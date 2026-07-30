10 футболистов, чья рыночная стоимость выросла больше всего после ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу-2026, который этим летом состоялся на полях США, Мексики и Канады, принес европейским болельщикам немало бессонных ночей. Однако в целом турнир выдался успешным, а победа на нем сборной Испании – абсолютно заслуженной и не вызывающей ни малейших сомнений.

Но кто же из футболистов блеснул на мундиале так, что это помогло ему набрать наибольшее количество вистов на платформе Transfermarkt, которая традиционно после крупных турниров актуализирует оценочные стоимости игроков?

10. Пау Кубарси: +20 млн евро

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19-летний центрбек Пау Кубарси после удачного и уверенного сезона в составе «Барселоны» выдал еще и невероятный перформанс на чемпионате мира. Молодой защитник продемонстрировал не по годам зрелый уровень выступлений, а «Красная фурия» пропустила лишь один мяч в восьми поединках на турнире. Кубарси также выделялся активной работой в билд-апе. Пау стал вторым на ЧМ-2026 по количеству выполненных пасов (662; больше только у капитана сборной Испании Родри), а также имеет на своем счету невероятно высокий показатель их точности – 96%. Неудивительно, что именно Кубарси стал лучшим защитником мундиаля по количеству созданных голевых моментов для коллег по команде – 7. И это при том, что по ходу ЧМ-2026 Пау, как и всей сборной Испании, пришлось столкнуться с Криштиану Роналду, Килианом Мбаппе и Лионелем Месси, и никто из них с защитой испанцев так и не совладал.

После ЧМ-2026 оценочная стоимость Пау Кубарси на Transfermarkt выросла на 20 миллионов евро – с 80 до 100.

9. Морган Роджерс: +20 млн евро

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Атакующий полузащитник «Астон Виллы» и сборной Англии Морган Роджерс начинал ЧМ-2026 в статусе игрока ближайшего резерва, а вот в двух последних матчах «Трех львов» на мундиале – полуфинале с Аргентиной и поединке за третье место с Францией – отыграл уже по 90 минут. На мировом первенстве Роджерс действительно стал идеальным «джокером» для тренерского штаба Томаса Тухеля. Морган, выходя на замену, оказывался способен довольно быстро вписываться в комбинационные действия англичан, что действительно усиливало команду по ходу поединка. Учитывая в целом небольшое количество игрового времени на ЧМ-2026 Роджерс также создал семь голевых возможностей для партнеров. А уже после завершения мундиаля стало известно о трансфере Моргана в «Челси», на котором «Астон Вилла» сумела заработать 138 миллионов евро.

После ЧМ-2026 оценочная стоимость Моргана Роджерса на Transfermarkt выросла на 20 миллионов евро – с 90 до 110.

8. Хулиан Альварес: +20 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

От 26-летнего центрфорварда «Атлетико» и сборной Аргентины на ЧМ-2026, говоря откровенно, ожидали значительно большего, нежели один забитый мяч в 8 поединках. Но в целом, учитывая проблемы с лодыжкой, которые сопутствовали Альваресу до мундиаля, он сыграл очень достойно и точно может занести этот турнир в актив. На счету Хулиана 11 ударов по воротам соперников, 5 из которых пришлись в створ, а также 89% точных передач, что стало лучшим показателем на ЧМ-2026 среди центрфорвардов. Кроме того, на мировом первенстве в США, Мексике и Канаде Альварес был чрезвычайно полезен в прессинге. Этим летом аргентинский форвард хотел бы оформить свой переход в «Барселону», но пока договориться боссам «блаугранас» с руководством «Атлетико» не получается. Вероятно, это как раз тот случай, когда рост оценочной стоимости сыграет не на пользу интересам игрока, так как Альварес буквально мечтает стать футболистом «Барселоны».

После ЧМ-2026 оценочная стоимость Хулиана Альвареса на Transfermarkt выросла на 20 миллионов евро – со 100 до 120.

