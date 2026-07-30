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Лига Европы
Проходит дальше ПАОК
30.07.2026 20:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:2 2 : 0
Динамо Киев
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Лига Европы
30 июля 2026, 23:05 | Обновлено 30 июля 2026, 23:16
3559
0

ПАОК – Динамо Киев – 2:0 (5:2). Прощай, ЛЕ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка квалификации Лиги Европы

30 июля 2026, 23:05 | Обновлено 30 июля 2026, 23:16
3559
0
ПАОК – Динамо Киев – 2:0 (5:2). Прощай, ЛЕ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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30 июля состоялся второй матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между греческим ПАОК и киевским «Динамо».

Матч прошел в греческих Салониках на стадионе «Тумба» и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. По сумме двух матчей 5:2 дальше прошел ПАОК.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Динамо» продолжит еврокубковый сезон в Лиге конференций, где сыграет против проигравшей пары ЦСКА София – Карабах.

Лига Европы 2026/27. 2-й раунд квалификации, ответный матч, 30 июля
ПАОК – Динамо Киев – 2:0 (первая игра 3:2)
Голы: Константелиас, 45+1, 48

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Иоаннис Константелиас (ПАОК), асcист Яннис Михайлидис.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Иоаннис Константелиас (ПАОК), асcист Джонатан Гомес.
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видео голов и обзор Динамо Киев ПАОК Лига Европы ПАОК - Динамо Яннис Константелиас
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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