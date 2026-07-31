Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гент – ЛНЗ – 0:0, пен – 4:2. Остались без еврокубков. Видеообзор матча
Лига конференций
Проходит дальше Гент
30.07.2026 21:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 0 : 0
4 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
ЛНЗ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
31 июля 2026, 00:21 | Обновлено 31 июля 2026, 01:30
2102
0

Гент – ЛНЗ – 0:0, пен – 4:2. Остались без еврокубков. Видеообзор матча

Подопечные Виталия Пономарева потерпели поражение во втором раунде Лиги конференций

31 июля 2026, 00:21 | Обновлено 31 июля 2026, 01:30
2102
0
Гент – ЛНЗ – 0:0, пен – 4:2. Остались без еврокубков. Видеообзор матча
Лига конференций. Гент – ЛНЗ
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В четверг, 30 июля, бельгийский «Гент» и черкасский ЛНЗ встретились во втором матче второго квалификационного раунда Лиги конференций 2026/27.

Команды не сумели определить сильнейшего в первой игре – 0:0. Во втором поединке и основное время, и экстра-таймы завершились без забитых голов, а в серии пенальти точнее оказался «Гент» – 4:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Местом проведения поединка стал стадион «Planet Group Arena» в Генте. Стартовый свисток главного арбитра Генча Нуза прозвучал в 21:30 по киевскому времени.

«Гент» в третьем квалификационном раунде сыграет против шведского «Гетеборга». Подопечные Виталия Пономарева вылетели из турнира и прекратили свои выступления в еврокубках.

Лига конференций, ответный матч. 30 июля

Второй квалификационный раунд

Гент (Бельгия) ЛНЗ (Украина) 0:0, пен 4:2 (первый матч – 0:0)

Видеообзор матча: (ожидается)

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Момоду Сонко (Гент).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Леонарду Лопеш (Гент).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Даниил Кравчук (ЛНЗ).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Тибе Де Влигер (Гент).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Абделькахар Кадри (Гент).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Таллес (ЛНЗ).
По теме:
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
Первый барьер оказался непреодолимым. ЛНЗ вылетел из ЛК от Гента
Убедительный реванш. Бенфика с Трубин и Судаковым отгрузила 5 мячей в ЛЕ
Лига Европы Гент ЛНЗ Черкассы Гент - ЛНЗ видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(42)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
Бокс | 30 июля 2026, 10:22 5
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех

Лапин сообщил, что соперником Александра должен стать Уайлдер

Тотальный сикс-севен! Звездные №6 и №7 в современном футболе
Футбол | 31 июля 2026, 00:33 0
Тотальный сикс-севен! Звездные №6 и №7 в современном футболе
Тотальный сикс-севен! Звездные №6 и №7 в современном футболе

Да, интернет-мем добрался даже сюда

Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
Футбол | 30.07.2026, 22:41
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы
Волейбол | 30.07.2026, 16:25
Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы
Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы
РОТАНЬ: Приходится говорить одно и то же, когда украинская команда вылетает
Футбол | 30.07.2026, 06:30
РОТАНЬ: Приходится говорить одно и то же, когда украинская команда вылетает
РОТАНЬ: Приходится говорить одно и то же, когда украинская команда вылетает
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
30.07.2026, 13:55 22
Футбол
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
30.07.2026, 00:01 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер сборной Украины возглавил Бенфику
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер сборной Украины возглавил Бенфику
30.07.2026, 17:15
Баскетбол
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
30.07.2026, 11:13 28
Футбол
«Спасибо за подарок». Юрий Вирт – о вылете Полесья из еврокубков
«Спасибо за подарок». Юрий Вирт – о вылете Полесья из еврокубков
30.07.2026, 09:16 15
Футбол
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
29.07.2026, 08:37 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем