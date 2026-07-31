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Лига чемпионов
31 июля 2026, 11:11 | Обновлено 31 июля 2026, 11:55
3301
27

Минус два клуба. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть

Динамо проиграло ПАОК в ЛЕ, а ЛНЗ и Полесье сразу же выбыли из ЛК

31 июля 2026, 11:11 | Обновлено 31 июля 2026, 11:55
3301
27 Comments
Минус два клуба. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть
ФК Динамо
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​​Продолжается сезон еврокубков 2026/27, и неудачно завершилась стадия Q2 для Динамо, ЛНЗ и Полесья.

Давайте изучим, как изменилась таблица коэффициентов 2027 за игровую неделю.

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Киевское Динамо в Q2 Лиги Европы второй раз проиграло греческой команде ПАОК (0:2 после 2:3) и очков не принесло. Далее столичная команда переходит в Лигу конференций, где встретится с Карабахом из Азербайджана.

Оба представителя Украины во 2-м раунде Лиги конференций выбыли еще до старта УПЛ. Полесье в численном большинстве потерпело поражение от Копенгагена из Дании (1:2 после 3:3). ЛНЗ в серии пенальти уступил бельгийскому Генту (0:0, 0:0, пен. 2:4).

Копилка Украины за неделю пополнилась на 0.125 балла (1 очко за ничью умножается на 0,5 для квалификации и делится на 4 стартовавших клуба). Осталось два клуба в еврокубках – Шахтер в ЛЧ и Динамо в ЛК.

Украина в 5-летнем рейтинге остается на 22-й позиции (23.837)

В таблице для Украины учтены баллы (1.500), которые получил Шахтер (6 бонусных очков) за попадание в основной раунд Лиги чемпионов 2026/27. Горняки занимают 30-е место в клубном рейтинге.

Коэффициент Украины за сезон составляет 2.125 (11-е место в односезонном рейтинге).

Австрия (24.650) – на 20-м месте, получила за неделю +0.600 и сохранила все 5 клубов в еврокубках (Штурм, ЛАСК, РБ Зальцбург, Аустрия, Рапид).

Румыния (24.375) удерживает 21-ю позицию, взяв +0.375 за эти дни. Университатя Крайова и ЧФР Клуж остаются в игре, а Университатя Клуж и ФКСБ Стяуа выбыли.

Хорватия (23.781) в таблице находится на 23-й позиции и с прибавкой +0,500 приблизилась к Украине на минимальное расстояние. Динамо Загреб Хайдук, и Риека – в игре, а Вараждин вылетел.

Рассмотрим, на что влияет рейтинг УЕФА, – на интересном примере. Если бы Украина входила в топ-15, то могла бы заявить в Лигу чемпионов два клуба (а всего – 5 команд). Тогда вице-чемпион Украины – условно ЛНЗ – имел бы минимум три попытки в трех разных еврокубках, а не одну, как сейчас.

Однако пока задача-минимум для Украины – не оказаться ниже 23-го места (при условии, что у рф останется дисквалификация), что даст право победителю УПЛ 2027/28 стартовать в Лиге чемпионов 2028/29 не с 1-го раунда квалификации (Q1 ЛЧ), а сразу со 2-го (Q2 ЛЧ). Это реальная задача даже с двумя оставшимися клуба

Инфографика. Таблица коэффициентов 2027 (на 31 июля 2026)

Инфографика. Клубный рейтинг УЕФА 2027 (на 31 июля 2026)

Клубы, выделенные зеленым фоном, – в текущем евросезоне участия не принимают

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 27
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Вболівальникам потрібно молитися за прохід Динамо в групу ЛК , як за манну небесну. Бо лише в такому випадку є шанси на якісь бали.Інших варіантів щось здобути просто не існує.
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Що поробиш такий рівень зараз клубів з Упл
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+3
До чого тут Динамо і Карабах взагалі, якщо мова про ганебників які вилетіли - Полісся і ЛНЗ?! Про них розповідайте, а про Динамо згадаєте після гри з Карабахом. Он як навчилися тут відразу стрілки переводити і відходити від головної теми посту
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+2
То розкажіть і напишіть про вискочок з Полісся та ЛНЗ, які пукани рвали в УПЛ, а у єврокубках відразу обіср А скільки зверхнього ставлення в УПЛ - от і побачили ху-ест-ху
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+2
Який зараз може бути рівень ЧУ?!Нашему футболу зараз завдання-вижити!!І це не тільки про футбол,а й про інші види спорту.
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+1
на жаль Полісся і ЛНЗ вже обіср...ся.
У Динамо ще є хоч якийсь шанс набрати бали.
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+1
Окреме питання, у нас є якась футбольна федерація, чи тільки Шевченко ?
Чому до цього часу не піднято питання, щоб принпинили болотам ні за що нараховувати очки щороку.і списали все нараховане?
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+1
Так це зрозуміло було до старту сезону. Надія була здебільшого на вдалий жереб, але не пощастило.
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Поліссю потрібен новий тренер, а Ротаня назад в Олександрію..
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0
Навіть у Латвії та Естонії вже 2.5 і 2.6 за цей сезон відповідно. А у нас 2.1
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0
Показать Скрыть 1 ответ
А что плохого в 1-м раунде?
Можно доп очков набрать. Или Шахтер опасается вылететь в 1-м раунде?))
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0
Тут хоч би 4 бали набрати в сезонному рейтингу, вже є 2.125, вся надія на гірників
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0
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Пора нам створювати свої єврокубки ми з ними не можемо очок набрати .
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-1
ДК посідає в клубному рейтингу 115-122 місце ))
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-1
Вартість Карабазу 24м, вартість ДК 92м.
Кияни пройдуть Карабах на одній лівій нозі, захисники навіть забивати будуть.
Інфа 100% 
Говорив з Суркісом.
Сказав якщо не пройдуть Карабах то пів команди звільнить, а пів команди в першу лігу.
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-2
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Багато клубів в єврокубки від України це швидше мінус, бо очки не беруть і вилітають. Надія на Шахтар в ЛЧ теж не дуже велика. Динамо вилетить від Карабаху. 
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-2
враховуючи минулорічний досвід Карабаху. то сумніваюся що кияни зможуть їх пройти. 
Отже залишиться ще напевно 1.5-2 бали які може зможе ШД набрати в груповому етапі ЛЧ.
Щодо рейтингу - цього року нас точно обходять хорвати, євреї, можливо азейбарджанці. 
А коли буде стартувати чемпіон - то один фіг, якщо чемпіоном буде ШД то є шанс на групу завдяки високому клубному рейтингу, якщо інші клуби - то без різниці, всі наші клуби (включно з ШД) неспроможні пройти сито кваліфікації ЛЧ
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-2
Катастрофа не виліт ЛНЗ і Полісся, бо в них були сильні суперники, а виліт ДК із Ліги конференцій від усіляких карабахів.
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-3
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