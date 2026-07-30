Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?
Лига Европы
30 июля 2026, 22:42 | Обновлено 30 июля 2026, 22:43
3627
14

Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?

После фиаско в Греции столичная команда сыграет с ЦСКА София или Карабахом

30 июля 2026, 22:42 | Обновлено 30 июля 2026, 22:43
3627
14 Comments
Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?
ПАОК – Динамо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вечером 30 июля в Салониках состоялся ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/27.

Киевское Динамо на выезде уступило греческому ПАОК со счетом 0:2, завершило выступления в Лиге Европы и перешло в Лигу конференций.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После результативной первой игры в Люблине (2:3) бело-синим нужно было отыгрывать минимальное отставание.

Хозяева открыли счет в конце первого тайма. В компенсированное время Яннис Константелиас отправил мяч в сетку ворот Динамо.

В начале второй половины встречи ПАОК удвоил преимущество. На 48-й минуте Константелиас оформил дубль, совершив сольный проход (2:0).

Динамо продолжит еврокубковый сезон в Лиге конференций, где сыграет против неудачника пары ЦСКА СофияКарабах (0:0 в первой игре, второй матч продолжается).

Греческий ПАОК вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет против Андерлехта или Хаммарбю (1:1 в первой игре).

🏆 Лига Европы 2026/27. Квалификация Q2

Ответный матч. 30 июля 2026. Салоники (Греция)

ПАОК (Греция) – Динамо Киев (Украина) – 2:0 (первый матч – 3:2)

Голы: Яннис Константелиас, 45+1, 48

По теме:
Кипр шокировал Хорватию. Пафос с Давидом Луисом разгромил Хайдук
Украинский форвард оформил хет-трик в матче Лиги конференций с 9 голами
Камбек и овертайм. Определен потенциальный соперник ЛНЗ в 3-м раунде ЛК
Динамо Киев ПАОК - Динамо ПАОК Лига конференций Лига Европы ЦСКА София Карабах Агдам Андерлехт Хаммарбю статистические расклады выбор редакции эксклюзив Яннис Константелиас
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(40)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы
Волейбол | 30 июля 2026, 16:25 35
Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы
Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы

Сборная Украины по волейболу провела заключительный матч четвертьфинала

ОФИЦИАЛЬНО. Скандал в мировом футболе. УЕФА объявил бойкот ФИФА
Футбол | 30 июля 2026, 19:00 22
ОФИЦИАЛЬНО. Скандал в мировом футболе. УЕФА объявил бойкот ФИФА
ОФИЦИАЛЬНО. Скандал в мировом футболе. УЕФА объявил бойкот ФИФА

Союз европейских футбольных ассоциаций выступил против продажи чемпионата мира

ОФИЦИАЛЬНО. Тренер сборной Украины возглавил Бенфику
Баскетбол | 30.07.2026, 17:15
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер сборной Украины возглавил Бенфику
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер сборной Украины возглавил Бенфику
ВИДЕО. Конец интриги? Динамо пропустило второй гол от ПАОКа
Футбол | 30.07.2026, 21:58
ВИДЕО. Конец интриги? Динамо пропустило второй гол от ПАОКа
ВИДЕО. Конец интриги? Динамо пропустило второй гол от ПАОКа
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Футбол | 30.07.2026, 11:13
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Комментарии 15
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Не перешло, а с позором, пинками и плевками выкинули, выпихали и высушили офшорных дворняг) Но и в ЛК им недолго тусить, максимум 2 матча)) 
Ответить
+6
Я вибачаюсь а це був план А,план В,чи план С ?!?-Я так і не зрозумів! Йобані футбольні імпотенти.
Не вдягайте ці прапори на плечі,не соромте прапор.
Ответить
+5
Вся надія в динами що інфантіна 7-й по силі турнір зробить, де будуть одні клуби сан маріни і люксембурга 
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
поздравляю всех динамовских болельщиков с очередным обсыроном!
Но, хочется сказать, дно еще не достигнуто )
Ответить
+3
А можно всех сцуркисов в основу?) Вместе с биловаром и яной?) Хоть паржем, хуже не будет))
Ответить
+2
с Карабахом, а это команда еще сильнее ПАОКа.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Риба гние з голови, і це не тренер.
Ответить
+1
Нинішним динамівцям, як кажуть, хоч кілок на голові теши! Сумно якось... Ну нічого, будемо вболівати за "Арсенал" із Лондона...
Ответить
+1
Динамо з сином і зятем на полі не пропустили, хай тренер думає, кого в основі випускати. ЦСКА та Карабах другий матч бояться забити, хочуть з Динамо грати😂
Ответить
0
Карабах там взагалі ДК порве як тузік грелку!
Ответить
0
Нічо, може з 10 разу шляпаренки з буяльськими пройдуть в Лігу Європи! Не мішайте розкривати їм потенціал!
Ответить
0
Ніякі,Коля шляпаренко кращий!!!
Ответить
0
То ж треба, хто б міг подумать?
Ответить
-1
Популярные новости
Первая еврокубковая потеря. Полесье проиграло Копенгагену в ЛК
Первая еврокубковая потеря. Полесье проиграло Копенгагену в ЛК
29.07.2026, 21:52 227
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
30.07.2026, 13:55 23
Футбол
Буткевич зарядил игроков Полесья перед матчем с Копенгагеном
Буткевич зарядил игроков Полесья перед матчем с Копенгагеном
29.07.2026, 10:42 16
Футбол
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
29.07.2026, 08:37 9
Футбол
«Спасибо за подарок». Юрий Вирт – о вылете Полесья из еврокубков
«Спасибо за подарок». Юрий Вирт – о вылете Полесья из еврокубков
30.07.2026, 09:16 19
Футбол
Первый украинец в профи-сумо: сентиментальный великан, потомок бойца Махно
Первый украинец в профи-сумо: сентиментальный великан, потомок бойца Махно
29.07.2026, 13:44 12
Другие виды
Клуб из деревни с 1500 жителями пробился в 3-й раунд Лиги чемпионов
Клуб из деревни с 1500 жителями пробился в 3-й раунд Лиги чемпионов
28.07.2026, 21:23 3
Футбол
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
30.07.2026, 00:01 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем