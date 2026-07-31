Первый барьер оказался непреодолимым. ЛНЗ вылетел из ЛК от Гента

​Новый сезон начался для черкасского ЛНЗ весьма необычно, ведь «сиреневые» впервые в своей истории сумели пробиться в квалификацию еврокубков. Но сразу же судьба определила соперником для команды Виталия Пономарева именитый бельгийский клуб под названием «Гент», и поэтому довольно неожиданно для европейцев украинскому клубу удалось удержать ничейный счет по итогам первой части двухматчевой дуэли неделю назад (0:0).

Но это была игра на пусть и номинально, но все же домашнем для ЛНЗ поле, поэтому когда события переместились в Бельгию, хозяевами ситуации должны были выступать все-таки фавориты. Однако команда Пономарева попыталась сыграть так же, как и в первом матче, и надо признать, что её футбол был даже более привлекательным, по крайней мере в первом тайме, чем у соперников. «Буйволам» вообще мало что удавалось создать до перерыва, кроме момента с ударом головой от Вергары перед самым завершением первой половины игры, тогда как на счету украинского клуба было несколько неплохих попыток пробить с дальнего расстояния.

Впрочем, это был всё равно не самый зрелищный матч, поэтому зрители в Генте откровенно начали скучать ближе к завершению основного времени, поскольку их команда, даже перехватив инициативу из-за банальной усталости игроков ЛНЗ, всё равно не могла добиться желаемого в атаке. А там, где хозяевам удавалось доводить дело до ударов по воротам, надежно играл Паламарчук, поэтому команда Пономарева продолжала держаться вполне уверенно.

Однако время играло против «сиреневых», которые большую часть своих замен произвели уже в овертайме, до которого этот матч всё-таки удалось дотянуть. Хотя в контратаках ЛНЗ имел все возможности добиться досрочной победы в этом противостоянии. Но с другой стороны, если бы не игра Паламарчука на линии во время последних атак «Гента» в дополнительное время, то до серии послематчевых пенальти эту дуэль точно не удалось бы дотянуть.

В конце концов, команда Пономарева всё-таки попыталась вытащить счастливый билет в футбольной лотерее, но пока соперники все свои попытки завершали точными ударами, Твердохлеб умудрялся не переиграть вратаря, а Кузик вообще попал в перекладину, так что на этом еврокубковое приключение ЛНЗ подошло к концу. А когда будет следующее — покажет уже предстоящий сезон украинской Премьер-лиги.

Лига конференций УЕФА. Квалификация. Второй раунд. Ответный матч.

Гент – ЛНЗ – 0:0 (4:2 – пен.) (первый матч – 0:0)

Предупреждение: Берджесс, 80, Руф, 120+1

Гент: Руф – Араужу, ван дер Гейден, Берджесс, Нгом (Уолкарт, 105+1) – Делорж (Сонко, 84), Бенеш (де Влигер, 46), Лопеш – Дин (Кадри, 84), Вергара (Сиссе, 70), Горе (Сек, 117).

ЛНЗ: Паламарчук – Драмбаев, Муравский, Горин, Г. Пасич (Китела, 110) – Рябов (Таллес, 110), Пастух (Твердохлеб, 120+1), Якубу – Ассинор (Кравчук, 106), Дэвид (Микитишин, 84), Кузик.

Арбитр: Генк Нуца (Приштина, Косово).

Стадион: «Планет Груп Арена» (Гент, Бельгия).

Удары (в створ) – 16(4): 13(3)

Угловые – 14:5

Оффсайды – 0:6

ГЕНТ - ЛНЗ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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