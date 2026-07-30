Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу

Отчет о матче ожидайте позже.

В Салониках состоялся ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретились ПАОК и «Динамо».

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