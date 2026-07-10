Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Буяльский с передачи Ярмоленко оформил дубль в игре с Радомяком
Украина. Премьер лига
10 июля 2026, 14:37 | Обновлено 10 июля 2026, 15:38
530
2

ВИДЕО. Буяльский с передачи Ярмоленко оформил дубль в игре с Радомяком

На 51-й минуте Динамо вышло вперед в товарищеском матче

10 июля 2026, 14:37 | Обновлено 10 июля 2026, 15:38
530
2 Comments
ВИДЕО. Буяльский с передачи Ярмоленко оформил дубль в игре с Радомяком
ФК Динамо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Киевское Динамо проводит очередной контрольный матч в летнее межсезонье.

10 июля в 13:30 в польском Люблине встречаются Динамо Киев и команда Радомяк из Польши.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В спарринге с Радомяком играют футболисты, которые накануне находились в запасе или вышли на замену в матче Лиги Европы.

На 51-й минуте Виталий Буяльский оформил дубль и вывел Динамо вперед после голевой передачи Андрея Ярмоленко (2:1).

ГОЛ! 2:1. Виталий Буяльский, 51 мин

По теме:
Черноморец – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Верес в спарринге дома принимает Колос. Стартовые составы команд
Дубль Буяльского. Динамо в спарринге под дождем переиграло Радомяк
Динамо Киев товарищеские матчи Андрей Ярмоленко учебно-тренировочные сборы Виталий Буяльский видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Радомяк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Футбол | 10 июля 2026, 01:02 24
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко

Французы включили скорости во втором тайме и оформили выход в полуфинал ЧМ

БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
Бокс | 10 июля 2026, 09:05 0
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»

Майрис – об украинском чемпионе

Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
Футбол | 10.07.2026, 07:39
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
ВИДЕО. Буяльский сравнял счет с пенальти, который заработал Ярмоленко
Футбол | 10.07.2026, 14:23
ВИДЕО. Буяльский сравнял счет с пенальти, который заработал Ярмоленко
ВИДЕО. Буяльский сравнял счет с пенальти, который заработал Ярмоленко
Костюк объяснил, почему Динамо не победило румын, и назвал виновных
Футбол | 10.07.2026, 10:54
Костюк объяснил, почему Динамо не победило румын, и назвал виновных
Костюк объяснил, почему Динамо не победило румын, и назвал виновных
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Чого нам забивають баки якимсь Радом'яком? Вчора скільки голів забив Буяльський? В якості покарання за вчорашню гру всім крос 5 км.
Ответить
0
чому вчора не грав Ярмоленко
Ответить
0
Популярные новости
Арсен ВЕНГЕР: «Только эта команда может остановить Францию на ЧМ-2026»
Арсен ВЕНГЕР: «Только эта команда может остановить Францию на ЧМ-2026»
08.07.2026, 20:49
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
10.07.2026, 08:17
Бокс
Тяжелое начало евросезона. Динамо не сумело обыграть Университатю
Тяжелое начало евросезона. Динамо не сумело обыграть Университатю
09.07.2026, 22:01 222
Футбол
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Костюк после полуфинала Уимблдона
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Костюк после полуфинала Уимблдона
09.07.2026, 09:25
Теннис
Костюк идет дальше. Определены обе пары 1/2 финала Уимблдона-2026 у женщин
Костюк идет дальше. Определены обе пары 1/2 финала Уимблдона-2026 у женщин
08.07.2026, 17:35 3
Теннис
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
В Англии обновили информацию о дисквалификации Мудрика
09.07.2026, 09:35 7
Футбол
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
08.07.2026, 16:50 64
Теннис
Динамо объявило заявку на Лигу Европы. Есть Ярмоленко, где Пономаренко?
Динамо объявило заявку на Лигу Европы. Есть Ярмоленко, где Пономаренко?
08.07.2026, 16:06 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем