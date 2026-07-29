В четверг, 30 июля, состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся ПАОК и «Динамо». Поединок пройдет в Салониках на стадионе «Тумба», игра начнется в 20:45 по киевскому времени.

В первом матче, который состоялся в польском Люблине, победу одержала греческая команда – 3:2. Киевляне открыли счет уже на 3-й минуте, но затем пропустили три гола. И все же, «бело-синие» сумели сократить отставание, вернув интригу в противостояние.

Победитель двухматчевого противостояния «Динамо» - ПАОК на следующей стадии квалификации Лиги Европы встретится с победителем пары «Хаммарбю» (Швеция) – «Андерлехт» (Бельгия). В первой встрече на поле «Хаммарбю» зафиксирована ничья со счетом 1:1. Проигравший в паре ПАОК – «Динамо» в Q3 Лиги конференций встретится с неудачником дуэли «Карабах» (Азербайджан) – ЦСКА София (Болгария). В Баку команды сыграли вничью со счетом 0:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПАОК – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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