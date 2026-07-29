Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПАОК – Динамо. Текстовая трансляция матча
Лига Европы
ПАОК
30.07.2026 20:45 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
29 июля 2026, 15:44 | Обновлено 29 июля 2026, 15:45
208
0

ПАОК – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го квалификационного раунда Лиги Европы

29 июля 2026, 15:44 | Обновлено 29 июля 2026, 15:45
208
0
ПАОК – Динамо. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В четверг, 30 июля, состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся ПАОК и «Динамо». Поединок пройдет в Салониках на стадионе «Тумба», игра начнется в 20:45 по киевскому времени.

В первом матче, который состоялся в польском Люблине, победу одержала греческая команда – 3:2. Киевляне открыли счет уже на 3-й минуте, но затем пропустили три гола. И все же, «бело-синие» сумели сократить отставание, вернув интригу в противостояние.

Победитель двухматчевого противостояния «Динамо» - ПАОК на следующей стадии квалификации Лиги Европы встретится с победителем пары «Хаммарбю» (Швеция) – «Андерлехт» (Бельгия). В первой встрече на поле «Хаммарбю» зафиксирована ничья со счетом 1:1. Проигравший в паре ПАОК – «Динамо» в Q3 Лиги конференций встретится с неудачником дуэли «Карабах» (Азербайджан) – ЦСКА София (Болгария). В Баку команды сыграли вничью со счетом 0:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПАОК – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.77 для ПАОКа и 4.20 для «Динамо». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
ПАОК
30 июля 2026 -
20:45
Динамо Киев
Первый гол забьет Динамо 2.50 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
«Есть и свой плюс». Лидер Левого Берега – о переносе матча с Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб провернул неожиданный трансфер
ФОТО. Четыре молодых гамбийских футболиста проходят просмотр в Динамо U-19
Лига Европы ПАОК - Динамо Динамо Киев ПАОК текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Супертрансфер. Забарного хотят вернуть в АПЛ, но не в Ливерпуль
Футбол | 29 июля 2026, 07:06 8
Супертрансфер. Забарного хотят вернуть в АПЛ, но не в Ливерпуль
Супертрансфер. Забарного хотят вернуть в АПЛ, но не в Ливерпуль

На футболиста претендует «Челси»

ФОТО. Жена Забарного похвасталась фигурой во время отдыха в Испании
Футбол | 29 июля 2026, 07:20 5
ФОТО. Жена Забарного похвасталась фигурой во время отдыха в Испании
ФОТО. Жена Забарного похвасталась фигурой во время отдыха в Испании

Ангелина Забарная поделилась эффектными кадрами с отдыха в Испании

Довбик прошел медосмотр и поговорил с главным тренером Болоньи Тедеско
Футбол | 29.07.2026, 14:27
Довбик прошел медосмотр и поговорил с главным тренером Болоньи Тедеско
Довбик прошел медосмотр и поговорил с главным тренером Болоньи Тедеско
Клуб УПЛ объявил, что не будет выставлять команду на чемпионат Украины
Футбол | 29.07.2026, 03:32
Клуб УПЛ объявил, что не будет выставлять команду на чемпионат Украины
Клуб УПЛ объявил, что не будет выставлять команду на чемпионат Украины
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Футбол | 29.07.2026, 08:37
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
О'Салливан с разгромной победы стартовал на Шанхай Мастерс, Селби вылетел
О'Салливан с разгромной победы стартовал на Шанхай Мастерс, Селби вылетел
27.07.2026, 20:07
Снукер
ФОТО. Кукурелья выполнил безумное обещание относительно победы на ЧМ-2026
ФОТО. Кукурелья выполнил безумное обещание относительно победы на ЧМ-2026
28.07.2026, 16:59 7
Футбол
Джошуа уже ничто не поможет. Бой с Фьюри – безнадежная авантюра
Джошуа уже ничто не поможет. Бой с Фьюри – безнадежная авантюра
28.07.2026, 09:00 12
Бокс
Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера
Усик решил организовать титульный бой для украинского боксера
29.07.2026, 05:02 1
Бокс
Игорь Суркис принял решение о кадровых изменениях в Динамо
Игорь Суркис принял решение о кадровых изменениях в Динамо
28.07.2026, 06:58 10
Футбол
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
29.07.2026, 09:27 21
Футбол
Португальский журналист – о решении по Трубину: «Не хочу в это верить»
Португальский журналист – о решении по Трубину: «Не хочу в это верить»
27.07.2026, 23:16 2
Футбол
Шакур СТИВЕНСОН: «Это единственный боксер, который победит Усика»
Шакур СТИВЕНСОН: «Это единственный боксер, который победит Усика»
29.07.2026, 10:37 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем