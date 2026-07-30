Украинский нападающий Артем Довбик сменил клуб в итальянской Серии А. 30 июля Болонья официально объявила о переходе 29-летнего форварда из Ромы.

Украинец будет выступать за команду на правах аренды до 30 июня 2027 года. Соглашение также предусматривает опцию полноценного выкупа футболиста.

Рома подтвердила уход украинского форварда. За два сезона в составе джаллоросси Довбик провел 63 матча и забил 20 голов, если учитывать все официальные турниры.

В Болонье Довбик призван усилить линию атаки после перехода аргентинского форварда Сантьяго Кастро в Рому. Сделки между клубами были оформлены одновременно.

Для украинского нападающего это будет второй клуб в Италии. В Рому он перешел летом 2024 года после успешного сезона в составе испанской Жироны, где стал лучшим бомбардиром Ла Лиги 2023/24 (24 гола).

ФОТО. Артем Довбик перешел из Ромы в Болонью на правах аренды