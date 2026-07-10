ОФИЦИАЛЬНО. Мане завершил карьеру в сборной Сенегала

Крыло саудовского «Аль-Насра» Садио Мане официально объявил о завершении карьеры в составе национальной сборной Сенегала:

«Знайте, что я пожертвовал всем ради этого флага. Я отдавал все, что мог, и всегда отчаянно боролся за нашу страну».

В составе национальной сборной Сенегала Садио Мане провел 130 матчей, забив 54 гола и сделав 29 голевых передач, а также в 2022 году выиграл Кубок африканских наций. Аналогичный трофей в 2026 году, выигранный в финале против Марокко (0:1), у Сенегала отобрали, присудив сборной техническое поражение.

На чемпионате мира 2026 года Сенегал вылетел в 1/16 финала, уступив Бельгии (2:3 в дополнительное время), а сам Мане отдал 1 голевую передачу за 4 матча турнира.