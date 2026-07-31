Пономарев объяснил вылет ЛНЗ из Лиги конференций от Гента, сказав об УПЛ

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поделился эмоциями после ответного матча против Гента (0:0) в квалификационном раунде в Лигу конференций.

– Можете, пожалуйста, рассказать о плане на игру. Готовились ли заранее к тому, что будут экстратаймы? Потому что казалось, что забивать команда не собиралась, но очень классно играла в защите.

– Ну почему не собирались? Мы начали игру достаточно качественно, были моменты. Конечно, против такой команды, как «Гент», все 120 минут тяжело играть, но я хочу поблагодарить команду. Несмотря на то что это наше дебютное противостояние и вообще первый раз играем в еврокубках, считаю, что команда была конкурентной на фоне такого соперника. Я поблагодарил футболистов – мы уступили только после серии пенальти.

– Вы до последнего не делали замен, они, в сущности, начались уже только после основного времени. Почему не стоило их делать раньше, чтобы завершить игру, не доводя серию пенальти?

– В такую ​​игру было сложно войти, поэтому находившиеся на поле футболисты достаточно качественно играли согласно нашей установке на матч. Потому мы не делали замен. В конце мы немного сменили тактику, перешли на 4-3-3. Конечно, можно было это сделать раньше, но опять же после матча можно только обсуждать.

– Егор Твердохлеб вышел, по сути, под пенальти и, к сожалению, пенальти не забил. Что с игроком? Потому что он не играл ни в одном из матчей, не играл в экстратаймах. Можете поделиться своими планами на него? Завтра стартует УПЛ – как вы планируете или вообще планируете его использовать?

– Любой игрок может ошибиться. Вся команда поддерживает Егора, потому что, пожалуй, с каждым такое может произойти. Конечно, я уже говорил, что у нас все футболисты, которые в обойме, это все футболисты основного состава. Опять же, разные матчи, и мы смотрим на уровень подготовленности футболиста на этот момент, на момент игры, поэтому, конечно, будем на него рассчитывать

– Команда в очень хорошей физической форме, но сезон УПЛ начинается только завтра. Не рано ли вышли на пик? Или это еще не пик, и ЛНЗ может бегать и по триста минут, цементируя защиту?

– Не хотелось бы вообще, чтобы были пики формы. Я думаю, что нужно играть в чемпионате круглый год, и нужно, чтобы футболисты были в форме постоянно. Не бывает неважных матчей: чтобы в одном футболисты вышли на пик формы и качественно сыграли, а в другом были не готовы. Они должны быть всегда подготовлены.

И я только что сказал, что мы получили неоценимый опыт – например, игры с болельщиками, когда был полный стадион. Ведь сначала был ковод, потом война в Украине, и футболисты еще были молодыми людьми, никто при таких трибунах не играл. Поэтому нужно брать хорошее из этих матчей, анализировать и сразу забывать, делать выводы для следующей игры через три дня в чемпионате. Он будет сложнее, и мы должны быть готовы к этому.

– Выходит, что из всех представителей УПЛ в еврокубках пока остается только «Шахтер», который будет играть в группе Лиги чемпионов, а вы и «Полесье», к сожалению, не квалифицировалось дальше. Значит ли это, что это усилит конкуренцию внутри чемпионата, и, возможно, у нас будет новый чемпион украинской Премьер-лиги в этом сезоне?

– Да я считаю, что чемпионат у нас конкурентный, потому что вы помните прошлый сезон – было очень трудно предсказать, как закончится тот или иной матч. Поэтому, конечно, есть команды, как «Шахтер», «Полесье», «Металлист 1925» (изменил название на ФК «Харьков» – прим.) сейчас, киевское «Динамо» – у них есть качественные футболисты и большие бюджеты, чем другие команды, – сказал Пономарев.

ЛНЗ и Гент дважды сыграли вничью 0:0 в основное время матчей. В ответной встрече игра дошла до серии пенальти, где ЛНС уступил со счетом 2:4 и завершил выступления в дебютном для себя еврокубковом сезоне.