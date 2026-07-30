30 июля состоялся второй матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между греческим ПАОК и киевским «Динамо».

Матч прошел в греческих Салониках на стадионе «Тумба» и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. По сумме двух матчей 5:2 дальше прошел ПАОК.

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«Динамо» продолжит еврокубковый сезон в Лиге конференций, где сыграет против проигравшей пары ЦСКА София – Карабах.

Лига Европы 2026/27. 2-й раунд квалификации, ответный матч, 30 июля

ПАОК – Динамо Киев – 2:0 (первая игра – 3:2)

Голы: Константелиас, 45+1, 48