надо пройти двух соперников. Если бы выпал ЦСКА то его и меченого в четвертом раунде. А там чейянные остаютс в основном лидеры турнира. Или вариант два , который и выпал Карабах+несеянный в 4 раунде. А там несеянных огромной разнообразие. Многих из которых надо проходить.
Так что не известе, что хуже или лучше. Может так даже и лучше по итогу.
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+1
Только сейчас закончил смотреть  матч ЦСКА и Карабах . Очень две сильные команды, Динамо и рядом не стояло. Как по игре - снова пролетят как стая рашпилей над Парижем... Или шубами забросают...
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0
Карабах церемонитися не буде. Це не греки, які в півноги з дирявими грали. Тут буде повна дупа огірків
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0
Хай всі товчуться в ЧУ і не портять нам нерви !!!!!!!
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0
Звичайно бажаємо перемоги Динамо !! Але для цього треба навчитись грати в футбол !!!
Чи є в Динамо для цього час ?????  Чи Костюк знову скаже про плани А В С ????  Якась ЖОПА !!!!
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0
А це буде цікаве протистояння. Не так давно перетиналися з азерами на рівні збірних, а тепер і на клубному.🇺🇦🔥🇦🇿
Будемо вболівати за українську команду!✊
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-1
Допобачення ЛК, нікчеми голубі відлетять від Карабаху. Впринципі, це буде і по ділу 
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-9
Ну якщо не проходити Карабах...
А динамо це може гегко!..
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-15
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