В четверг, 30 июля, в Генте (Бельгия) на стадионе «Геламко Арена» состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором сыграют местный «Гент» и черкасский ЛНЗ. Начало встречи – в 21:30 по киевскому времени.

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Гент

На прошлой неделе «Гент» впервые встретился с ЛНЗ. Логично было ожидать, что дебютант еврокубков начнет играть вторым номером, что, в принципе, традиционно для украинских команд.

Однако этого не произошло. Украинцы смело пошли в атаку, вследствие чего бельгийская команда растерялась и прижалась к своим воротам, не ожидая такой дерзости от дебютанта. Правда, затем опыт все же взял свое.

Уже во втором тайме активнее выглядели именно «индейцы». Однако, несмотря на свое значительное преимущество в еврокубковом опыте, распечатать ворота черкасской команды они так и не смогли. Очень сильное впечатление произвел Араужу – казалось, он принимал участие практически в каждом игровом эпизоде, возникавшем на поле во втором тайме.

На этой неделе «Гент» не играл в национальном чемпионате и не проводил товарищеских матчей, готовясь к ответной встрече против ЛНЗ исключительно с помощью тренировок.

ЛНЗ

Как уже упоминалось выше, в первом матче ЛНЗ совершенно не выглядел слабее соперника. В физическом плане команда была готова очень хорошо. Сразу заметна работа главного тренера Виталия Пономарева.

В тактическом плане команда тоже выглядела подготовленной. Было видно, что к «Генту» готовились и разбирали его игру заранее. Конечно, сказалось отсутствие опыта, из-за чего у своих ворот начали возникать опасные моменты. Но это часть футбола, и от этого никуда не деться.

После матча наставник команды отметил, что сыграли неплохо, однако есть куда двигаться дальше. Безусловно, необходимо работать над ошибками, стараться реализовывать свои моменты и надежно действовать в обороне. В целом именно так выглядит рецепт успеха для любой украинской команды на данный момент.

Надежно играть в защите и реализовывать свои моменты. Если бы наши представители придерживались этой формулы, результаты были бы гораздо лучше, чем сейчас.

В течение недели ЛНЗ готовился к «Генту», не проводя никаких матчей. Интересно, что игру первого тура УПЛ команда решила не переносить. Поэтому после матча она отправится в Черкассы, где уже 3 августа сыграет против «Буковины».

История встреч

Логично, что нулевая ничья на прошлой неделе стала единственной встречей команд в истории.

Ориентировочные составы

«Гент»: Руф – Нгом, Берджесс, ван дер Хейден, Араужу – Бенеш, Лопеш, Делорж – Гор, Вергара, Канга.

ЛНЗ: Паламарчук – Пасич, Муравский, Дидык, Драмбаев – Рябов, Пастух – Якубу, Дэвид, Кузык – Ассинор.

Прогноз на матч

Я не верил в «Полесье», не верю в «Динамо» и не верю в ЛНЗ. Однако из этих трех команд (точнее, уже двух, поскольку «Полесье» вылетело) именно у ЛНЗ, на мой взгляд, лучшие шансы пройти дальше. Но поскольку, когда в своих анонсах квалификации я ставлю на победу украинских команд, они обычно вылетают, в этот раз, надеясь на успех черкасского клуба, формально спрогнозирую его поражение.