Синнер разобрался с Джоковичем и пробился в финал Уимблдона-2026

Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер из Италии вышел в финал Уимблдона-2026.

В полуфинале итальянец в трех сетах переиграл легендарного Новака Джоковича (Сербия, ATP 8) за 2 часа и 20 минут.

Уимблдон-2026. 1/2 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Новак Джокович (Сербия) [7] – 6:4, 6:4, 6:4

Это было 12-е очное противостояние соперников. Янник в седьмой раз одолел Новака.

Синнер продолжает защиту прошлогоднего трофея на Уимблдоне. В финале Янник встретится с Александром Зверевым.