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  4. ПСЖ может оформить один из самых громких трансферов лета за 150 млн евро
Франция
21 июля 2026, 14:27 |
1034
0

ПСЖ может оформить один из самых громких трансферов лета за 150 млн евро

Парижский клуб и французский вингер Брэдли Баркола решили прекратить сотрудничество

21 июля 2026, 14:27 |
1034
0
ПСЖ может оформить один из самых громких трансферов лета за 150 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Баркола
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Вингер ПСЖ и сборной Франции Брэдли Баркола сменит клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Экрем Конур.

Главный тренер парижской команды Луис Энрике не заинтересован в услугах 23-летнего футболиста, который может перебраться в чемпионаты Испании, Германии или Англии.

В услугах француза заинтересованы «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» – ПСЖ уже получил несколько предложений о трансфере.

Французский клуб сообщил заинтересованным сторонам о своих требованиях – переход вингера обойдется в 150 миллионов евро. Баркола решил искать новые вызовы и регулярную игровую практику.

В прошлом сезоне Баркола провел 49 матчей, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Контракт француза истекает в июне 2028 года, а его стоимость составляет 70 миллионов евро.

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ПСЖ Брэдли Баркола Луис Энрике Барселона Бавария Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ливерпуль Арсенал Лондон трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ
Николай Тытюк Источник: Экрем Конур
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