7. Майкл Олисе: +20 млн евро

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Для 24-летнего флангового нападающего «Баварии» и сборной Франции Майкла Олисе чемпионат мира-2026 стал первым мундиалем в карьере. И на нем игроку сразу же удалось побить «вечный» рекорд Пеле, который продержался 56 лет! Олисе отдал 7 результативных передач на партнеров в рамках одного розыгрыша чемпионата мира, и теперь удерживает этот рекорд за собой. Кроме того, Майкл стал абсолютным лидером сборной Франции на ЧМ-2026 по креативу, создав аж 22 голевые возможности для партнеров по команде! И пускай сам Олисе забитыми мячами на мировом первенстве так и не отличился, эксперты выделяют именно его диспетчерскую работу, во многом благодаря которой Килиан Мбаппе сумел переписать рекорд результативности на чемпионатах мира.

После ЧМ-2026 оценочная стоимость Майкла Олисе на Transfermarkt выросла на 20 миллионов евро – со 150 до 170.

6. Килиан Мбаппе: +20 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Ключевой бомбардир сборной Франции Килиан Мбаппе, который на клубном уровне представляет «Реал», стал лучшим бомбардиром финальной части ЧМ-2026, наколотив в ворота соперников 10 мячей в 8 матчах. Причем для Килиана эта «Золотая бутса» стала уже второй кряду, так как ранее именно он становился лучшим снайпером на ЧМ-2022. В США, Мексике и Канаде Мбаппе был самым опасным игроком атаки на турнире. В его активе статистики насчитали 36 ударов по воротам, из которых 25 пришлись в створ! Кроме того, на мундиале Мбаппе развил скорость в 38,4 километра в час, став самым быстрым футболистом турнира. Что правда, всего этого все равно оказалось мало, чтобы сборная Франции хотя бы зацепилась за медали. «Трехцветные», напомним, финишировали на четвертом месте, проиграв «утешительный финал» англичанам.

После ЧМ-2026 оценочная стоимость Килиана Мбаппе на Transfermarkt выросла на 20 миллионов евро – со 180 до 200.

4-5. Ламин Ямаль: +20 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Для 19-летнего флангового нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля чемпионат мира-2026 стал первым мундиалем в карьере. На этот турнир футболист отправлялся с большими ожиданиями от него со стороны общественности и экспертов, но… В целом первенство мира не оказалось для Ламина выдающимся: он забил лишь 1 мяч и отдал 1 результативную передачу, но зато принял участие во всех 8 матчах «Красной фурии» на турнире. Впрочем, Ямаль все равно был чрезвычайно полезным в командной игре. Он выполнил 10 успешных обводок за время проведения турнира, став одним из наиболее креативных и опасных игроков в составе сборной Испании. И в чем эксперты сходятся точно – ЧМ-2026 стал лишь стартом в успешной и долгой карьере Ямаля, лучшие мундиали которого еще, безусловно, впереди.

После ЧМ-2026 оценочная стоимость Ламина Ямаля на Transfermarkt выросла на 20 миллионов евро – с 200 до 220.

4-5. Эрлинг Холанд: +20 млн евро

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Сборная Норвегии впервые за 28 лет сыграла в финальной части чемпионата мира по футболу, и во многом благодаря 26-летнему центрфорварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду добралась аж до четвертьфинала, где в упорной борьбе уступила Англии (1:2). Нападающий провел на мундиале пять поединков, отличившись в них 7 забитыми мячами. Тем самым Эрлинг посрамил скептиков, утверждавших, что забивать Холанд умеет только в составе топовых команд, а вот за Норвегию на международном уровне, да еще и на таком турнире как чемпионат мира он, дескать, провалится. Нападающий действительно не выглядел чересчур заметным в большинстве матчей, но стал третьим голеадором соревнования после Мбаппе и Месси. Фактически именно Холанд стал самым опасным футболистом ЧМ-2026 по касаниям в штрафной площади соперника, так как в забитые мячи конвертировались каждые 10,5 его касаний.

