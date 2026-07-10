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Динамо Киев
10.07.2026 13:30 - : -
Радомяк
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Украина. Премьер лига
10 июля 2026, 12:49 | Обновлено 10 июля 2026, 13:03
272
0

Назван стартовый состав Динамо на товарищеский матч с клубом Радомяк

10 июля в 13:30 пройдет контрольный поединок в польском Люблине

10 июля 2026, 12:49 | Обновлено 10 июля 2026, 13:03
272
0
Назван стартовый состав Динамо на товарищеский матч с клубом Радомяк
ФК Динамо Киев
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Назван стартовый состав киевского Динамо на очередной контрольный матч в летнее межсезонье.

10 июля в 13:30 в польском Люблине встречаются Динамо Киев и команда Радомяк из Польши.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины.

9 июля Динамо в Q1 Лиги Европы сыграло вничью (0:0) против клуба Университатя Клуж (Румыния), ответная игра пройдет 16 июля.

В спарринге с Радомяком сыграют футболисты, которые находились в запасе или вышли на замену в матче Лиги Европы.

Стартовый состав Динамо на товарищеский матч с клубом Радомяк

Динамо: Суркис, Гусев, Коробов, Тиаре, Овчаренко, Малыш, Рубчинский, Буяльский (кап), Ярмоленко, Огундана, Герреро

Запас: Ольховый, Бленуце, Герич, Дикий, Манько

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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