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Товарищеские матчи
Динамо Киев
10.07.2026 13:30 – FT 4 : 2
Радомяк
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Украина. Премьер лига
10 июля 2026, 15:16 | Обновлено 10 июля 2026, 15:51
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Дубль Буяльского. Динамо в спарринге под дождем переиграло Радомяк

Товарищеский матч прошел в польском городе Люблин

10 июля 2026, 15:16 | Обновлено 10 июля 2026, 15:51
1532
12 Comments
Дубль Буяльского. Динамо в спарринге под дождем переиграло Радомяк
ФК Динамо
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Киевское Динамо провело очередной контрольный матч в летнее межсезонье.

10 июля в польском Люблине Динамо переиграло команду Радомяк из Польши (4:2).

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В спарринге с Радомяком сыграли футболисты Динамо, которые накануне находились в запасе или вышли на замену в матче Q1 Лиги Европы против клуба Университатя Клуж (0:0).

Польская команда вышла вперед на 36-й минуте, после навеса с углового забил Жереми Бласко. На 41-й минуте Виталий Буяльский реализовал пенальти, назначенный за фол против Андрея Ярмоленко (1:1).

После перерыва Буяльский оформил дубль и вывел Динамо вперед после голевой передачи Ярмоленко (2:1).

Во втором тайме пошел дождь, и Динамо довело перевес до разгромного. Шола Огундана забил на 55-й минуте, а затем усилиями Владислава Герича счет на табло стал 4:1.

Ближе к концу игры Оскар Маркевич отыграл один мяч для Радомяка (2:4).

16 июля в Румынии Динамо проведет ответный поединок Q1 Лиги Европы с командой Университатя Клуж.

🔹 Товарищеский матч. 10 июля 2026

Люблин (Польша). Тренировочное поле Люблин Арены

13:30. Динамо (Украина) – Радомяк (Польша) – 4:2

Голы: Виталий Буяльский, 41 (пен), 51, Шола Огундана, 55, Владислав Герич, 59 – Жереми Бласко, 36, Оскар Маркевич, 77

Динамо: 71. Суркис – 34. Гусев, 13. Коробов, 66. Тиаре, 2. Вивчаренко (91. Дикий, 60) – 23. Малыш, 15. Рубчинский, 29. Буяльский (77. Бленуце, 65), 7. Ярмоленко (39. Герреро, 65), 16. Огундана – 39. Герреро (87. Герич, 56).

Радомяк (старт): 1. Майхрович – 24. Уаттара, 5. Бласко, 26. Диегес, 13. Гжесик – 2. Камара, 10. Алвес, 82. Лукиньяс, 6. Баро – 11. Гуре, 15. Тапсоба.

Видео матча

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Динамо Киев товарищеские матчи Андрей Ярмоленко пенальти учебно-тренировочные сборы Виталий Буяльский видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Радомяк Шола Огундана Владислав Герич
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 12
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Краще би вчора так Унверситет той переграли блін
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Ну что, фанатский подвал Динамо Киев, принимаем поздравления! Вчера в квалификации Лиге Европы добыли бесценную ничью с грозой европейского футбола, румынской «Университатей». Сегодня же в товарищеском матче уверенно разобрались с польским «суперклубом» «Радомяк».
После такого триумфа в нашем подвале началось настоящее безумие. Дяде Коле поступил срочный звонок от Михалычей:
— Коля, открывай праздничный фонд! Сегодня народ заслужил!
Постановление принято единогласно:
по три пузырька боярышника каждому;
по три пирожка с ливером;
а особо отличившимся разрешено до утра рассказывать, про старые вымпелы 90-х и что «с такой игрой и финал Лиги чемпионов не за горами».
В подвале уже спорят, какой матч считать главным достижением нового сезона: ничью с «румынским грандом» или победу над «легендой польского футбола» в товарняке. Большинство сошлось на том, что оба результата достойны похвалы.
Настроение сейчас в нашем в подвале: «Ещё немного, и все снова будут бояться легендарное Динамо Киев». Правда, пока больше всего боится наш куратор дядя Коля, которому опять покупать боярышник и пирожки за свою пенсию🤷
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0
Виграли - це добре, тільки навіщо стільки знаків оклику? Про це достатньо було повідомити в один рядок. 
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-1
Це їх рівень. 
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-1
Молодец среди овец. А среди молодца - сам овца. (Метрві бджоли не гудуть)
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-3
Кому потрібен цей спаринг? Пишить про офіційні ігри. Від спарингу ні рівень, ні рейтинг не росте.
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-5
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Отэтадааа, перемога перемог ))
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-9
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