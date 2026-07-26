Суперкамбек. Рома с Довбиком в составе упустила перевес в три мяча
Французская команда Канн отыгралась со счета 0:3 и завершила игру вничью
26 июля состоялся товарищеский матч, в котором итальянская Рома сыграла вничью с французским клубом Канн (3:3).
Украинский форвард Артем Довбик вышел на поле у волков после перерыва, на 46-й минуте, и сыграл второй тайм.
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Римская командауверенно провели первый тайм. На 34-й минуте счет открыл Пауло Дибала, а перед перерывом преимущество команды увеличил Дониелл Мален (2:0). На 55-й минуте Дибала оформил дубль, сделав счет разгромным (3:0). Казалось, победа от волков уже никуда не денется.
Однако французская команда организовала впечатляющий камбек и отыграла три мяча. На 69-й минуте Жюльен Лопес сократил отставание, а на 88-й он же оформил дубль. В компенсированное время, на 90+7-й минуте, Брис Оггад с пенальти вырвал ничью для французской команды (3:3).
Товарищеский матч. 26 июля 2026
Канн (Франция) – Рома (Италия) – 3:3
Голы: Жюльен Лопес, 69, 88, Брис Оггад, 90+7 (пен) – Пауло Дибала, 34, 55, Дониелл Мален, 43
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