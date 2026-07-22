Выстрелил на ЧМ-2026. Ман Сити охотится за талантом, ПСЖ – вне игры

18-летний полузащитник сборной Марокко и «Лилля» Аюб Буадди привлек внимание грандов футбола после выступления на чемпионате мира 2026.

«Доги» ждали возвращения игрока с турнира, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Действующее соглашение Аюба рассчитано до лета 2029 года, однако клуб готов продать его за сумму около 100 миллионов евро.

Главным претендентом на Буадди является «Манчестер Сити», который активно работает над трансфером. В случае покупки полузащитника «горожане» хотят сразу интегрировать его в состав.

Среди заинтересованных в кандидатуре Аюба – «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». В то же время ПСЖ не будет бороться за Буадди, поскольку тренер Луис Энрике хочет дать шанс своим воспитанникам.

На ЧМ-2026 Буадди помог сборной Марокко дойти до 1/8 финала, приняв участие в пяти матчах.