Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
Лига Европы
Проходит дальше ПАОК
30.07.2026 20:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:2 2 : 0
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
30 июля 2026, 22:41 | Обновлено 30 июля 2026, 22:56
1690
65

Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу

Киевляне продолжат бороться за евроосень в Лиге конференций

30 июля 2026, 22:41 | Обновлено 30 июля 2026, 22:56
1690
65 Comments
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
ФК Динамо Киев
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В Салониках состоялся ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретились ПАОК и «Динамо».

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Ответный матч.

ПАОК – «Динамо» – 2:0. Первый матч – 3:2.

Голы: Константелиас (45+1, 48)

Предупреждения: Хацидиакос (35) – Пономаренко (50), Шапаренко (78)

ПАОК: Павленка, Гомес, Михаилидис, Хацидиакос (Элустондо, 76), Кенни, Сантамария, Зафейрис (Камара, 76), Тайсон (Хацидис, 69), Константелиас (Пелкас, 83), Живкович (Баба, 76), Миту.

«Динамо»: Суркис, Михавко, Тиаре (Биловар, 86), Кендзера, Сыч, Лонвейк (Мунгенге, 86), Бражко, Редушко (Кабаев, 80), Буяльский (Шапаренко, 67), Волошин (Ярмоленко, 67), Пономаренко.

Арбитр: Дамиан Сильвестжак (Польша)

Стадион «Тумба» (Салоники, Греция)

ПАОК – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Кипр шокировал Хорватию. Пафос с Давидом Луисом разгромил Хайдук
Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?
Бешикташ обыграл Мидтьююлланд и вышел в 3-й раунд квалификации Лиги Европы
Динамо Киев ПАОК Лига Европы ПАОК - Динамо отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболиста, который покинул Динамо, пригласили в Саудовскую Аравию
Футбол | 30 июля 2026, 21:51 0
Футболиста, который покинул Динамо, пригласили в Саудовскую Аравию
Футболиста, который покинул Динамо, пригласили в Саудовскую Аравию

«Аль-Таавун» сделал предложение вингеру сборной Грузии Георгию Цитаишвили

Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы
Волейбол | 30 июля 2026, 16:25 35
Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы
Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы

Сборная Украины по волейболу провела заключительный матч четвертьфинала

ОФИЦИАЛЬНО. Тренер сборной Украины возглавил Бенфику
Баскетбол | 30.07.2026, 17:15
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер сборной Украины возглавил Бенфику
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер сборной Украины возглавил Бенфику
В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного
Футбол | 30.07.2026, 09:12
В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного
В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного
ПАОК – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 30.07.2026, 17:30
ПАОК – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ПАОК – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Комментарии 67
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Хто б міг подумати, що за грою, в Полісся і ЛНЗ буде більше шансів пройти більш іменитих суперників, ніж у Динамо...нажаль, з таким рівнем гри навіть Ліга Конференцій не рівень Динамо
Ответить
+9
Показать Скрыть 2 ответа
Ну всё, отмучились, можно и на пляж уже сходить... Греция всё-таки
Ответить
+9
Показать Скрыть 1 ответ
Было пафосно 😁 
Ответить
+8
як в тій пісні "ПИТАННЯ Є - ПИТАНЬ НЕМА"
Ответить
+8
Я вибачаюсь а це був план А,план В,чи план С ?!?-Я так і не зрозумів! Йобані футбольні імпотенти.
Не вдягайте ці прапори на плечі,не соромте прапор.
Ответить
+7
ДК потрібно міняти всіх хто там приймає рішення, спорт директора, скаутів, тренерів... Як Полісся, ЛНЗ, Кривбас, Зоря, можуть знаходити хороших легіонерів, а в Динамо я вже навіть не пам'ятаю коли був якийсь легіонер який б добре заграв, або не можуть знайти, або знаходять якийсь непотріб, і тема не в грошах, бо наврядчи в вище перечислених клубах бюджети більші. Взяли Кендзьора який вже закінчує кар'єру, для чого ?, щоб він на футбольну пенсію заробив ? Також в ДК часто зациклються на певних українських гравцях. В центрі захисту теж було вже давно видно що проблема, але і дальше грають ті ж самі. Якщо в вас політика клубу, щоб команда складалась в основному з українців, з своїх вихованців, то потрібно зразу пробувати - загравати всіх молодих, дивитися як вони себе покажуть і зразу ж відсіювати тих хто не тягне по рівню. Це повинен бути швидкий і масштабний процес, а не так що заграли тільки 1-2 молодих гравців за сезон, і потім ще декілька сезонів чекаєм може вони спрогресують і вийдуть на потрібний рівень.
Ответить
+6
Всі все бачили ,не має команди не має боротьби і бажання.Про тренера взагалі мовчу...
Ответить
+5
Дінамо програло, а нам стидно. Коли це закінчиться вже? 
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
Надоел этот безвольный позор уже.
Ответить
+4
Молодці! Не обісрались 0-3! Як я і передбачав
Ответить
+3
Два плана,и два года в каждом тайме! Классный план у дырки!
Ответить
+3
Греческие потужные куканцы лишили чести пафосную дырочку☝️
Ответить
+3
Традиційна стратегія Пафосників - вийти до єврокубків, а потім відразу зганьбитися.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Сборище суркисов 
Ответить
+2
Сікан знову забив за Андерлехт!
Ответить
+2
З'їздили в Грецію - побачили все )
Нажаль зараз це наш рівень, як би не змінював склад Костюк. Програли насамперед в швидкості. В командній , індивідуальній і в швидкості прийняття рішень. Звичайно молодого Суркіса не потрібно було ставити на цей матч , та й з Тіаре не вгадали. Пономаренко просто "продавав " себе на полі і зовсім не бачив партнерів . Потрібно посадити на лавку заради виховання.
Але цей двобій програли ще в першому матчі . Ну і голи , які наші команди пропускають в Єврокубках - це дворовий рівень.
Ответить
+1
бігали , намагались , було бажання, але це схоже було на стадо баранів, не видно за рахунок чого вони можуть відігратись і в цьому звісно винен тренерський штаб .
Ответить
+1
відмучились. Нікчеми.
Ответить
+1
А де під гаражні вболівали? Шлямпе, Тернопіль, де ви?
Ответить
+1
По грі з ПАОК все ясно, навіть коментувати нічого. Мене насторожує гра Динамо в ЛК проти ЦСКА\Карабах. Якось тривожно за киян. Боюсь і там не вивезуть.
Ответить
+1
Популярные новости
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
29.07.2026, 09:27 29
Футбол
Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера
Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера
29.07.2026, 05:02 2
Бокс
Шакур СТИВЕНСОН: «Это единственный боксер, который победит Усика»
Шакур СТИВЕНСОН: «Это единственный боксер, который победит Усика»
29.07.2026, 10:37 2
Бокс
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
29.07.2026, 08:37 9
Футбол
Буткевич зарядил игроков Полесья перед матчем с Копенгагеном
Буткевич зарядил игроков Полесья перед матчем с Копенгагеном
29.07.2026, 10:42 16
Футбол
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
30.07.2026, 10:22 5
Бокс
Усик проведет грандиозный бой за титул чемпиона в Нью-Йорке – источник
Усик проведет грандиозный бой за титул чемпиона в Нью-Йорке – источник
29.07.2026, 08:06 7
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
30.07.2026, 13:55 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем