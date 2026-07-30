Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
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В Салониках состоялся ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретились ПАОК и «Динамо».
Отчет о матче ожидайте позже.
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Ответный матч.
ПАОК – «Динамо» – 2:0. Первый матч – 3:2.
Голы: Константелиас (45+1, 48)
Предупреждения: Хацидиакос (35) – Пономаренко (50), Шапаренко (78)
ПАОК: Павленка, Гомес, Михаилидис, Хацидиакос (Элустондо, 76), Кенни, Сантамария, Зафейрис (Камара, 76), Тайсон (Хацидис, 69), Константелиас (Пелкас, 83), Живкович (Баба, 76), Миту.
«Динамо»: Суркис, Михавко, Тиаре (Биловар, 86), Кендзера, Сыч, Лонвейк (Мунгенге, 86), Бражко, Редушко (Кабаев, 80), Буяльский (Шапаренко, 67), Волошин (Ярмоленко, 67), Пономаренко.
Арбитр: Дамиан Сильвестжак (Польша)
Стадион «Тумба» (Салоники, Греция)
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Не вдягайте ці прапори на плечі,не соромте прапор.
Нажаль зараз це наш рівень, як би не змінював склад Костюк. Програли насамперед в швидкості. В командній , індивідуальній і в швидкості прийняття рішень. Звичайно молодого Суркіса не потрібно було ставити на цей матч , та й з Тіаре не вгадали. Пономаренко просто "продавав " себе на полі і зовсім не бачив партнерів . Потрібно посадити на лавку заради виховання.
Але цей двобій програли ще в першому матчі . Ну і голи , які наші команди пропускають в Єврокубках - це дворовий рівень.