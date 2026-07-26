Канн – Рома – 3:3. Довбик и невероятный камбек в три мяча. Видео голов
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Вечером 26 июля состоялся интересный товарищеский матч.
Итальянская Рома сыграла вничью с французским клубом Канн (3:3).
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Украинский форвард Артем Довбик вышел на поле у волков после перерыва, на 46-й минуте, и сыграл второй тайм.
У Ромы дубль оформил Пауло Дибала, также забил Дониелл Мален. После этого французская команда отыграла три мяча.
Получился невероятный камбек: Жюльен Лопес оформил дубль, а Брис Оггад с пенальти на 90+7 минуте вырвал ничью (3:3).
Товарищеский матч. 26 июля 2026
Канн (Франция) – Рома (Италия) – 3:3
Голы: Жюльен Лопес, 69, 88, Брис Оггад, 90+7 (пен) – Пауло Дибала, 34, 55, Дониелл Мален, 43
Видео голов
GOL DA ROMA! DYBALA DE FALTA! pic.twitter.com/jxeVTy0fS5— Central AS Roma (@CentralASRoma) July 26, 2026
GOL DA ROMA! Cannes 0-[2] Roma!— Central AS Roma (@CentralASRoma) July 26, 2026
Jogada de Dybala e gol do Malen! pic.twitter.com/mo8Jmq8taM
MAMMA MIA DYBALA! GOL DA ROMA, ELE DE NOVO!— Central AS Roma (@CentralASRoma) July 26, 2026
Cannes 0 - [3] Roma pic.twitter.com/nImUEOyjPI
A Roma simplesmente tomou um gol Puskas.— Central AS Roma (@CentralASRoma) July 26, 2026
Cannes [1] - 3 Roma. pic.twitter.com/xLKlI1ua1M
Cannes diminui com mais um belo gol.— Central AS Roma (@CentralASRoma) July 26, 2026
Cannes [2] - 3 Roma pic.twitter.com/xSHVMQQqib
No último lance do jogo, Roma comete o pênalti e toma o empate.— Central AS Roma (@CentralASRoma) July 26, 2026
Cannes [3] - 3 Roma pic.twitter.com/6WfHZYfkkJ
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