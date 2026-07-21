ПСЖ может оформить один из самых громких трансферов лета за 150 млн евро

Вингер ПСЖ и сборной Франции Брэдли Баркола сменит клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Экрем Конур.

Главный тренер парижской команды Луис Энрике не заинтересован в услугах 23-летнего футболиста, который может перебраться в чемпионаты Испании, Германии или Англии.

В услугах француза заинтересованы «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» – ПСЖ уже получил несколько предложений о трансфере.

Французский клуб сообщил заинтересованным сторонам о своих требованиях – переход вингера обойдется в 150 миллионов евро. Баркола решил искать новые вызовы и регулярную игровую практику.

В прошлом сезоне Баркола провел 49 матчей, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Контракт француза истекает в июне 2028 года, а его стоимость составляет 70 миллионов евро.