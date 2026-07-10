Динамо – Радомяк – 4:2. Связка Ярмоленко – Буяльский. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча в польском Люблине
Киевское Динамо провело очередной контрольный матч в летнее межсезонье.
10 июля в 13:30 в польском Люблине Динамо обыграло команду Радомяк из Польши (4:2.
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9 июля Динамо в Q1 Лиги Европы сыграло вничью (0:0) против клуба Университатя Клуж (Румыния), ответная игра пройдет 16 июля.
В спарринге с Радомяком играли футболисты, которые находились в запасе или вышли на замену в матче Лиги Европы.
Виталий Буяльский оформил дубль, Андрей Ярмоленко отдал ему голевую передачу и заработал пенальти. Также голы забили Шола Огундана и Владислав Герич.
🔹 Товарищеский матч. 10 июля 2026
Люблин (Польша). Тренировочное поле Люблин Арены
13:30. Динамо (Украина) – Радомяк (Польша) – 4:2
Голы: Виталий Буяльский, 41 (пен), 51, Шола Огундана, 55, Владислав Герич, 59 – Жереми Бласко, 36, Оскар Маркевич, 77
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 2:1. Виталий Буяльский, 51 мин
ГОЛ! 3:1. Шола Огундана, 55 мин
Видеозапись матча
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