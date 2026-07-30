Лига конференций УЕФА. Квалификация. Второй раунд. Ответный матч.

Гент – ЛНЗ – 0:0 (первый матч – 0:0)

Гент: Руф – Араужу, ван дер Гейден, Берджесс, Нгом – Делорж, Бенеш, Лопеш – Дин, Вергара, Гоор.

Запасные: Персман, Паскочи, Омгба, Санко, де Влигер, эль-Адфауи, Кадри, Диалло, Уолкарт, Сек, Абдуллахи, Сиссе.

ЛНЗ: Паламарчук – Драмбаев, Муравский, Горин, Г. Пасич – Рябов, Дидык, Якубу – Ассинор, Дэвид, Кузик.

Запасные: Ледвой, Самойленко, Смотрицкий, Дайко, Микитишин, Твердохлеб, Пастух, Кравчук, Таллес, Доник, Кителла, Цара.

Арбитр: Генк Нуца (Приштина, Косово).

Стадион: «Планет Груп Арена» (Гент, Бельгия).

В четверг, 30-го июля, состоится ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА, в котором сразятся «Гент» и ЛНЗ. Матч пройдет в Генте, на поле стадиона «Планет Груп Арена», начало в 21:30.

Команды сыграли вничью без голов в первой части дуэли, поэтому никто ничего не приобрел, но и особенно не терял. За исключением того, что теперь поддержка трибун будет полностью на стороне бельгийцев, поэтому коллективу Виталия Пономарева придется предложить что-то более, чем просто игру в обороне.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Гент – ЛНЗ, за которой можно следить в украинской версии сайта.