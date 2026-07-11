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11 июля 2026, 11:34 | Обновлено 11 июля 2026, 11:44
241
0

Испания – в полуфинале, победный спарринг Динамо, золото Дорощука и Магучих

Главные новости за 10 июля на Sport.ua

11 июля 2026, 11:34 | Обновлено 11 июля 2026, 11:44
241
0
Испания – в полуфинале, победный спарринг Динамо, золото Дорощука и Магучих
Getty Images/Global Images Ukraine
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 10 июля.

1. Травма Куртуа и две минуты для джокера. Испания дожала Бельгию
Испанцы вышли в полуфинал чемпионата мира 2026

2A. Дубль Буяльского. Динамо в спарринге под дождем переиграло Радомяк
Товарищеский матч прошел в польском городе Люблин

2B. Полесье в секретном матче вырвало победу у австрийского Тироля
Голы у волков забили Александр Назаренко и Александр Филиппов

3. Германия и Испания разыграли золото чемпионата Европы WU-19
Единственный в матче гол забила испанка Ируне Дорадо на 60-й минуте

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо перешел в клуб из Чехии
Максим Дячук будет выступать за Баник Острава

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс оформил трансфер португальского игрока
Жуан Машаду из Белененсеша стал вторым летним новичком

4C. ОФИЦИАЛЬНО. Трансфер под еврокубки. ЛНЗ подписал форварда-легионера
Нигерийский нападающий Коди Дэвид стал новичком фиолетовых

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Мане завершил карьеру в сборной Сенегала
Чемпионат мира стал последним международным турниром в карьере Садио

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Назван новый главный тренер сборной Португалии
Португальскую сборную возглавил Жорже Жезуш

6A. Украина проиграла пятисетовый триллер и продолжила борьбу за место в ЛН
Женская сборная по волейболу уступила команде Доминиканской Республики

6B. Украина разгромила Словению в контрольном матче перед 3-й неделей ЛН
Сине-желтая волейбольная команда взяла реванш за поражение в 1-й игре

7A. Сказка закончилась. Стал известен первый финалист Уимблдона-2026
Александр Зверев в трех сетах переиграл Артура Фери

7B. Синнер победил Джоковича и пробился в финал Уимблдона-2026
Янник в трех сетах переиграл Новака и за трофей встретится со Зверевым

7C. Скляр проиграла полуфинальный матч юниорского Уимблдона-2026
Украинка уступила Анне Пушкаревой в трех сетах на травяном мейджоре

8A. Дорощук взял 2,32 метра и выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако
В топ-3 также вошли британец Кимани Джек и Сарвеш Кушаре из Индии

8B. Бриллиантовая лига. Дюплантис установил рекорд соревнований в Монако
Знаменитый шведский прыгун с шестом покорил высоту 6,07 метра

8C. Два метра! Магучих устроила шоу на чемпионате Украины во Львове
Ярослава стала чемпионкой, впервые в летнем сезоне взяв высоту 2,00 м

9. Макгрегор – Холлоуэй 13 лет спустя. Великий камбек или лебединая песня?
Конор вернется после 5 лет простоя. Чего ждать от скандального ирландца?

10. Магия Де Дзерби. Почему экс-коуч Шахтера так популярен среди футболистов
Сейчас итальянец пишет новую главу в своей карьере – в Тоттенхэме

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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