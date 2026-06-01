Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ определился с игроками, которые могут уйти после триумфа в ЛЧ
Франция
01 июня 2026, 12:21 | Обновлено 01 июня 2026, 12:42
2844
2

ПСЖ определился с игроками, которые могут уйти после триумфа в ЛЧ

Парижский клуб рассматривает трансферы Маркиньоса, Рамуша, Ли Кан Ина и Баркола

01 июня 2026, 12:21 | Обновлено 01 июня 2026, 12:42
2844
2 Comments
ПСЖ определился с игроками, которые могут уйти после триумфа в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Баркола

Французский ПСЖ начал активную работу на трансферном рынке после триумфа в Лиге чемпионов – команда Луиса Энрике завоевала трофей, одолев лондонский «Арсенал».

Ожидается, что во время летнего трансферного окна команду могут покинуть четыре футболиста:

  • защитник Маркиньос (32 матча, 2 гола)
  • полузащитник Ли Кан Ин (39 матчей, 4 гола, 5 ассистов)
  • форвард Гонсалу Рамуш (45 матчей, 12 голов, 2 ассиста)
  • вингер Брэдли Баркола (49 матчей, 13 голов, 7 ассистов)

Одним из самых громких переходов может стать трансфер Баркола – футболист сборной Франции привлек внимание испанской «Барселоны», английских «Ливерпуля» и «Арсенала».

Несмотря на огромный потенциал игрока, предстоящая перестройка атакующей линии ПСЖ серьезно повлияет на игровое время вингера. По этой причине существует высокая вероятность, что Брэдли покинет Париж.

По теме:
ПСЖ нацелился на форварда из АПЛ. Это желание Луиса Энрике
Полесье приближается к подписанию украинского защитника
Украинец, который принадлежит Динамо, может не вернуться в киевский клуб
ПСЖ Гонсалу Рамуш Ли Кан Ин Брэдли Баркола Маркиньос трансферы трансферы Лиги 1
Николай Тытюк Источник: Footmercato
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 01 июня 2026, 07:05 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

Ринат Ахметов был в пяти секундах от смерти
Футбол | 01 июня 2026, 07:05 23
Ринат Ахметов был в пяти секундах от смерти
Ринат Ахметов был в пяти секундах от смерти

Президент «Шахтера» вспомнил о гибели Брагина

Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Футбол | 01.06.2026, 11:42
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
Бокс | 01.06.2026, 03:44
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Теннис | 31.05.2026, 16:20
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
интересно сколько они хотят за Барколя?
талантливейший игрок, присел на банку из-за Кварацхелии, но Кварацхелия возможно в этом году был вообще голден болл 
на месте Ливерпуля я бы срочно подсуетился. да и Реал тоже
Ответить
+1
ПСЖ планує купити Олісе і Альвареса. Тому цілком логічним є рішення відпустити Барколя і Рамуша.
Ответить
0
Популярные новости
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
31.05.2026, 06:23 1
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
30.05.2026, 23:41 4
Хоккей
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
31.05.2026, 07:32 4
Футбол
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
31.05.2026, 06:44 4
Бокс
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
01.06.2026, 05:39 4
Бокс
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
30.05.2026, 19:41 8
Футбол
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
30.05.2026, 23:20 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем