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Чемпионат мира
10 июля 2026, 14:35 |
617
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ОФИЦИАЛЬНО. Мане завершил карьеру в сборной Сенегала

Чемпионат мира стал последним международным турниром в карьере Садио

10 июля 2026, 14:35 |
617
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ОФИЦИАЛЬНО. Мане завершил карьеру в сборной Сенегала
Getty Images/Global Images Ukraine
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Крыло саудовского «Аль-Насра» Садио Мане официально объявил о завершении карьеры в составе национальной сборной Сенегала:

«Знайте, что я пожертвовал всем ради этого флага. Я отдавал все, что мог, и всегда отчаянно боролся за нашу страну».

В составе национальной сборной Сенегала Садио Мане провел 130 матчей, забив 54 гола и сделав 29 голевых передач, а также в 2022 году выиграл Кубок африканских наций. Аналогичный трофей в 2026 году, выигранный в финале против Марокко (0:1), у Сенегала отобрали, присудив сборной техническое поражение.

На чемпионате мира 2026 года Сенегал вылетел в 1/16 финала, уступив Бельгии (2:3 в дополнительное время), а сам Мане отдал 1 голевую передачу за 4 матча турнира.

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Садио Мане сборная Сенегала по футболу ЧМ-2026 по футболу завершение карьеры
Дмитрий Вус Источник: Le Quotidien
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Добре, коли гравець розуміє, коли настає час йди і не женеться за рекордами, шкодячи команді
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