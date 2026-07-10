Назван стартовый состав Динамо на товарищеский матч с клубом Радомяк
10 июля в 13:30 пройдет контрольный поединок в польском Люблине
Назван стартовый состав киевского Динамо на очередной контрольный матч в летнее межсезонье.
10 июля в 13:30 в польском Люблине встречаются Динамо Киев и команда Радомяк из Польши.
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Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины.
9 июля Динамо в Q1 Лиги Европы сыграло вничью (0:0) против клуба Университатя Клуж (Румыния), ответная игра пройдет 16 июля.
В спарринге с Радомяком сыграют футболисты, которые находились в запасе или вышли на замену в матче Лиги Европы.
Стартовый состав Динамо на товарищеский матч с клубом Радомяк
Динамо: Суркис, Гусев, Коробов, Тиаре, Овчаренко, Малыш, Рубчинский, Буяльский (кап), Ярмоленко, Огундана, Герреро
Запас: Ольховый, Бленуце, Герич, Дикий, Манько
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