После ЧМ-2026 оценочная стоимость Эрлинга Холанда на Transfermarkt выросла на 20 миллионов евро – с 200 до 220.

3. Аюб Буадди: +30 млн евро

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Сборная Марокко на ЧМ-2026 дошла до четвертьфинала, где уступила Франции (0:2), однако в рядах этой команды на весь мир зажглась звезда 18-летнего центрального полузащитника Аюба Буадди, на клубном уровне выступающего за «Лилль». Хавбек, который лишь в мае дебютировал за «Атласских львов», а на молодежном уровне выступал за Францию, провел на ЧМ-2026 пять поединков. Голевыми действиями не отличался, но запомнился отличной точностью передач (91%), неутомимой работой в прессинге, отсутствием карточек и статусом «нового Родри». По крайней мере, именно яркий перформанс Буадди на чемпионате мира, если доверять Фабрицио Романо, привел к активизации усилий «Манчестер Сити» по подписанию хавбека. Теперь в стане «горожан» уверены, что 18-летний марокканец – это будущее большого футбола и готовы ради него пойти на существенные материальные затраты.

После ЧМ-2026 оценочная стоимость Аюба Буадди на Transfermarkt выросла на 30 миллионов евро – с 50 до 80.

2. Джуд Беллингем: +30 млн евро

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23-летний атакующий полузащитник «Реала» Джуд Беллингем на ЧМ-2026 показал себя как безоговорочный лидер сборной Англии. В 8 матчах хавбек отличился 8 результативными действиями (7 забитых мячей и 1 результативная передача). На мундиале Беллингем был настоящим «мотором» команды Томаса Тухеля и выделялся космическим показателем точности ударов – 77% (14 из 18) его попыток пришлись в створ! Именно Джуд стал лучшим в стане «Трех львов» по продвижению мяча в финальную треть, создав 6 голевых моментов. На ЧМ-2026 Беллингем действительно отдавался на все 100% в каждом матче, а в поединке за третье место Джуд, выйдя на замену и сыграв всего 11 минут, еще и «закрыл» игру шестым мячом в ворота Франции, выжав из себя все силы ради первых с 1966 года медалей для Англии на чемпионате мира.

После ЧМ-2026 оценочная стоимость Джуда Беллингема на Transfermarkt выросла на 30 миллионов евро – со 130 до 160.

1. Эллиот Андерсон: +35 млн евро

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23-летнего центрхава Эллиота Андерсона, который начинал ЧМ-2026 в составе сборной Англии в качестве представителя «Ноттингем Форест», а уже по ходу мундиаля за 135 миллионов евро перебрался в «Манчестер Сити», называют одним из открытий турнира. Что правда, это стоит делать с поправкой на относительный успех «Трех львов», а также на платежеспособность клубов АПЛ, где Эллиот еще по ходу сезона-2025/26 успел набрать вистов и заслужить интерес от грандов. На ЧМ-2026 Андерсон провел 8 матчей, отличившись ассистом в стартовом поединке против Хорватии (4:2). Именно Эллиот стал лучшим центрхавом мундиаля по количеству выигранных единоборств (19), а также может похвастаться тем, что играл максимально чисто и корректно, схлопотав лишь одну желтую карточку. Также статистически игра Андерсона на ЧМ-2026 выделялась высокой точностью выполненных передач – 90%. Но, безусловно, рост оценочной стоимости Эллиота связан еще и с переездом в стан гранда – «Манчестер Сити», который ради хавбека пошел на обновление своего клубного рекорда по дороговизне входящего трансфера.

После ЧМ-2026 оценочная стоимость Эллиота Андерсона на Transfermarkt выросла на 35 миллионов евро – с 75 до 110.