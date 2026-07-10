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Товарищеские матчи
Динамо Киев
10.07.2026 13:30 – FT 4 : 2
Радомяк
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Украина. Премьер лига
10 июля 2026, 15:49 |
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Динамо – Радомяк – 4:2. Связка Ярмоленко – Буяльский. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в польском Люблине

10 июля 2026, 15:49 |
1001
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Динамо – Радомяк – 4:2. Связка Ярмоленко – Буяльский. Видео голов и обзор
ФК Динамо
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Киевское Динамо провело очередной контрольный матч в летнее межсезонье.

10 июля в 13:30 в польском Люблине Динамо обыграло команду Радомяк из Польши (4:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

9 июля Динамо в Q1 Лиги Европы сыграло вничью (0:0) против клуба Университатя Клуж (Румыния), ответная игра пройдет 16 июля.

В спарринге с Радомяком играли футболисты, которые находились в запасе или вышли на замену в матче Лиги Европы.

Виталий Буяльский оформил дубль, Андрей Ярмоленко отдал ему голевую передачу и заработал пенальти. Также голы забили Шола Огундана и Владислав Герич.

🔹 Товарищеский матч. 10 июля 2026

Люблин (Польша). Тренировочное поле Люблин Арены

13:30. Динамо (Украина) – Радомяк (Польша) – 4:2

Голы: Виталий Буяльский, 41 (пен), 51, Шола Огундана, 55, Владислав Герич, 59 – Жереми Бласко, 36, Оскар Маркевич, 77

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 2:1. Виталий Буяльский, 51 мин

ГОЛ! 3:1. Шола Огундана, 55 мин

Видеозапись матча

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Радомяк видео голов и обзор пенальти Виталий Буяльский Андрей Ярмоленко Шола Огундана Владислав Герич
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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