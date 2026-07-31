Пономарев объяснил вылет ЛНЗ из Лиги конференций от Гента, сказав об УПЛ
Тренер «фиолетовых» заявил, что команда приобрела бесценный опыт
Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поделился эмоциями после ответного матча против Гента (0:0) в квалификационном раунде в Лигу конференций.
– Можете, пожалуйста, рассказать о плане на игру. Готовились ли заранее к тому, что будут экстратаймы? Потому что казалось, что забивать команда не собиралась, но очень классно играла в защите.
– Ну почему не собирались? Мы начали игру достаточно качественно, были моменты. Конечно, против такой команды, как «Гент», все 120 минут тяжело играть, но я хочу поблагодарить команду. Несмотря на то что это наше дебютное противостояние и вообще первый раз играем в еврокубках, считаю, что команда была конкурентной на фоне такого соперника. Я поблагодарил футболистов – мы уступили только после серии пенальти.
– Вы до последнего не делали замен, они, в сущности, начались уже только после основного времени. Почему не стоило их делать раньше, чтобы завершить игру, не доводя серию пенальти?
– В такую игру было сложно войти, поэтому находившиеся на поле футболисты достаточно качественно играли согласно нашей установке на матч. Потому мы не делали замен. В конце мы немного сменили тактику, перешли на 4-3-3. Конечно, можно было это сделать раньше, но опять же после матча можно только обсуждать.
– Егор Твердохлеб вышел, по сути, под пенальти и, к сожалению, пенальти не забил. Что с игроком? Потому что он не играл ни в одном из матчей, не играл в экстратаймах. Можете поделиться своими планами на него? Завтра стартует УПЛ – как вы планируете или вообще планируете его использовать?
– Любой игрок может ошибиться. Вся команда поддерживает Егора, потому что, пожалуй, с каждым такое может произойти. Конечно, я уже говорил, что у нас все футболисты, которые в обойме, это все футболисты основного состава. Опять же, разные матчи, и мы смотрим на уровень подготовленности футболиста на этот момент, на момент игры, поэтому, конечно, будем на него рассчитывать
– Команда в очень хорошей физической форме, но сезон УПЛ начинается только завтра. Не рано ли вышли на пик? Или это еще не пик, и ЛНЗ может бегать и по триста минут, цементируя защиту?
– Не хотелось бы вообще, чтобы были пики формы. Я думаю, что нужно играть в чемпионате круглый год, и нужно, чтобы футболисты были в форме постоянно. Не бывает неважных матчей: чтобы в одном футболисты вышли на пик формы и качественно сыграли, а в другом были не готовы. Они должны быть всегда подготовлены.
И я только что сказал, что мы получили неоценимый опыт – например, игры с болельщиками, когда был полный стадион. Ведь сначала был ковод, потом война в Украине, и футболисты еще были молодыми людьми, никто при таких трибунах не играл. Поэтому нужно брать хорошее из этих матчей, анализировать и сразу забывать, делать выводы для следующей игры через три дня в чемпионате. Он будет сложнее, и мы должны быть готовы к этому.
– Выходит, что из всех представителей УПЛ в еврокубках пока остается только «Шахтер», который будет играть в группе Лиги чемпионов, а вы и «Полесье», к сожалению, не квалифицировалось дальше. Значит ли это, что это усилит конкуренцию внутри чемпионата, и, возможно, у нас будет новый чемпион украинской Премьер-лиги в этом сезоне?
– Да я считаю, что чемпионат у нас конкурентный, потому что вы помните прошлый сезон – было очень трудно предсказать, как закончится тот или иной матч. Поэтому, конечно, есть команды, как «Шахтер», «Полесье», «Металлист 1925» (изменил название на ФК «Харьков» – прим.) сейчас, киевское «Динамо» – у них есть качественные футболисты и большие бюджеты, чем другие команды, – сказал Пономарев.
ЛНЗ и Гент дважды сыграли вничью 0:0 в основное время матчей. В ответной встрече игра дошла до серии пенальти, где ЛНС уступил со счетом 2:4 и завершил выступления в дебютном для себя еврокубковом сезоне.
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