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31 июля 2026, 00:15 | Обновлено 31 июля 2026, 00:58
2767
44

Первый барьер оказался непреодолимым. ЛНЗ вылетел из ЛК от Гента

Команда Пономарева выстояла в двухматчевой дуэли, но не справилась с серией пенальти

31 июля 2026, 00:15 | Обновлено 31 июля 2026, 00:58
2767
44 Comments
Первый барьер оказался непреодолимым. ЛНЗ вылетел из ЛК от Гента
ЛНЗ
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​Новый сезон начался для черкасского ЛНЗ весьма необычно, ведь «сиреневые» впервые в своей истории сумели пробиться в квалификацию еврокубков. Но сразу же судьба определила соперником для команды Виталия Пономарева именитый бельгийский клуб под названием «Гент», и поэтому довольно неожиданно для европейцев украинскому клубу удалось удержать ничейный счет по итогам первой части двухматчевой дуэли неделю назад (0:0).

Но это была игра на пусть и номинально, но все же домашнем для ЛНЗ поле, поэтому когда события переместились в Бельгию, хозяевами ситуации должны были выступать все-таки фавориты. Однако команда Пономарева попыталась сыграть так же, как и в первом матче, и надо признать, что её футбол был даже более привлекательным, по крайней мере в первом тайме, чем у соперников. «Буйволам» вообще мало что удавалось создать до перерыва, кроме момента с ударом головой от Вергары перед самым завершением первой половины игры, тогда как на счету украинского клуба было несколько неплохих попыток пробить с дальнего расстояния.

Впрочем, это был всё равно не самый зрелищный матч, поэтому зрители в Генте откровенно начали скучать ближе к завершению основного времени, поскольку их команда, даже перехватив инициативу из-за банальной усталости игроков ЛНЗ, всё равно не могла добиться желаемого в атаке. А там, где хозяевам удавалось доводить дело до ударов по воротам, надежно играл Паламарчук, поэтому команда Пономарева продолжала держаться вполне уверенно.

Однако время играло против «сиреневых», которые большую часть своих замен произвели уже в овертайме, до которого этот матч всё-таки удалось дотянуть. Хотя в контратаках ЛНЗ имел все возможности добиться досрочной победы в этом противостоянии. Но с другой стороны, если бы не игра Паламарчука на линии во время последних атак «Гента» в дополнительное время, то до серии послематчевых пенальти эту дуэль точно не удалось бы дотянуть.

В конце концов, команда Пономарева всё-таки попыталась вытащить счастливый билет в футбольной лотерее, но пока соперники все свои попытки завершали точными ударами, Твердохлеб умудрялся не переиграть вратаря, а Кузик вообще попал в перекладину, так что на этом еврокубковое приключение ЛНЗ подошло к концу. А когда будет следующее — покажет уже предстоящий сезон украинской Премьер-лиги.

Лига конференций УЕФА. Квалификация. Второй раунд. Ответный матч.

Гент – ЛНЗ – 0:0 (4:2 – пен.) (первый матч – 0:0)

Предупреждение: Берджесс, 80, Руф, 120+1

Гент: Руф – Араужу, ван дер Гейден, Берджесс, Нгом (Уолкарт, 105+1) – Делорж (Сонко, 84), Бенеш (де Влигер, 46), Лопеш – Дин (Кадри, 84), Вергара (Сиссе, 70), Горе (Сек, 117).

ЛНЗ: Паламарчук – Драмбаев, Муравский, Горин, Г. Пасич (Китела, 110) – Рябов (Таллес, 110), Пастух (Твердохлеб, 120+1), Якубу – Ассинор (Кравчук, 106), Дэвид (Микитишин, 84), Кузик.

Арбитр: Генк Нуца (Приштина, Косово).

Стадион: «Планет Груп Арена» (Гент, Бельгия).

Удары (в створ) – 16(4): 13(3)
Угловые – 14:5
Оффсайды – 0:6

ГЕНТ - ЛНЗ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Гент – ЛНЗ – 0:0 (4:2 – пен.). Текстовая трансляция
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 44
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Випустив Твердохліба на останній хвилині спеціально під пенальті, щоб той так бездарно його пробив 
Ну, ці, принаймні, не виглядали приреченими. Хоч якісь мізерні очки для України набрали
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+13
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Українські команди - найневезучіші команди в світі. Чому навіть 4 фінські команди по пеналям продерлися далі в ЛК. Це просто неймовірне розчарування 
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+13
Дякуємо ЛНЗ за максимальне продовження інтриги і надії.
🟪🟪🟪🟪🟪🟪
За такий виліт не соромно.
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+8
Не знаю как вам, но мне не стыдно за ЛНЗ.
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+8
Зіграли достойно, респект. А пенальті це завжди лотерея. Скажу відверто, що на цій стадії Єврокубків нашим командам дісталися надто сильні суперники .
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+7
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По грі норм, по якості  пробиття пенальті жах. Серія пенальті це вже давно не лотерея, до неї треба готуватись!
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+7
Жаль...... немного не хватило, пенальти лотерея .дальше по сетке гетеборг могли пройти на изи их
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+6
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По самовіддачі нема питань, але гра в третій третині поля потребує сильного покращення. 
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+6
Всі наші прогнозовано програли і повилітали з єврокубків. Тепер цілий рік будуть боротись між собою за право повторити це все через рік! Так і живемо!
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+6
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А що, хтось надіявся на нашу трійку в єврокубках? 
Литва, Естонія, бульбаші, албанці ... Країни з якими ми не грали, бо вони вилітали, коли ми починали грати, тепер пройшли далі по турніру. Ми ні. Ми зараз по силі рівні з Гібралтаром, Андоррою, Люксембург. Там теж всі програли Ну круто ж.
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+6
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Грали непогано, але весь додатковий час на відбій. Відверто пощастило, що дотягнули до пенальті. А вони ще раз довели, що і пенальті - це не лотерея, а майстерність. Шкода ЛНЗ, але це також досвід і кому-кому, а Черкасам точно не має бути соромно за цю поразку. Організація гри у ЛНЗ найкраща серед усіх трьох наших "повпредів" (так і хочеться написати "доходяг") у єврокубках, але індивідуальний клас гравців залишає бажати кращого.
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+6
Я думал, что Пономарев умнее.
Есть такое правило - нельзя давать бить пенальти игроку, который толком не вошёл в игру.
И это уже не раз было доказано. Например в этом сезоне а Дженоа был такой случай.
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+6
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Серед всіх зігравших ЛНЗ сама нормальна команда !!!! РЕСПЕКТ !!!!!!!
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+6
Прикро, але не соромно!!!
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+6
Тут не безнайдійно...Хоча би не соромно. На відміну від двох інших...
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+5
Для дебюта очень даже неплохо, молодцы!. За вас хоть не стыдно было.
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+5
Ще одні відмучалися. Наш футбол дивлюсь з відчуттям  безпорадності, безперспективності, а подекуди і приреченості. Сьогодні грали дві какашки. Але все одно їхня какашка завжди буде краще нашої какашки!
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+5
суровые годы уходят...
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+5
К ЛНЗ ноль претензий! Команда мододцы! Спасибо за эмоцию 
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+4
дуже погано грали в додатковий час, просто на відбій. і що це дало? може хоч би на котратаці підловили бельгійців, а так все одно ж вилетіли
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+4
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