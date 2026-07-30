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Лига Европы
30 июля 2026, 10:15 | Обновлено 30 июля 2026, 10:22
394
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ПАОК – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Почти все в этой игре против «бело-синих»...

30 июля 2026, 10:15 | Обновлено 30 июля 2026, 10:22
394
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ПАОК – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ФК Динамо Киев
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30 июля в Салониках на арене «Тумба» в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы «Динамо» в ответном поединке сыграет с ПАОК. Начало матча – в 20.45 по киевскому времени.

ПАОК

К ответному поединку против «Динамо» бронзовый призер минувшего чемпионата Греции готовился на собственной базе. И готовился, если судить по сообщениям официального сайта ПАОК, в отличном настроении.

Оно и неудивительно, ведь для «черно-белых» матчи против «Динамо» - первые официальные в новом сезоне. И сразу же успех в дебютном поединке.

Чемпионат Греции стартует лишь в конце августа, так что ПАОК к противостоянию против обладателя Кубка Украины готовился посредством контрольных поединков.

Если судить по тем контрольным поединкам, то подготовился ПАОК неплохо: три победы и лишь одно поражение.

Обязательно нужно иметь ввиду и игровой контекст: в нынешнее межсезонье у ПАОКа поменялся не только главный тренер, но и игровое лицо коллектива, о чем мы более подробно рассказывали накануне первой встречи.

Сейчас отметим лишь, что новому наставнику «черно-белых» - итальянцу Алессио Лиши – несмотря на существенную кадровую ротацию, удалось стартовать с места в карьер.

Несмотря на то, что ПАОК в первом матче против «Динамо» не выглядел идеально в защите, да и на всю игру греческому коллективу не хватило функционалки (столь раннее начало сезона и отсутствие игровой практики не могли не сказаться), все-таки нужно отметить, что атакующее звено бронзового призера чемпионата Греции вполне дееспособно.

Накануне ответной игры против «бело-синих» ПАОК испытывает определенные кадровые проблемы. По индивидуальной программе занимались вингер Десподов и опорник Мейте. Под вопросом участие в игре и полузащитника Али.

А вот еще один вингер – Шортайл – уже восстановился от повреждения и готов сыграть.

Динамо

До понедельника «Динамо» оставалось в Люблине, где продолжало подготовку к ответному поединку против ПАОКа.

В Салоники делегация «бело-синих» отбыла по обеду 28 июля и благополучно прибыла вечером в солнечную Грецию.

К существующим кадровым проблемам «Динамо» прибавилась еще одна. Защитник Вивчаренко, который травмировался в ответном поединке против «Университати», перенес операцию.

Кроме Вивчаренко, против ПАОКа из-за травм не смогут сыграть Попов, Михайленко, Кабаев и Тымчик.

Из более приятных новостей – к команде присоединился правый защитник Сыч, который недавно был приобретен у «Карпат».

В отличие от ПАОКа, динамовцы раундом ранее начали свой нынешний еврокубковый поход. В соперниках у команды Игоря Костюка был вице-чемпион Румынии – «Университатя» из Клужа.

Оба поединка завершились нулевой ничьей, и победителя противостояния пришлось определять посредством послематчевых пенальти. В этой футбольной «лотерее» успех праздновали наши футболисты.

Как и предполагалось, ПАОК оказался и опытнее, и мастеровитее оппонента «бело-синих» по первому раунду ЛЕ.

Несмотря на то, что динамовцам удалось первыми открыть счет в игре, затем подопечные Лиши не только сравняли счет, но и забили еще дважды. Благодаря лучшей физической готовности и благодаря удачным заменам «Динамо» удалось переломить ход матча и отыграть один мяч, но на большее киевлян не хватило.

Статистика встреч

Предстоящий поединок для оппонентов станет четвертым официальным. До матча в Люблине недельной давности ПАОК можно было считать удобным соперником для киевлян.

Пятьдесят лет назад, осенью 1976 года, «Динамо» впервые встретилось с ПАОКом. Тогда «бело-синие» сыграли с «черно-белыми» в рамках главного континентального турнира – Кубка чемпионов. Обе встречи тогда завершились в пользу нашей команды. В Киеве хозяева разгромили команду из Салоник 4:0, а в ответном поединке выиграли скромнее – 2:0. Однако третий по счету очный поединок завершился уже победой греческой команды – 3:2.

Прогноз на противостояние

Нынешнее «Динамо» неудачно выступает в гостях. И в принципе, и в Греции в частности. К тому же, первый матч против ПАОКа в очередной раз обнажил проблемы команды Игоря Костюка в опорной зоне, и особенно в центре защиты. Не будем забывать и о неистовой поддержке фанов ПАОКа на «Тумбе».

В общем, против «Динамо» в игре в Салониках – почти все. Греческая команда тоже не выглядит исполином, да и ее проблемы в защите не решатся за неделю, но, так или иначе, у греков есть запас прочности в виде выездной победы. И достаточно квалифицированная линия атаки.

При всем уважении к «Динамо», при всем нашем желании успехов «бело-синим», все же, исходя из объективного расклада, предположим, что динамовцы не сумеют победить в Салониках. Наш прогноз – результативная ничья.

Ориентировочные составы:

ПАОК: Павленка, Кенни, Хатцидиакос, Михайлидис, Гомес, Сантамария, Камара, Константелиас, Живкович, Тайсон, Миту.

«Динамо»: Нещерет, Кендзера, Биловар, Михавко, Дубинчак, Бражко, Пихаленок, Шапаренко, Редушко, Герреро, Пономаренко.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.81 для ПАОКа и 4.22 для «Динамо». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
ПАОК
30 июля 2026 -
20:45
Динамо Киев
Ничья 3.82 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

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❓ Спрогнозируйте результат ⚽️ ответного матча 2-го раунда квалификации 🏆 Лиги Европы между командами ПАОК и Динамо Киев, который пройдет 30 июля в 20:45 в Салониках (после 3:2 в первой игре)
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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 1
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Зраночку досі у захваті від того, як Орхус три м'ячі різниці в Леха відіграв, при майже 40 тис гостьових трибун.
А вам до паритету всього-навсього один м'яч відіграти. Віримо, зможете. Удачі біло-синім!⚪🔵 🇺🇦
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