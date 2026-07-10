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Украина. Премьер лига
10 июля 2026, 14:23 | Обновлено 10 июля 2026, 15:02
717
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ВИДЕО. Буяльский сравнял счет с пенальти, который заработал Ярмоленко

В товарищеском матче Динамо и Радомяка табло показывает 1:1, перерыв

10 июля 2026, 14:23 | Обновлено 10 июля 2026, 15:02
717
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ВИДЕО. Буяльский сравнял счет с пенальти, который заработал Ярмоленко
ФК Динамо
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Киевское Динамо проводит очередной контрольный матч в летнее межсезонье.

10 июля в 13:30 в польском Люблине встречаются Динамо Киев и команда Радомяк из Польши.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В спарринге с Радомяком играют футболисты, которые накануне находились в запасе или вышли на замену в матче Лиги Европы.

Польская команда вышла вперед на 36-й минуте, после навеса с углового забил Жереми Бласко.

На 41-й минуте Виталий Буяльский реализовал пенальти (за фол против Андрея Ярмоленко) и сравнял счет (1:1, перерыв).

ГОЛ! 1:1. Виталий Буяльский, 41 мин (пен)

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Динамо Киев товарищеские матчи пенальти учебно-тренировочные сборы Виталий Буяльский видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Радомяк Андрей Ярмоленко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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