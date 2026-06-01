ПСЖ определился с игроками, которые могут уйти после триумфа в ЛЧ

Французский ПСЖ начал активную работу на трансферном рынке после триумфа в Лиге чемпионов – команда Луиса Энрике завоевала трофей, одолев лондонский «Арсенал».

Ожидается, что во время летнего трансферного окна команду могут покинуть четыре футболиста:

защитник Маркиньос (32 матча, 2 гола)

полузащитник Ли Кан Ин (39 матчей, 4 гола, 5 ассистов)

форвард Гонсалу Рамуш (45 матчей, 12 голов, 2 ассиста)

вингер Брэдли Баркола (49 матчей, 13 голов, 7 ассистов)

Одним из самых громких переходов может стать трансфер Баркола – футболист сборной Франции привлек внимание испанской «Барселоны», английских «Ливерпуля» и «Арсенала».

Несмотря на огромный потенциал игрока, предстоящая перестройка атакующей линии ПСЖ серьезно повлияет на игровое время вингера. По этой причине существует высокая вероятность, что Брэдли покинет Париж.