Гент – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией ответного матча квалификации Лиги конференций
Лига конференций УЕФА. Квалификация. Второй раунд. Ответный матч.
Гент – ЛНЗ – 0:0 (первый матч – 0:0)
Гент: Руф – Араужу, ван дер Гейден, Берджесс, Нгом – Делорж, Бенеш, Лопеш – Дин, Вергара, Гоор.
Запасные: Персман, Паскочи, Омгба, Санко, де Влигер, эль-Адфауи, Кадри, Диалло, Уолкарт, Сек, Абдуллахи, Сиссе.
ЛНЗ: Паламарчук – Драмбаев, Муравский, Горин, Г. Пасич – Рябов, Дидык, Якубу – Ассинор, Дэвид, Кузик.
Запасные: Ледвой, Самойленко, Смотрицкий, Дайко, Микитишин, Твердохлеб, Пастух, Кравчук, Таллес, Доник, Кителла, Цара.
Арбитр: Генк Нуца (Приштина, Косово).
Стадион: «Планет Груп Арена» (Гент, Бельгия).
В четверг, 30-го июля, состоится ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА, в котором сразятся «Гент» и ЛНЗ. Матч пройдет в Генте, на поле стадиона «Планет Груп Арена», начало в 21:30.
Команды сыграли вничью без голов в первой части дуэли, поэтому никто ничего не приобрел, но и особенно не терял. За исключением того, что теперь поддержка трибун будет полностью на стороне бельгийцев, поэтому коллективу Виталия Пономарева придется предложить что-то более, чем просто игру в обороне.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Гент – ЛНЗ, за которой можно следить в украинской версии сайта.
21:30
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