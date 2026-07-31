Гент – ЛНЗ – 0:0, пен – 4:2. Остались без еврокубков. Видеообзор матча
Подопечные Виталия Пономарева потерпели поражение во втором раунде Лиги конференций
В четверг, 30 июля, бельгийский «Гент» и черкасский ЛНЗ встретились во втором матче второго квалификационного раунда Лиги конференций 2026/27.
Команды не сумели определить сильнейшего в первой игре – 0:0. Во втором поединке и основное время, и экстра-таймы завершились без забитых голов, а в серии пенальти точнее оказался «Гент» – 4:2.
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Местом проведения поединка стал стадион «Planet Group Arena» в Генте. Стартовый свисток главного арбитра Генча Нуза прозвучал в 21:30 по киевскому времени.
«Гент» в третьем квалификационном раунде сыграет против шведского «Гетеборга». Подопечные Виталия Пономарева вылетели из турнира и прекратили свои выступления в еврокубках.
Лига конференций, ответный матч. 30 июля
Второй квалификационный раунд
Гент (Бельгия) – ЛНЗ (Украина) – 0:0, пен – 4:2 (первый матч – 0:0)
Видеообзор матча: (ожидается)
События матча
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