ВИДЕО. Буяльский сравнял счет с пенальти, который заработал Ярмоленко
В товарищеском матче Динамо и Радомяка табло показывает 1:1, перерыв
Киевское Динамо проводит очередной контрольный матч в летнее межсезонье.
10 июля в 13:30 в польском Люблине встречаются Динамо Киев и команда Радомяк из Польши.
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В спарринге с Радомяком играют футболисты, которые накануне находились в запасе или вышли на замену в матче Лиги Европы.
Польская команда вышла вперед на 36-й минуте, после навеса с углового забил Жереми Бласко.
На 41-й минуте Виталий Буяльский реализовал пенальти (за фол против Андрея Ярмоленко) и сравнял счет (1:1, перерыв).
ГОЛ! 1:1. Виталий Буяльский, 41 мин (пен)
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