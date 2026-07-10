ВИДЕО. Буяльский с передачи Ярмоленко оформил дубль в игре с Радомяком

Киевское Динамо проводит очередной контрольный матч в летнее межсезонье.

10 июля в 13:30 в польском Люблине встречаются Динамо Киев и команда Радомяк из Польши.

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В спарринге с Радомяком играют футболисты, которые накануне находились в запасе или вышли на замену в матче Лиги Европы.

На 51-й минуте Виталий Буяльский оформил дубль и вывел Динамо вперед после голевой передачи Андрея Ярмоленко (2:1).

ГОЛ! 2:1. Виталий Буяльский, 51 мин