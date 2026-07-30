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30.07.2026 21:30 2-й матч. Результат первого матча 0:0 - : -
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30 июля 2026, 21:00 |
341
0

Гент – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного матча квалификации Лиги конференций

30 июля 2026, 21:00 |
341
0
Гент – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
ЛНЗ
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Лига конференций УЕФА. Квалификация. Второй раунд. Ответный матч.

Гент – ЛНЗ – 0:0 (первый матч – 0:0)

Гент: Руф – Араужу, ван дер Гейден, Берджесс, Нгом – Делорж, Бенеш, Лопеш – Дин, Вергара, Гоор.

Запасные: Персман, Паскочи, Омгба, Санко, де Влигер, эль-Адфауи, Кадри, Диалло, Уолкарт, Сек, Абдуллахи, Сиссе.

ЛНЗ: Паламарчук – Драмбаев, Муравский, Горин, Г. Пасич – Рябов, Дидык, Якубу – Ассинор, Дэвид, Кузик.

Запасные: Ледвой, Самойленко, Смотрицкий, Дайко, Микитишин, Твердохлеб, Пастух, Кравчук, Таллес, Доник, Кителла, Цара.

Арбитр: Генк Нуца (Приштина, Косово).

Стадион: «Планет Груп Арена» (Гент, Бельгия).

В четверг, 30-го июля, состоится ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА, в котором сразятся «Гент» и ЛНЗ. Матч пройдет в Генте, на поле стадиона «Планет Груп Арена», начало в 21:30.

Команды сыграли вничью без голов в первой части дуэли, поэтому никто ничего не приобрел, но и особенно не терял. За исключением того, что теперь поддержка трибун будет полностью на стороне бельгийцев, поэтому коллективу Виталия Пономарева придется предложить что-то более, чем просто игру в обороне.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Гент – ЛНЗ, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Гент
30 июля 2026 -
21:30
ЛНЗ
Победа Гента 1.51 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Гент Лига конференций ЛНЗ Черкассы Гент - ЛНЗ текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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