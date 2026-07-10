ВИДЕО. Буяльский сравнял счет с пенальти, который заработал Ярмоленко

Киевское Динамо проводит очередной контрольный матч в летнее межсезонье.

10 июля в 13:30 в польском Люблине встречаются Динамо Киев и команда Радомяк из Польши.

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В спарринге с Радомяком играют футболисты, которые накануне находились в запасе или вышли на замену в матче Лиги Европы.

Польская команда вышла вперед на 36-й минуте, после навеса с углового забил Жереми Бласко.

На 41-й минуте Виталий Буяльский реализовал пенальти (за фол против Андрея Ярмоленко) и сравнял счет (1:1, перерыв).

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ГОЛ! 1:1. Виталий Буяльский, 41 мин (пен)