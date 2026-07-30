Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Артем Довбик перешел из Ромы в Болонью на правах аренды
Италия
30 июля 2026, 18:23 | Обновлено 30 июля 2026, 18:26
445
0

ФОТО. Артем Довбик перешел из Ромы в Болонью на правах аренды

Арендный договор подписан на один сезон сезона с возможностью выкупа

30 июля 2026, 18:23 | Обновлено 30 июля 2026, 18:26
445
0
ФОТО. Артем Довбик перешел из Ромы в Болонью на правах аренды
ФК Болонья. Артем Довбик
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский нападающий Артем Довбик сменил клуб в итальянской Серии А. 30 июля Болонья официально объявила о переходе 29-летнего форварда из Ромы.

Украинец будет выступать за команду на правах аренды до 30 июня 2027 года. Соглашение также предусматривает опцию полноценного выкупа футболиста.

Рома подтвердила уход украинского форварда. За два сезона в составе джаллоросси Довбик провел 63 матча и забил 20 голов, если учитывать все официальные турниры.

В Болонье Довбик призван усилить линию атаки после перехода аргентинского форварда Сантьяго Кастро в Рому. Сделки между клубами были оформлены одновременно.

Для украинского нападающего это будет второй клуб в Италии. В Рому он перешел летом 2024 года после успешного сезона в составе испанской Жироны, где стал лучшим бомбардиром Ла Лиги 2023/24 (24 гола).

ФОТО. Артем Довбик перешел из Ромы в Болонью на правах аренды

По теме:
Рома ищет топового вингера. На прицеле – игроки Реала и Арсенала
Защитник Динамо Михавко заинтересовал три клуба Английской Премьер-лиги
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты оформили трансфер воспитанника Реала и Атлетико
Артем Довбик Рома Рим Болонья трансферы Серии A трансферы чемпионат Италии по футболу Серия A фото аренда игрока Сантьяго Кастро
Николай Степанов Источник: ФК Болонья
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь Костюк подвел итоги матча Динамо
Футбол | 30 июля 2026, 18:48 1
Игорь Костюк подвел итоги матча Динамо
Игорь Костюк подвел итоги матча Динамо

Тренер – о предстоящем матче с ПАОКом

Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
Бокс | 30 июля 2026, 11:36 8
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу

Украинец недавно нокаутировал Рико в 11-м раунде

Усик отказался от большого боя, который должен был стать последним танцем
Бокс | 30.07.2026, 08:57
Усик отказался от большого боя, который должен был стать последним танцем
Усик отказался от большого боя, который должен был стать последним танцем
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
Бокс | 30.07.2026, 10:22
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
ОЛЕЙНИКОВА: «Многих из наших устраивает просто зарабатывать хорошие деньги»
Теннис | 30.07.2026, 14:22
ОЛЕЙНИКОВА: «Многих из наших устраивает просто зарабатывать хорошие деньги»
ОЛЕЙНИКОВА: «Многих из наших устраивает просто зарабатывать хорошие деньги»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дочь Суркиса: «Сын вырастет и спросит, почему папе желают смерти»
Дочь Суркиса: «Сын вырастет и спросит, почему папе желают смерти»
28.07.2026, 23:53 166
Футбол
Шакур СТИВЕНСОН: «Это единственный боксер, который победит Усика»
Шакур СТИВЕНСОН: «Это единственный боксер, который победит Усика»
29.07.2026, 10:37 2
Бокс
Буткевич зарядил игроков Полесья перед матчем с Копенгагеном
Буткевич зарядил игроков Полесья перед матчем с Копенгагеном
29.07.2026, 10:42 17
Футбол
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
30.07.2026, 00:01 6
Футбол
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
29.07.2026, 08:37 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
30.07.2026, 13:55 23
Футбол
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
30.07.2026, 11:13 28
Футбол
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
29.07.2026, 09:27 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем