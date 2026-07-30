Квалификация Q2 Лиги Европы. Пары команд: Динамо проведет ответный матч
Вечером 30 июля состоятся повторные поединки 2-го квалификационного раунда ЛЕ
Вечером 30 июля продолжается квалификация Лиги Европы 2026/27.
В этот день состоятся ответные матчи 2-го квалификационного раунда (Q2) Лиги Европы.
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В 2-м раунде квалификации Лиги Европы выступают 18 команд, которые распределены на 9 пар. Для выхода в основной этап турнира клубам необходимо сначала преодолеть этот раунд, а затем пройти еще два квалификационных раунда.
30 июля в 20:45 Динамо сыграет в Салониках против греческого ПАОК
Игра пройдет на стадионе Тумба. Неделей ранее киевская команда потерпела поражение (2:3) в условно домашнем матче в польском Люблине.
Победитель пары Динамо Киев – ПАОК выйдет в Q3 ЛЕ на лучшего в противостоянии Хаммарбю (Швеция) – Андерлехт (Бельгия), 1:1 в первой игре.
А проигравшая команда перейдет в Q3 Лиги конференций, где встретится с проигравшим в паре Карабах (Азербайджан) – ЦСКА София (Болгария) ,0:0 в первой игре.
Матчи квалификации Q3 Лиги Европы пройдут 6 и 13 августа, а встречи Q4 запланированы на 20 и 27 августа.
Финал Лиги Европы 2026/27 состоится 26 мая 2027 года в немецком Франкфурте на арене Вальдштадион.
🏆 Лига Европы 2026/27
Квалификация Q2. Ответные матчи, 30 июля 2026
- 19:00. Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Шериф (Молдова) [5:0]
- 20:00. Градец-Кралове (Чехия) – Тромсе (Норвегия) [1:0]
- 20:00. Мидтьюлланд (Дания) – Бешикташ (Турция) [0:1]
- 20:00. Пафос (Кипр) – Хайдук Сплит (Хорватия) [0:2]
- 20:45. ПАОК (Греция) – Динамо Киев (Украина) [3:2]
- 21:00. ЦСКА София (Болгария) – Карабах (Азербайджан) [0:0]
- 21:30. Андерлехт (Бельгия) – Хаммарбю (Швеция) [1:1]
- 21:30. Ференцварош (Венгрия) – Твенте (Нидерланды) [2:1]
- 22:00. Бенфика (Португалия) – Санкт-Галлен (Швейцария) [1:2]
В квадратных скобках указан результат первой игры.
Пары 2-го раунда квалификации ЛЕ
Пары 3-го раунда квалификации ЛЕ
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