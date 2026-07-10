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Уимблдон
10 июля 2026, 20:45 | Обновлено 10 июля 2026, 22:04
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Синнер разобрался с Джоковичем и пробился в финал Уимблдона-2026

Янник в трех сетах переиграл Новака и в поединке за трофей встретится со Зверевым

10 июля 2026, 20:45 | Обновлено 10 июля 2026, 22:04
2538
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Синнер разобрался с Джоковичем и пробился в финал Уимблдона-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Янник Синнер
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Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер из Италии вышел в финал Уимблдона-2026.

В полуфинале итальянец в трех сетах переиграл легендарного Новака Джоковича (Сербия, ATP 8) за 2 часа и 20 минут.

Уимблдон-2026. 1/2 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Новак Джокович (Сербия) [7] – 6:4, 6:4, 6:4

Это было 12-е очное противостояние соперников. Янник в седьмой раз одолел Новака.

Синнер продолжает защиту прошлогоднего трофея на Уимблдоне. В финале Янник встретится с Александром Зверевым.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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спасибо тебе, Янник
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