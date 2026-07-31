Минус два клуба. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть
Динамо проиграло ПАОК в ЛЕ, а ЛНЗ и Полесье сразу же выбыли из ЛК
Продолжается сезон еврокубков 2026/27, и неудачно завершилась стадия Q2 для Динамо, ЛНЗ и Полесья.
Давайте изучим, как изменилась таблица коэффициентов 2027 за игровую неделю.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Киевское Динамо в Q2 Лиги Европы второй раз проиграло греческой команде ПАОК (0:2 после 2:3) и очков не принесло. Далее столичная команда переходит в Лигу конференций, где встретится с Карабахом из Азербайджана.
Оба представителя Украины во 2-м раунде Лиги конференций выбыли еще до старта УПЛ. Полесье в численном большинстве потерпело поражение от Копенгагена из Дании (1:2 после 3:3). ЛНЗ в серии пенальти уступил бельгийскому Генту (0:0, 0:0, пен. 2:4).
Копилка Украины за неделю пополнилась на 0.125 балла (1 очко за ничью умножается на 0,5 для квалификации и делится на 4 стартовавших клуба). Осталось два клуба в еврокубках – Шахтер в ЛЧ и Динамо в ЛК.
Украина в 5-летнем рейтинге остается на 22-й позиции (23.837)
В таблице для Украины учтены баллы (1.500), которые получил Шахтер (6 бонусных очков) за попадание в основной раунд Лиги чемпионов 2026/27. Горняки занимают 30-е место в клубном рейтинге.
Коэффициент Украины за сезон составляет 2.125 (11-е место в односезонном рейтинге).
Австрия (24.650) – на 20-м месте, получила за неделю +0.600 и сохранила все 5 клубов в еврокубках (Штурм, ЛАСК, РБ Зальцбург, Аустрия, Рапид).
Румыния (24.375) удерживает 21-ю позицию, взяв +0.375 за эти дни. Университатя Крайова и ЧФР Клуж остаются в игре, а Университатя Клуж и ФКСБ Стяуа выбыли.
Хорватия (23.781) в таблице находится на 23-й позиции и с прибавкой +0,500 приблизилась к Украине на минимальное расстояние. Динамо Загреб Хайдук, и Риека – в игре, а Вараждин вылетел.
Рассмотрим, на что влияет рейтинг УЕФА, – на интересном примере. Если бы Украина входила в топ-15, то могла бы заявить в Лигу чемпионов два клуба (а всего – 5 команд). Тогда вице-чемпион Украины – условно ЛНЗ – имел бы минимум три попытки в трех разных еврокубках, а не одну, как сейчас.
Однако пока задача-минимум для Украины – не оказаться ниже 23-го места (при условии, что у рф останется дисквалификация), что даст право победителю УПЛ 2027/28 стартовать в Лиге чемпионов 2028/29 не с 1-го раунда квалификации (Q1 ЛЧ), а сразу со 2-го (Q2 ЛЧ). Это реальная задача даже с двумя оставшимися клуба
Инфографика. Таблица коэффициентов 2027 (на 31 июля 2026)
Инфографика. Клубный рейтинг УЕФА 2027 (на 31 июля 2026)
Клубы, выделенные зеленым фоном, – в текущем евросезоне участия не принимают
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
После фиаско в Греции столичная команда сыграет с ЦСКА София или Карабахом
Черкасская команда на выезде в серии пенальти уступила бельгийскому Генту
У Динамо ще є хоч якийсь шанс набрати бали.
Чому до цього часу не піднято питання, щоб принпинили болотам ні за що нараховувати очки щороку.і списали все нараховане?
Можно доп очков набрать. Или Шахтер опасается вылететь в 1-м раунде?))
Кияни пройдуть Карабах на одній лівій нозі, захисники навіть забивати будуть.
Інфа 100%
Говорив з Суркісом.
Сказав якщо не пройдуть Карабах то пів команди звільнить, а пів команди в першу лігу.
Отже залишиться ще напевно 1.5-2 бали які може зможе ШД набрати в груповому етапі ЛЧ.
Щодо рейтингу - цього року нас точно обходять хорвати, євреї, можливо азейбарджанці.
А коли буде стартувати чемпіон - то один фіг, якщо чемпіоном буде ШД то є шанс на групу завдяки високому клубному рейтингу, якщо інші клуби - то без різниці, всі наші клуби (включно з ШД) неспроможні пройти сито кваліфікації ЛЧ