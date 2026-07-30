Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?
После фиаско в Греции столичная команда сыграет с ЦСКА София или Карабахом
Вечером 30 июля в Салониках состоялся ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/27.
Киевское Динамо на выезде уступило греческому ПАОК со счетом 0:2, завершило выступления в Лиге Европы и перешло в Лигу конференций.
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После результативной первой игры в Люблине (2:3) бело-синим нужно было отыгрывать минимальное отставание.
Хозяева открыли счет в конце первого тайма. В компенсированное время Яннис Константелиас отправил мяч в сетку ворот Динамо.
В начале второй половины встречи ПАОК удвоил преимущество. На 48-й минуте Константелиас оформил дубль, совершив сольный проход (2:0).
Динамо продолжит еврокубковый сезон в Лиге конференций, где сыграет против неудачника пары ЦСКА София – Карабах (0:0 в первой игре, второй матч продолжается).
Греческий ПАОК вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет против Андерлехта или Хаммарбю (1:1 в первой игре).
🏆 Лига Европы 2026/27. Квалификация Q2
Ответный матч. 30 июля 2026. Салоники (Греция)
ПАОК (Греция) – Динамо Киев (Украина) – 2:0 (первый матч – 3:2)
Голы: Яннис Константелиас, 45+1, 48
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