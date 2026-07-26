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Товарищеские матчи
Канн
26.07.2026 18:30 – FT 3 : 3
Рома
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Италия
26 июля 2026, 21:23 |
1579
0

Канн – Рома – 3:3. Довбик и невероятный камбек в три мяча. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча на летних сборах

26 июля 2026, 21:23 |
1579
0
Канн – Рома – 3:3. Довбик и невероятный камбек в три мяча. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Вечером 26 июля состоялся интересный товарищеский матч.

Итальянская Рома сыграла вничью с французским клубом Канн (3:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский форвард Артем Довбик вышел на поле у волков после перерыва, на 46-й минуте, и сыграл второй тайм.

У Ромы дубль оформил Пауло Дибала, также забил Дониелл Мален. После этого французская команда отыграла три мяча.

Получился невероятный камбек: Жюльен Лопес оформил дубль, а Брис Оггад с пенальти на 90+7 минуте вырвал ничью (3:3).

Товарищеский матч. 26 июля 2026

Канн (Франция) – Рома (Италия) – 3:3

Голы: Жюльен Лопес, 69, 88, Брис Оггад, 90+7 (пен) – Пауло Дибала, 34, 55, Дониелл Мален, 43

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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