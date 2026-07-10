Уимблдон10 июля 2026, 20:45 | Обновлено 10 июля 2026, 22:04
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Синнер разобрался с Джоковичем и пробился в финал Уимблдона-2026
Янник в трех сетах переиграл Новака и в поединке за трофей встретится со Зверевым
10 июля 2026, 20:45 | Обновлено 10 июля 2026, 22:04
2538
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Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер из Италии вышел в финал Уимблдона-2026.
В полуфинале итальянец в трех сетах переиграл легендарного Новака Джоковича (Сербия, ATP 8) за 2 часа и 20 минут.
Уимблдон-2026. 1/2 финала
Янник Синнер (Италия) [1] – Новак Джокович (Сербия) [7] – 6:4, 6:4, 6:4
Это было 12-е очное противостояние соперников. Янник в седьмой раз одолел Новака.
Синнер продолжает защиту прошлогоднего трофея на Уимблдоне. В финале Янник встретится с Александром Зверевым.
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Мільдоній переміг
спасибо тебе, Янник
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