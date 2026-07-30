Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Убедительный реванш. Бенфика с Трубиным и Судаковым отгрузила 5 мячей в ЛЕ
Лига Европы
Проходит дальше Бенфика
30.07.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 5 : 0
Санкт-Галлен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
30 июля 2026, 23:59 | Обновлено 31 июля 2026, 02:40
1873
1

Убедительный реванш. Бенфика с Трубиным и Судаковым отгрузила 5 мячей в ЛЕ

Швейцарский Санкт-Галлен потерпел сокрушительное поражение в Лиге Европы

30 июля 2026, 23:59 | Обновлено 31 июля 2026, 02:40
1873
1 Comments
Убедительный реванш. Бенфика с Трубиным и Судаковым отгрузила 5 мячей в ЛЕ
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вечером 30 июля состоялся ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/27.

Португальская Бенфика на своем поле не оставила шансов швейцарскому Санкт-Галлену (5:0) и вышла в следующий раунд турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После поражения 1:2 в первом матче лиссабонцы быстро захватили инициативу.

Греческий форвард Вангелис Павлидис забил в матче 4 гола. Окончательный счет на 82-й минуте установил Клеман Лангле (5:0).

За Бенфику весь матч сыграли украинские футболисты: голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков.

По сумме двух встреч Бенфика вышла в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет против шотландского клуба Хартс.

Санкт-Галлен продолжит еврокубковый сезон в Лиге конференций, где в Q3 встретится с молдавским Шерифом.

🏆 Лига Европы 2026/27. Квалификация Q2

Ответный матч. 30 июля 2026. Лиссабон (Португалия)

Бенфика (Португалия) – Санкт-Галлен (Швейцария) – 5:0 (первый матч – 1:2)

Голы: Вангелис Павлидис, 11, 55, 65, 74 (пен), Клеман Лангле, 82.

По теме:
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
Сикан забил четвертый гол за Андерлехт и седьмой в еврокубках
Бенфика Санкт-Галлен Лига Европы Георгий Судаков Вангелис Павлидис Анатолий Трубин Хартс Шериф Тирасполь Клеман Лангле хет-трик
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(41)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
Футбол | 30 июля 2026, 22:41 161
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу

Киевляне продолжат бороться за евроосень в Лиге конференций

Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
Бокс | 30 июля 2026, 10:22 5
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех

Лапин сообщил, что соперником Александра должен стать Уайлдер

Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы
Волейбол | 30.07.2026, 16:25
Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы
Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы
В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного
Футбол | 30.07.2026, 09:12
В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного
В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного
Моуриньо после недели в Реале выгонит 6 игроков. Известна судьба Лунина
Футбол | 31.07.2026, 00:08
Моуриньо после недели в Реале выгонит 6 игроков. Известна судьба Лунина
Моуриньо после недели в Реале выгонит 6 игроков. Известна судьба Лунина
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ну хоч тут сьогодні приємність🦅❤️
Бенфіка🎉🎉🎉
Ответить
-1
Популярные новости
Шакур СТИВЕНСОН: «Это единственный боксер, который победит Усика»
Шакур СТИВЕНСОН: «Это единственный боксер, который победит Усика»
29.07.2026, 10:37 2
Бокс
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
30.07.2026, 00:01 6
Футбол
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
29.07.2026, 09:27 29
Футбол
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
29.07.2026, 08:37 9
Футбол
Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера
Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера
29.07.2026, 05:02 2
Бокс
Супертрансфер. Забарного хотят вернуть в АПЛ, но не в Ливерпуль
Супертрансфер. Забарного хотят вернуть в АПЛ, но не в Ливерпуль
29.07.2026, 07:06 9
Футбол
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
30.07.2026, 11:36 11
Бокс
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. Определены 6 команд-участниц 3-го раунда
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. Определены 6 команд-участниц 3-го раунда
29.07.2026, 06:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем