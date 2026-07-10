Украина. Премьер лига10 июля 2026, 14:37 | Обновлено 10 июля 2026, 15:38
530
2
ВИДЕО. Буяльский с передачи Ярмоленко оформил дубль в игре с Радомяком
На 51-й минуте Динамо вышло вперед в товарищеском матче
10 июля 2026, 14:37 | Обновлено 10 июля 2026, 15:38
530
Подпишитесь на новости Sport.ua
Киевское Динамо проводит очередной контрольный матч в летнее межсезонье.
10 июля в 13:30 в польском Люблине встречаются Динамо Киев и команда Радомяк из Польши.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В спарринге с Радомяком играют футболисты, которые накануне находились в запасе или вышли на замену в матче Лиги Европы.
На 51-й минуте Виталий Буяльский оформил дубль и вывел Динамо вперед после голевой передачи Андрея Ярмоленко (2:1).
ГОЛ! 2:1. Виталий Буяльский, 51 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 июля 2026, 01:02 24
Французы включили скорости во втором тайме и оформили выход в полуфинал ЧМ
Бокс | 10 июля 2026, 09:05 0
Майрис – об украинском чемпионе
Футбол | 10.07.2026, 07:39
Футбол | 10.07.2026, 14:23
Футбол | 10.07.2026, 10:54
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Чого нам забивають баки якимсь Радом'яком? Вчора скільки голів забив Буяльський? В якості покарання за вчорашню гру всім крос 5 км.
чому вчора не грав Ярмоленко
Популярные новости
08.07.2026, 20:49
10.07.2026, 08:17
09.07.2026, 22:01 222
Теннис
08.07.2026, 17:35 3
09.07.2026, 09:35 7
08.07.2026, 16:50 64
08.07.2026, 16:06 11