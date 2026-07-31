Минус два клуба. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть

​​Продолжается сезон еврокубков 2026/27, и неудачно завершилась стадия Q2 для Динамо, ЛНЗ и Полесья.

Давайте изучим, как изменилась таблица коэффициентов 2027 за игровую неделю.

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Киевское Динамо в Q2 Лиги Европы второй раз проиграло греческой команде ПАОК (0:2 после 2:3) и очков не принесло. Далее столичная команда переходит в Лигу конференций, где встретится с Карабахом из Азербайджана.

Оба представителя Украины во 2-м раунде Лиги конференций выбыли еще до старта УПЛ. Полесье в численном большинстве потерпело поражение от Копенгагена из Дании (1:2 после 3:3). ЛНЗ в серии пенальти уступил бельгийскому Генту (0:0, 0:0, пен. 2:4).

Копилка Украины за неделю пополнилась на 0.125 балла (1 очко за ничью умножается на 0,5 для квалификации и делится на 4 стартовавших клуба). Осталось два клуба в еврокубках – Шахтер в ЛЧ и Динамо в ЛК.

Украина в 5-летнем рейтинге остается на 22-й позиции (23.837)

В таблице для Украины учтены баллы (1.500), которые получил Шахтер (6 бонусных очков) за попадание в основной раунд Лиги чемпионов 2026/27. Горняки занимают 30-е место в клубном рейтинге.

Коэффициент Украины за сезон составляет 2.125 (11-е место в односезонном рейтинге).

Австрия (24.650) – на 20-м месте, получила за неделю +0.600 и сохранила все 5 клубов в еврокубках (Штурм, ЛАСК, РБ Зальцбург, Аустрия, Рапид).

Румыния (24.375) удерживает 21-ю позицию, взяв +0.375 за эти дни. Университатя Крайова и ЧФР Клуж остаются в игре, а Университатя Клуж и ФКСБ Стяуа выбыли.

Хорватия (23.781) в таблице находится на 23-й позиции и с прибавкой +0,500 приблизилась к Украине на минимальное расстояние. Динамо Загреб Хайдук, и Риека – в игре, а Вараждин вылетел.

Рассмотрим, на что влияет рейтинг УЕФА, – на интересном примере. Если бы Украина входила в топ-15, то могла бы заявить в Лигу чемпионов два клуба (а всего – 5 команд). Тогда вице-чемпион Украины – условно ЛНЗ – имел бы минимум три попытки в трех разных еврокубках, а не одну, как сейчас.

Однако пока задача-минимум для Украины – не оказаться ниже 23-го места (при условии, что у рф останется дисквалификация), что даст право победителю УПЛ 2027/28 стартовать в Лиге чемпионов 2028/29 не с 1-го раунда квалификации (Q1 ЛЧ), а сразу со 2-го (Q2 ЛЧ). Это реальная задача даже с двумя оставшимися клуба

Инфографика. Таблица коэффициентов 2027 (на 31 июля 2026)

Инфографика. Клубный рейтинг УЕФА 2027 (на 31 июля 2026)

Клубы, выделенные зеленым фоном, – в текущем евросезоне участия не принимают

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