Киевское Динамо проводит очередной контрольный матч в летнее межсезонье.

10 июля в 13:30 в польском Люблине встречаются Динамо Киев и команда Радомяк из Польши.

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Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины.

9 июля Динамо в Q1 Лиги Европы сыграло вничью (0:0) против клуба Университатя Клуж (Румыния), ответная игра пройдет 16 июля.

В спарринге с Радомяком сыграют футболисты, которые находились в запасе или вышли на замену в матче Лиги Европы.

Динамо Киев – Радомяк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится киевским Динамо на YouTube