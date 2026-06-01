ПСЖ определился с игроками, которые могут уйти после триумфа в ЛЧ
Парижский клуб рассматривает трансферы Маркиньоса, Рамуша, Ли Кан Ина и Баркола
Французский ПСЖ начал активную работу на трансферном рынке после триумфа в Лиге чемпионов – команда Луиса Энрике завоевала трофей, одолев лондонский «Арсенал».
Ожидается, что во время летнего трансферного окна команду могут покинуть четыре футболиста:
- защитник Маркиньос (32 матча, 2 гола)
- полузащитник Ли Кан Ин (39 матчей, 4 гола, 5 ассистов)
- форвард Гонсалу Рамуш (45 матчей, 12 голов, 2 ассиста)
- вингер Брэдли Баркола (49 матчей, 13 голов, 7 ассистов)
Одним из самых громких переходов может стать трансфер Баркола – футболист сборной Франции привлек внимание испанской «Барселоны», английских «Ливерпуля» и «Арсенала».
Несмотря на огромный потенциал игрока, предстоящая перестройка атакующей линии ПСЖ серьезно повлияет на игровое время вингера. По этой причине существует высокая вероятность, что Брэдли покинет Париж.
талантливейший игрок, присел на банку из-за Кварацхелии, но Кварацхелия возможно в этом году был вообще голден болл
на месте Ливерпуля я бы срочно подсуетился. да и Реал тоже