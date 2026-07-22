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Франция
22 июля 2026, 17:58 | Обновлено 22 июля 2026, 18:18
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Выстрелил на ЧМ-2026. Ман Сити охотится за талантом, ПСЖ – вне игры

Аюб Буадди – в списках грандов

22 июля 2026, 17:58 | Обновлено 22 июля 2026, 18:18
360
0
Выстрелил на ЧМ-2026. Ман Сити охотится за талантом, ПСЖ – вне игры
Getty Images/Global Images Ukraine. Аюб Буадди
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18-летний полузащитник сборной Марокко и «Лилля» Аюб Буадди привлек внимание грандов футбола после выступления на чемпионате мира 2026.

«Доги» ждали возвращения игрока с турнира, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Действующее соглашение Аюба рассчитано до лета 2029 года, однако клуб готов продать его за сумму около 100 миллионов евро.

Главным претендентом на Буадди является «Манчестер Сити», который активно работает над трансфером. В случае покупки полузащитника «горожане» хотят сразу интегрировать его в состав.

Среди заинтересованных в кандидатуре Аюба – «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». В то же время ПСЖ не будет бороться за Буадди, поскольку тренер Луис Энрике хочет дать шанс своим воспитанникам.

На ЧМ-2026 Буадди помог сборной Марокко дойти до 1/8 финала, приняв участие в пяти матчах.

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Аюб Буадди ПСЖ Лилль трансферы трансферы Лиги 1 Манчестер Сити трансферы АПЛ Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед
Андрей Витренко Источник: Get French Football News
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