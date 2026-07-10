Дубль Буяльского. Динамо в спарринге под дождем переиграло Радомяк
Товарищеский матч прошел в польском городе Люблин
Киевское Динамо провело очередной контрольный матч в летнее межсезонье.
10 июля в польском Люблине Динамо переиграло команду Радомяк из Польши (4:2).
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В спарринге с Радомяком сыграли футболисты Динамо, которые накануне находились в запасе или вышли на замену в матче Q1 Лиги Европы против клуба Университатя Клуж (0:0).
Польская команда вышла вперед на 36-й минуте, после навеса с углового забил Жереми Бласко. На 41-й минуте Виталий Буяльский реализовал пенальти, назначенный за фол против Андрея Ярмоленко (1:1).
После перерыва Буяльский оформил дубль и вывел Динамо вперед после голевой передачи Ярмоленко (2:1).
Во втором тайме пошел дождь, и Динамо довело перевес до разгромного. Шола Огундана забил на 55-й минуте, а затем усилиями Владислава Герича счет на табло стал 4:1.
Ближе к концу игры Оскар Маркевич отыграл один мяч для Радомяка (2:4).
16 июля в Румынии Динамо проведет ответный поединок Q1 Лиги Европы с командой Университатя Клуж.
🔹 Товарищеский матч. 10 июля 2026
Люблин (Польша). Тренировочное поле Люблин Арены
13:30. Динамо (Украина) – Радомяк (Польша) – 4:2
Голы: Виталий Буяльский, 41 (пен), 51, Шола Огундана, 55, Владислав Герич, 59 – Жереми Бласко, 36, Оскар Маркевич, 77
Динамо: 71. Суркис – 34. Гусев, 13. Коробов, 66. Тиаре, 2. Вивчаренко (91. Дикий, 60) – 23. Малыш, 15. Рубчинский, 29. Буяльский (77. Бленуце, 65), 7. Ярмоленко (39. Герреро, 65), 16. Огундана – 39. Герреро (87. Герич, 56).
Радомяк (старт): 1. Майхрович – 24. Уаттара, 5. Бласко, 26. Диегес, 13. Гжесик – 2. Камара, 10. Алвес, 82. Лукиньяс, 6. Баро – 11. Гуре, 15. Тапсоба.
Видео матча
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